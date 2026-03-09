Estos son los candidatos más votados al Senado en las Elecciones del Congreso 2026: varios tienen investigaciones

Personas votan en las elecciones legislativas y las consultas internas de los partidos para elegir sus candidatos presidenciales en Bogotá - crédito RUTERS/Luisa González

Las Elecciones Legislativas del 2026 dejaron a una mujer como la más votada al Senado en la modalidad de la lista abierta. Sin embargo, varios de los allí presentes tienen un pasado polémico por las investigaciones en su contra durante el desarrollo de sus actividades como congresistas en legislaturas pasadas.

1. Nadya Blel - Partido Conservador (177.340 votos)

La senora Nadia Blel Scaff fue la autora del proyecto de ley que busca reforzar las medidas para evitar casos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes en el país - crédito Senado de la República

Con 170.000 votos, Nadia Blel se consolidó como la senadora más votada del país en la modalidad de lista abierta en las elecciones legislativas, según datos reportados con el 98,69% de las mesas informadas.

La influencia política de Blel proviene de su entorno familiar, al ser una de las herederas del clan encabezado por su padre, Vicente Blel Saad, y haber iniciado su carrera como concejal liberal de Cartagena entre 2001 y 2003. En 2022, logró acceder al Senado con 165.000 votos, una cifra similar a la alcanzada en el actual proceso.

Aunque ahora lidera el resultado general, Nadia Blel no superó la marca establecida previamente por Miguel Uribe Turbay, que obtuvo más de 226.000 votos en la elección pasada.

2. Lidio García - Partido Liberal (174.046 votos)

Lidio García Turbay se consolida como el senador más votado de la bancada liberal tras conseguir más de 170.548 votos y asegurarse, por quinta vez, un escaño en el Senado colombiano. El comunicador social, de 55 años, ha ocupado una curul sin interrupciones desde 2010 y tiene previsto liderar nuevamente la presidencia del Senado en el periodo 2025-2026, además de su anterior gestión en 2019-2020.

Lidio García Turbay, presidente del Senado, enfrenta una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción vinculada al desvío de $3.000 millones de pesos asignados a obras de alcantarillado y aguas residuales en Carmen de Bolívar, según informó Rtvc Noticias.

El caso, según la unidad investigativa de Señal Investigativa, involucra a más personas: Dumek Turbay, actual alcalde de Cartagena y primo de García, también figura entre los señalados. La obra, iniciada en 2017 bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, estaba presupuestada originalmente en $60.000 millones de pesos, pero a la fecha, la inversión asciende a $100.000 millones de pesos, con el sistema aún inconcluso.

3. JP Hernández - Alianza Verde por Colombia (159.047 votos)

El senador Jota Pe Hernández llegó al Senado en 2022 - crédito @SenadoGovCo/X

En el listado de mayor respaldo electoral destaca Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe, que encabeza la lista de la Alianza Verde al superar los 157.000 votos y situarse por encima de figuras como Andrea Padilla, Ariel Ávila, Angélica Lozano, Katherine Miranda y León Fredy Muñoz.

Jota Pe ya figuraba entre los principales aspirantes al Senado en 2022, al ubicarse detrás de Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, cuando alcanzó más de 189.000 votos.

A pesar de ese resultado, en la más reciente contienda no obtuvo la posición principal en la lista de su bancada, señalando que su postura crítica frente a Gustavo Petro le restó respaldo interno. Apoyos a políticas de Nayib Bukele también generaron debates dentro de su partido, destacando su asistencia a la toma de posesión presidencial en El Salvador y la utilización de la frase “Bukele colombiano” en su campaña.

4. Yesid Pulgar - Partido Liberal (145.628 votos)

Yessid Pulgar, abogado nacido en Barranquilla y exdiputado entre 2012 y 2015 sacó la segunda votación más alta del Partido Liberal.Además de su trayectoria legislativa, cuenta con experiencia como asesor jurídico en la Alcaldía de Soledad, la Empresa de Desarrollo Urbano y el Instituto de Transporte Urbano.

