Cabal felicitó a Paloma Valencia tras su victoria en La Gran Consulta por Colombia, pese a distanciamiento del Centro Democrático

La senadora y exprecandidata a la presidencia por el Centro Democrático publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su balance tras la escogencia de su colega de bancada, en medio de la controversia por lo que sería su desvinculación del partido; aún sin confirmarse

Desde su escogencia como candidata del Centro Democrático, a María Fernanda Cabal no se le volvió a ver en actos públicos con Paloma Valencia - crédito @mariafdacabal/X - Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal sorprendió en la noche del domingo 8 de marzo de 2026 al felicitar de manera pública a Paloma Valencia después de su victoria en La Gran Consulta por Colombia, pese a lo que sería su salida del Centro Democrático y de mantener una relación distante con la dirigencia del partido; en medio de la renuncia de su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, a la colectividad, y de su aterrizante al partido de Salvación Nacional.

La exprecandidata presidencial por el Centro Democrático reconoció el resultado de la consulta y envió un mensaje directo a Valencia, en el que resaltó la importancia del triunfo para el colectivo de derecha. El gesto se dio en medio de los vientos de una crisis interna que afecta a la colectividad uribista, tras el proceso de selección de su candidato para las elecciones presidenciales de 2026; y del sinsabor de no lograr el regreso del expresidente Álvaro Uribe al Congreso.

Con este mensaje en su perfil de X, la senadora María Fernanda Cabal expresó su felicitación a Paloma Valencia, por su triunfo en La Gran Consulta por Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

“Felicitaciones, @PalomaValenciaL. Este triunfo representa un paso importante en la derrota del neocomunismo que encarnan Petro y Cepeda. Es momento de redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo por Colombia. El bien superior es la patria”, expresó Cabal, que evidenció que, pese a su distanciamiento con la dirección del partido, y su esporádico apoyo a algunos de los candidatos de la colectividad al Congreso, expresó este reconocimiento a la labor hecha por Valencia.

De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,09% de las mesas escrutadas, Valencia obtuvo 3.216.610 votos, mientras que Juan Daniel Oviedo, segundo en la contienda, recibió 1.251.428 votos. El resultado consolidó a la caucana como la opción presidencial del partido para las elecciones de 2026, y, del mismo modo, al exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá como la gran sorpresa de la contienda en Colombia.

Con más de 3 milloners de votos, la senadora Paloma Valencia ganó La Gran Consulta por Colombia y se perfila para la primera vuelta presidencial - crédito Paloma Valencia

“Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio. Tenemos suficientes evidencias”, expresó Lafaurie en aquella misiva. “No queremos afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como su candidata. Apoyaremos a Paloma en su aspiración”, dijeron en ese entonces el dirigente gremial; no obstante, ese respaldo no se tradujo en las tarimas.

Es por ello que la senadora también se dirigió al político bogotano y reconoció su trabajo en esta consulta. “Una campaña diferente lideraste, @JDOviedoAr, y el resultado refleja tu dedicación y entrega. Felicitaciones. Seguiremos trabajando con determinación por Colombia”, escribió Cabal en sus redes sociales, con lo que expresó su admiración a lo hecho por el excabildante distrital, al que pocos tenían en las cuentas como el segundo de un grupo de nueve aspirantes.

Con este mensaje en X, la senadora María Fernanda Cabal expresó su felicitación al exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo - crédito @MariaFdaCabal/X

El distanciamiento de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

Es válido afirmar que a finales de enero Cabal y su esposo,Lafaurie, denunciaron “graves irregularidades” y acusaron la existencia de “cartas marcadas” en las encuestas internas. La senadora exigió que se hicieran públicos los resultados completos de las firmas extranjeras encargadas del proceso, señalando: “Solicito que se publiquen todos los resultados de las encuestas internas porque la transparencia no puede ser selectiva”, según expresaron en una extensa misiva.

El distanciamiento de Cabal respecto a la dirección del partido se agudizó tras la proclamación de Valencia como candidata única. La senadora, a través de Lafaurie, dejó deslizar la opción de irse del partido el 26 de enero de 2026, en una carta que se filtró a los medios y en las que expresaron sus inconformidades en relación con la escogencia de Valencia. Incluso llegaron a plantear la posibilidad de una escisión, en pro de una salida decorosa de esta corriente.

La ruptura con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder histórico del partido, también marcó la coyuntura actual, pues de acuerdo con declaraciones de su esposo, la senadora se sentiría “dolida” y “maltratada” por la falta de respaldo en un momento clave para su carrera política. "Ni él ha vuelto a llamar, ni nosotros hemos vuelto a tener ningún tipo de comunicación con el presidente Uribe a partir del 15 de diciembre del año pasado“, dijo a El Tiempo.

María Fernanda Cabal felicitó a

Elecciones Senado 2026: Nadia Blel,

La influencer Lalis pasó de

Así quedaría el Senado de

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron
Registran combates entre el Ejército

Felipe Saruma y Pechy Players

Jorge Carrascal, José Enamorado y

