Capturaron en Tolima a ‘La Jota’, hermano de ‘Iván Mordisco’, líder de las disidencias de las Farc

Las autoridades confirmaron la captura del hombre, señalado por los delitos de homicidio, secuestro y porte ilegal de armas

Alias La Jota cayó en
Alias La Jota cayó en las horas de la noche del sábado 7 de marzo de 2026 - crédito @DirectorPolicia/X

La jornada electoral del domingo 8 de marzo de 2026, cuando las autoridades del país concentran sus esfuerzos con máximo estado de alerta para monitorear y desplegar acciones en favor de la democracia, abrió con la noticia sobre captura de de alias La Jota, conocido por ser el hermano de alias Iván Mordisco, en Tolima.

De acuerdo con el reporte de voceros oficiales de la Policía Nacional de Colombia, “La Jota”, además de estar vinculado biológicamente con el jefe de las disidencias, sería una de sus unidades “de mayor confianza”.

El detenido responderá ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas, de acuerdo con el reporte emitido por el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Noticia en desarrollo...