La casa Pulgar consiguió el regreso de Yessid Pulgar al Congreso, tras el retiro de Claudia Pérez, que obtuvo 110.000 votos en 2022, de los cuales 59.000 fueron en Atlántico. Pérez concluye su mandato en el Senado, donde accedió al escaño en elecciones previas.

Durante los últimos cinco años y medio, el control político de la Alcaldía de Soledad, la segunda ciudad más poblada de Atlántico, ha estado en manos de Eduardo Pulgar, el hermano de Yesid, aunque él mismo actúa a través de terceros, dado su historial judicial. Eduardo Pulgar fue condenado en 2021 por sobornar a un juez y dirigió desde prisión la campaña electoral para favorecer a su cuñada. La denuncia indica que, bajo la administración de Rodolfo Ucrós, también cuñado de Pulgar, se presionó a contratistas en Soledad para captar sufragios.

5. Enrique Gómez - Salvación Nacional (136.623 votos)

En 2021, el Consejo Nacional Electoral otorgó nuevamente la personería jurídica al partido liderado por Enrique Gómez, abogado, excandidato presidencial y sobrino de Álvaro Gómez. Tras la fallida postulación en las elecciones presidenciales de 2022, donde obtuvo menos de 50.000 votos, Gómez centró su actividad en el rechazo a las reformas sociales propuestas por el gobierno de Gustavo Petro.

La reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo encontró una fuerte oposición en Gómez, que impulsó la recusación de más de 40 congresistas con el fin de apartarlos de la discusión y votación del proyecto. Aunque ninguna recusación prosperó, estas acciones ralentizaron el trámite parlamentario durante varias semanas.

El interés de Enrique Gómez en bloquear la reforma sanitaria coincidió con su trayectoria empresarial y sus vínculos contractuales con firmas privadas del sector salud, actores que serían potencialmente impactados por los cambios legislativos.

Actualmente, Gómez se muestra como aliado cercano de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que apuesta por fortalecer las listas de Salvación, conocidas como “las listas del tigre”.

6. Norma Hurtado - Partido de La U (135.697 votos)

La senadora ha consolidado su perfil como una de las principales figuras opositoras a las reformas sociales impulsadas en el actual gobierno, desempeñando un papel central en el archivo de las iniciativas de salud y laborales en el Senado. En 2023, lideró un proyecto de ley enfocado en establecer regulaciones sobre las empresas que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Originaria de Cali, la abogada de la Universidad Santiago de Cali y magíster en políticas públicas por la Universidad del Valle inició su carrera política en 2012. Su incursión en el ámbito legislativo comenzó como concejala de Cali, para luego asumir la Secretaría de Gobierno en la administración de Dilian Francisca Toro entre 2016 y 2017, lo que impulsó su primera candidatura al Congreso.

7. Wadith Manzur - Partido Conservador (133.890 votos)

Manzur ha sido relacionado con el éscandalo de la escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo - crédito Cámara de Representantes

Nicolás Manzur, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador, ha consolidado su influencia política durante el gobierno de Gustavo Petro y planea presentarse al Senado tras romper su antigua alianza con Marcos Daniel Pineda. Su equipo sostiene que ejerce poder en Ferrocarriles Nacionales, la principal compañía estatal de transporte ferreo.

El respaldo electoral de Manzur ha aumentado: obtuvo 67.000 votos en 2018 y, en 2022, resultó reelegido con 113.000 votos y logró su votación más alta en 2026 con 133.890 votos, luego del 98,69% de las mesas informadas.

Su trayectoria política inició con el liderazgo de la Oficina Ciudad Verde entre 2016 y 2018, un área bajo la alcaldía de Pineda en Montería, centrada en estrategias de arborización y desarrollo de corredores verdes.

En este periodo legislativo, el dirigente conservador fue vinculado al escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. María Alejandra Benavides, testigo clave y exasesora del Ministerio de Hacienda, declaró que Manzur habría ejercido presiones para la asignación de contratos a cambio de aprobaciones en la Comisión de Crédito Público, a la cual renunció tras el inicio de las investigaciones. El congresista rechaza dichas acusaciones y sostiene que la investigación debe centrarse en Olmedo López y Sneyder Pinilla.