Un día antes de las elecciones al Congreso, Policía incautó $184 millones ocultos en vehículo que iba por vía de Valle del Cauca: hay tres capturados

Los hoy detenidos intentaron sobornar a los agentes de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en un operativo de control en la Villarrica-Palmira

Uno de los hoy detenidos, alias El Negro Dumar o “Dumar Sombra”, sería presuntamente integrante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, con injerencia en el Bloque Jorge Suárez Briceño,crédito Deval

Como parte de los operativos que se vienen desarrollando en la antesala de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo de 2026, la mañana del sábado 7 de marzo se conocieron los detalles de un operativo en contra de los delitos electorales y economías ilícitas.

Así lo señaló la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca (Setra), que logró la incautación de 184 millones de pesos en efectivo, la incautación de ocho teléfonos celulares, varios vehículos y la captura de tres personas.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía Villarrica-Palmira, a la altura del corregimiento El Bolo, en el municipio de Palmira.

El operativo que hace parte del Plan Democracia “Voto Seguro”, se realizó como parte de las acciones previas a la jornada electoral y busca contrarrestar el crimen organizado y el flujo de recursos ilícitos que pueden afectar el normal desarrollo de la fiesta democrática en el departamento.

Durante actividades de registro y control, los uniformados detuvieron una camioneta que cubría la ruta Hobo (Huila) – Pereira (Risaralda).

Al inspeccionar el vehículo, los policías hallaron el dinero oculto en diferentes compartimientos, escondido dentro de zapatos y prendas de vestir.

Los tres detenidos intentaron sobornar a los uniformados en medio del operativo que dio con el hallazgo del efectivo y los celulares - crédito Deval

Según la información oficial, una de las personas involucradas se movilizaba en una motocicleta acompañando el vehículo y llevaba parte del dinero oculto en la pretina del pantalón.

Durante el procedimiento, las autoridades señalan que los capturados habrían intentado sobornar a los policías para evitar la actuación policial, pero los uniformados rechazaron el ofrecimiento y continuaron con el procedimiento conforme a la ley.

Al respecto, la comandante del Departamento de Policía Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, informó que los capturados registran antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, receptación, amenazas, violencia contra servidor público, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, lesiones personales y concierto para delinquir.

De manera preliminar, una de estas personas, identificado con los alias de El Negro Dumar o “Dumar Sombra”, sería presuntamente integrante del Grupo Armado Organizado Estructura Residual (GAO EMC) Estado Mayor Central, Bloque Jorge Suárez Briceño, y al parecer se desempeñaría como cabecilla de la comisión Rodrigo Cadete en el departamento del Huila, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El dinero en efectivo y los celulares decomisados por las autoridades durante el operativo - crédito Deval

Los capturados, el dinero y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 12 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos en Bogotá, y allí deberán responder por los delitos de lavado de activos y, en el caso de uno de los implicados, por cohecho.

La Policía Nacional anunció que continuará desplegada en los corredores viales del departamento para brindar seguridad y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo.

Además, reiteró la invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de corrupción a la línea Anticorrupción 157, que estará disponible las 24 horas durante todo el proceso electoral.

Este operativo se suma a varios resultados que el presidente Gustavo Petro compartió durante la mañana del sábado 7 de marzo.

El presidente Petro destacó varios operativos en vísperas de las elecciones al Congreso, y una de esos casos se presentó en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Uno de esos resultados fue la incautación de más de 630 millones de pesos en efectivo en Bogotá, a menos de 48 horas de las elecciones legislativas.

Este decomiso se dio luego de interceptar a un ciudadano que no pudo justificar el origen del dinero, y se suma a otros operativos recientes que han elevado el total de fondos incautados en el país a cerca de 2.924 millones de pesos, según reportes oficiales.

La intervención ocurrió la tarde del 6 de marzo en la localidad de Santa Fe. En ese lugar, la Policía Nacional detectó a un hombre que llevaba 631 millones de pesos en un morral. Al no presentar justificación sobre la procedencia del dinero, las autoridades procedieron a su captura y a la incautación del efectivo, que quedó bajo custodia mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Declaraciones de la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca - crédito Deval

