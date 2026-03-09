Negativo balance para las cabezas de lista al Senado: estos fueron los aspirantes que no lograron quedar en el Legislativo

Las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia dejaron un resultado adverso para los que encabezaron las listas al Senado, ya que solo una minoría de los líderes de colectividades consiguió asegurarse un lugar en el Congreso para el periodo 2026-2030. Esto, teniendo en cuenta que hubo dos grandes colectividades que apostaron a listas cerradas: el partido de Gobierno, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, que marcaron la pauta en la contienda.
De acuerdo con el reporte oficial, con el 99,56% de los votos contabilizados, importantes figuras políticas quedaron fuera de la próxima legislatura, en la que se prevé el debate de transformaciones como la posible convocatoria a una nueva constituyente: impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y que será presentada al nuevo Congreso el 20 de julio, según ha adelantado el comité promotor, que avanza en la recolección de las firmas.
En el caso del Pacto, mantuvo una presencia relevante. La exministra de Salud Carolina Corcho encabezó la lista que sumó 4.413.636 votos, resultado que le garantiza a su colectividad un total de 25 años; y por su lado, el Centro Democrático, con Andrés Forero como el primero en el renglón, logró 3.035.715 votos, que le dieron a la colectividad de oposición un total de 17 curules de cara a los próximos cuatro años en el Capitolio nacional.
Por su parte, entre los partidos tradicionales, Lidio García, el actual titular del Congreso y que lideró la lista del Partido Liberal, consiguió un lugar, al convertirse en el senador más votado, al sumar 175.388 votos; mientras que el Conservador logró que su cabeza de lista, el exprecandidato presidencial David Barguil, obtuvo un escaño al reunir 106.114 votos en su regreso al Senado; en un balance favorable para las dos colectividades más antiguas del territorio.
Una de las sorpresas fue el Movimiento de Salvación Nacional, que con Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado como cabeza de lista, sí logró ingresar al Senado al sumar 139.385 votos. No así Juan Felipe Lemos, del partido de la U; Creemos, con Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; y Fuerza Ciudadana, que puso encabezando la propuesta a Gloria Gaitán, hija del abatido caudillo Jorge Eliécer Gaitán.
La mala hora de las candidaturas emergentes, ajenas al Gobierno
En contraste, partidos alternativos y emergentes no corrieron con la misma suerte. Alianza Verde no logró que el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón obtuviera representación, pues solo llegó a 19.810 votos; y de igual forma, el Frente Amplio Unitario, lista alterna al Pacto Histórico, quedó sin participación al no cumplir con el umbral y su cabeza de lista, Gustavo García, no superó los 38.000 sufragios; historia similar para Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.
Otros líderes tampoco alcanzaron votación relevante. La coalición de Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso apostó al representante caldense Juan Sebastián Gómez como el primero de la lista, pero apenas sumó 28.737 votos, en un sonoro fracaso para la coalición; que pudo respirar con el desempeño de Ana Paola Agudelo y Jennifer Pedraza, por citar dos casos. El partido Oxígeno, de la excandidata Ingrid Betancourt, prácticamente se quemó en la jornada.
El balance global muestra que varios líderes que encabezaron listas de colectividades tradicionales y nuevas no alcanzaron curul, con lo que se configuró un panorama en el que los partidos afectados deberán replantear sus estrategias de cara a futuras contiendas legislativas. Es válido precisar que esta es la fase de preconteo, y las cifras definitivas se conocerán con la culminación del escrutinio, proceso que continúa bajo la vigilancia de la Registraduría.
El balance de los cabeza de lista al Senado
Pacto Histórico
- Carolina Corcho
- Lista cerrada
- Votos: 4.413.636
- Será senadora: sí
Centro Democrático
- Andrés Forero
- Lista cerrada
- Votos: 3.035.715 votos
- Será senador: sí
Partido Liberal
- Lidio García
- Lista abierta
- Votos: 175.388
- Será senador: sí
Partido Conservador
- David Barguil
- Lista abierta
- Votos: 106.114
- Será senador: sí
Frente Amplio Unitario
- Gustavo García Figueroa
- Lista abierta
- Votos: 37.723
- Será senador: no
Alianza Verde
- Luis Eduardo Garzón
- Lista abierta
- Votos: 19.810
- Será senador: no
Partido de la U
- Juan Felipe Lemos
- Lista abierta
- Votos: 71.420
- Será senador: no
Coalición Cambio Radical-Alma
- Carlos Fernando Motoa
- Lista abierta
- Votos: 37.058
- Será senador: no
Movimiento Salvación Nacional
- Enrique Gómez Martínez
- Lista abierta
- Votos: 139.385
- Será senador: sí
Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso
- Juan Sebastián Gómez
- Lista abierta
- Votos: 28.737
- Será senador: no
Oxígeno
- Óscar Ortiz
- Lista cerrada
- Votos: 27.879
- Será senador: no
Creemos
- Juliana Gutiérrez
- Lista cerrada
- Votos: 96.438
- Será senadora: no
Con Toda por Colombia
- Betzy Martínez
- Lista cerrada
- Votos: 105.393
- Será senadora: no
Fuerza Ciudadana
- Gloria Gaitán
- Lista abierta
- Votos: 7.548
- Será senadora: no
Patriotas
- Nancy Estella Vergara
- Lista cerrada
- Votos: 10.755
- Será senadora: no
Colombia Segura y Próspera
- Elías Quiroga
- Lista cerrada
- Votos: 10.754
- Será senador: no