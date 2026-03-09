Negativo balance para las cabezas de lista al Senado: estos fueron los aspirantes que no lograron quedar en el Legislativo

La escogencia de algunos partidos de sus cabezas de lista para el Senado no fue la más acertada, de acuerdo con el balance de la jornada - crédito Prensa Senado

Las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia dejaron un resultado adverso para los que encabezaron las listas al Senado, ya que solo una minoría de los líderes de colectividades consiguió asegurarse un lugar en el Congreso para el periodo 2026-2030. Esto, teniendo en cuenta que hubo dos grandes colectividades que apostaron a listas cerradas: el partido de Gobierno, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, que marcaron la pauta en la contienda.

De acuerdo con el reporte oficial, con el 99,56% de los votos contabilizados, importantes figuras políticas quedaron fuera de la próxima legislatura, en la que se prevé el debate de transformaciones como la posible convocatoria a una nueva constituyente: impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y que será presentada al nuevo Congreso el 20 de julio, según ha adelantado el comité promotor, que avanza en la recolección de las firmas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carolina Corcho lideró la lista cerrada del Pacto Histórico, luego de perder la consulta presidencial con Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el caso del Pacto, mantuvo una presencia relevante. La exministra de Salud Carolina Corcho encabezó la lista que sumó 4.413.636 votos, resultado que le garantiza a su colectividad un total de 25 años; y por su lado, el Centro Democrático, con Andrés Forero como el primero en el renglón, logró 3.035.715 votos, que le dieron a la colectividad de oposición un total de 17 curules de cara a los próximos cuatro años en el Capitolio nacional.

Por su parte, entre los partidos tradicionales, Lidio García, el actual titular del Congreso y que lideró la lista del Partido Liberal, consiguió un lugar, al convertirse en el senador más votado, al sumar 175.388 votos; mientras que el Conservador logró que su cabeza de lista, el exprecandidato presidencial David Barguil, obtuvo un escaño al reunir 106.114 votos en su regreso al Senado; en un balance favorable para las dos colectividades más antiguas del territorio.

Enrique Gómez Martínez ocupará una curul en el Senado para el periodo 2026-2030 - crédito Colprensa

Una de las sorpresas fue el Movimiento de Salvación Nacional, que con Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado como cabeza de lista, sí logró ingresar al Senado al sumar 139.385 votos. No así Juan Felipe Lemos, del partido de la U; Creemos, con Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; y Fuerza Ciudadana, que puso encabezando la propuesta a Gloria Gaitán, hija del abatido caudillo Jorge Eliécer Gaitán.

La mala hora de las candidaturas emergentes, ajenas al Gobierno

En contraste, partidos alternativos y emergentes no corrieron con la misma suerte. Alianza Verde no logró que el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón obtuviera representación, pues solo llegó a 19.810 votos; y de igual forma, el Frente Amplio Unitario, lista alterna al Pacto Histórico, quedó sin participación al no cumplir con el umbral y su cabeza de lista, Gustavo García, no superó los 38.000 sufragios; historia similar para Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

El exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón estuvo lejos de las expectativas generadas por su designación como cabeza de lista de Alianza Verdde - crédito Colprensa

Otros líderes tampoco alcanzaron votación relevante. La coalición de Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso apostó al representante caldense Juan Sebastián Gómez como el primero de la lista, pero apenas sumó 28.737 votos, en un sonoro fracaso para la coalición; que pudo respirar con el desempeño de Ana Paola Agudelo y Jennifer Pedraza, por citar dos casos. El partido Oxígeno, de la excandidata Ingrid Betancourt, prácticamente se quemó en la jornada.

El balance global muestra que varios líderes que encabezaron listas de colectividades tradicionales y nuevas no alcanzaron curul, con lo que se configuró un panorama en el que los partidos afectados deberán replantear sus estrategias de cara a futuras contiendas legislativas. Es válido precisar que esta es la fase de preconteo, y las cifras definitivas se conocerán con la culminación del escrutinio, proceso que continúa bajo la vigilancia de la Registraduría.

El balance de los cabeza de lista al Senado

Pacto Histórico

Carolina Corcho

Lista cerrada

Votos: 4.413.636

Será senadora: sí

Centro Democrático

Andrés Forero

Lista cerrada

Votos: 3.035.715 votos

Será senador: sí

Partido Liberal

Lidio García

Lista abierta

Votos: 175.388

Será senador: sí

Partido Conservador

David Barguil

Lista abierta

Votos: 106.114

Será senador: sí

Frente Amplio Unitario

Gustavo García Figueroa

Lista abierta

Votos: 37.723

Será senador: no

Alianza Verde

Luis Eduardo Garzón

Lista abierta

Votos: 19.810

Será senador: no

Partido de la U

Juan Felipe Lemos

Lista abierta

Votos: 71.420

Será senador: no

Coalición Cambio Radical-Alma

Carlos Fernando Motoa

Lista abierta

Votos: 37.058

Será senador: no

Movimiento Salvación Nacional

Enrique Gómez Martínez

Lista abierta

Votos: 139.385

Será senador: sí

Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso

Juan Sebastián Gómez

Lista abierta

Votos: 28.737

Será senador: no

Oxígeno

Óscar Ortiz

Lista cerrada

Votos: 27.879

Será senador: no

Creemos

Juliana Gutiérrez

Lista cerrada

Votos: 96.438

Será senadora: no

Con Toda por Colombia

Betzy Martínez

Lista cerrada

Votos: 105.393

Será senadora: no

Fuerza Ciudadana

Gloria Gaitán

Lista abierta

Votos: 7.548

Será senadora: no

Patriotas

Nancy Estella Vergara

Lista cerrada

Votos: 10.755

Será senadora: no

Colombia Segura y Próspera

Elías Quiroga

Lista cerrada

Votos: 10.754

Será senador: no