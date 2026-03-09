Colombia

Iván Cepeda reveló el nombre de su fórmula vicepresidencial y provocó polémica: de quién se trata

El aspirante presidencial del Pacto Histórico destacó que sentía orgullo de que su compañera fuera mujer y perteneciera a una comunidad indígena, aunque su decisión sorprendió porque muchos esperaban a alguien con mayor reconocimiento público

Aída Quilcué aceptó la invitación del Pacto Histórico y se prepara para recorrer el país junto a Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

La candidatura presidencial de Iván Cepeda dio un giro inesperado al anunciar oficialmente que su fórmula vicepresidencial será Aída Quilcué, senadora de la República, política y reconocida lideresa del pueblo nasa; la decisión sorprendió a sus seguidores, que anticipaban que el líder optaría por una figura de mayor reconocimiento en los círculos políticos tradicionales del progresismo.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en la red social X, en la que Cepeda expresó su orgullo por la decisión: “Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, Aída Quilcué”.

Iván Cepeda destacó que su compañera de fórmula “ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptar al Pacto Histórico. Juntos vamos a recorrer este camino. Es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas, quienes poseen una sabiduría profunda y representan lo mejor de nuestra nacionalidad”.

Iván Cepeda reveló el nombre de la persona que será su fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones de 2026- crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Noticia en desarrollo...

Iván CepedaPacto HistóricoAída QuilcuéGustavo PetroFormula de Iván CepedaElecciones ColombiaElecciones 2026Candidato presidencialCandidato de PetroColombia-Noticias

