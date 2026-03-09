Colombia

Así reaccionó Álvaro Uribe al triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta

Con tres mensajes, el expresidente celebró la victoria de la candidata del Centro Democrático

Guardar
Álvaro Uribe Vélez ratificó su
Álvaro Uribe Vélez ratificó su apoyo a Paloma Valencia - crédito @palomavalencial/Instagram

Paloma Valencia, aspirante presidencial del Centro Democrático, lidera la Gran Consulta por Colombia tras obtener la mayoría de sufragios frente a otros candidatos como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.

Con el 98,91% de las mesas contabilizadas, la senadora acumula 3.212.380 de votos, cifra que supera la registrada por Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico de octubre de 2025, cuando alcanzó 1.522.347 apoyos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El resultado fortalece la candidatura de Valencia y consolida su posición dentro de la contienda presidencial.

La política, representante de la colectividad guiada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, continuará en la carrera electoral y participará en la primera vuelta programada para el 31 de mayo de 2026. El avance obtenido en la consulta confirma su respaldo dentro de las bases del partido y la plataforma de centro-derecha.

Álvaro Uribe Vélez ratificó su
Álvaro Uribe Vélez ratificó su apoyo a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia tras ganar en la Consulta del Frente por Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Tras lo anterior, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, compartió un mensaje “Paloma Presidente”.

En otro pronunciamiento, el líder natural del Centro Democrático compartió una captura de pantalla en el que la senadora y ahora ganadora de la consulta, aparecía hasta ese momento con 3.099.288 de votos.

Usuarios en redes sociales reaccionaron tras la victoria de Paloma Valencia en la consulta presidencial. “El resultado de Paloma Valencia es contundente, Colombia tendrá la primera mujer presidente y será del Centro Democrático”, escribió un internauta.

Álvaro Uribe Vélez compartió pantallazo
Álvaro Uribe Vélez compartió pantallazo de la Registraduría donde Paloma Valencia contaba con más de tres millones de votos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Otro destacó la influencia política del expresidente Uribe: “Después de casi tres décadas de su Presidencia, su liderazgo sigue movilizando millones de colombianos. No es casualidad”.

Un tercer usuario celebró el avance de Valencia y sugirió cautela en las alianzas: “Sumercé lo logró. Ahora para ir aumentando el triunfo hay que saber con quién alinearse... algunos camaleones rodean por ahí”.

En un tercer mensaje en X, el expresidente aseguró: "Paloma es luz para la Patria“.

Álvaro Uribe Vélez afirmó que
Álvaro Uribe Vélez afirmó que Paloma Valencia es "luz para la Patria" - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esto dijo Paloma Valencia tras ganar consulta del 8 de marzo: “Son más de cinco millones de votos que hoy nos acompañan”

La senadora Paloma Valencia, una de las voces más visibles del uribismo, defendió este domingo el resultado obtenido en la reciente consulta, que superó los cinco millones de votos.

Según la legisladora, el mandato de esa votación rechaza de manera contundente un modelo basado en el enfrentamiento de clases y el estatismo.

Durante su pronunciamiento, Valencia aseguró que el país no busca replicar escenarios similares a los vividos en Cuba y Venezuela, donde las políticas implementadas, dijo, provocaron la migración masiva y la pérdida de oportunidades para millones de ciudadanos.

De acuerdo con la senadora, los resultados de la consulta expresan un claro rechazo al neocomunismo, así como a propuestas que, en su visión, solo han producido retrocesos sociales y económicos en naciones de la región.

El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, ni atrapado en discusiones anacrónicas”, afirmó Valencia, quien insistió en la importancia de buscar un punto de equilibrio económico.

Paloma Valencia defendió más de
Paloma Valencia defendió más de cinco millones de votos como respaldo a una “economía fraterna” - crédito @CeDemocratico/X

Valencia también descartó cualquier adhesión a un “capitalismo salvaje”, al recalcar que desde su sector se promueve la idea de una economía fraterna. El objetivo, según la senadora, es construir un modelo donde el crecimiento incluya garantías para todos los sectores sin caer en extremos ideológicos.

Por otro lado, rindió homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado en circunstancias violentas, durante un acto público en Bogotá. En su intervención, la congresista destacó que Uribe Turbay representa para muchos colombianos el símbolo de principios éticos y esperanza frente a la violencia.

Miguel nos duele en el corazón todos los días desde que lo asesinaron”, expresó Valencia, subrayando que la tragedia familiar derivada de su muerte permanece latente en la sociedad.

La legisladora enfatizó la relevancia de evitar más familias afectadas por hechos similares. “Nunca más los huérfanos, nunca más las viudas, nunca más los padres sobre los sepulcros”, afirmó la senadora, según registró la prensa local.

Para Valencia, la figura de Uribe Turbay impulsa la determinación colectiva de enfrentar a quienes promueven el uso de la fuerza en el país.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGran Consulta por ColombiaÁlvaro Uribe VélezElecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones 8 de marzo 2026Elecciones presidencialesEncuestas presidenciales Colombia 2026Elecciones marzo 2026Candidatos elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Partido Comunes desapareció del Congreso: lista de Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, no alcanzó el umbral

El partido quedó fuera del Congreso luego de las elecciones del 8 de marzo, al no alcanzar el 3% de los votos exigidos por la ley para mantener su personería jurídica; de la que dependía su continuidad, pues ya había cumplido su segundo periodo como parte del Acuerdo de Paz

Partido Comunes desapareció del Congreso:

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

Tras los comicios legislativos, la reconocida actriz colombiana destacó la importancia del triunfo del Pacto Histórico en Senado y Cámara y reforzó su llamado a buscar la Presidencia de la República en primera vuelta

Diana Ángel celebró los resultados

Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

El candidato por el Frente por la Vida aseguró que las votaciones obtenidas el domingo 8 de marzo, aunque bajas, representan el punto inicial para defender al progresismo

Roy Barreras respondió a Daniel

De Polo Polo a Vicky Dávila, las redes se llenaron de memes con los quemados de las elecciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas dejaron fuera a pesos pesados de la política como Álvaro Uribe Vélez e Ingrid Betancourt, generando reacciones inesperadas en las plataformas digitales

De Polo Polo a Vicky

El conflicto entre grupos armados deja víctimas y desaparecidos en zona rural de Aracataca: la Defensoría del Pueblo solicitó un corredor humanitario para atender la emergencia

La mayoría de todas las actividades se encuentran suspendidas y la comunidad padece restricciones a la movilidad, exposición a material bélico y amenazas de confinamiento o desplazamiento forzado

El conflicto entre grupos armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos