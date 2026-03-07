Revelan video del momento exacto en que joven se golpea y cae de una atracción acuática en Chinácota, Norte de Santander

Video del momento exacto en que la mujer impactó contra el tobogán - crédito Colombia Noticias/Facebook

El accidente mortal de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años, que disfrutaba de una atracción acuática en el parque turístico Entre Flores, ubicado en la vereda Iscala Sur, zona rural de Chinácota (Norte de Santander), ha sido motivo de consternación y cuestionamientos en el país por la forma en cómo operan estos lugares y las condiciones de seguridad en este tipo de estructuras.

A propósito, en las últimas horas se conoció un video que circuló ampliamente en redes sociales, en el que se observa a la víctima preparándose para lanzarse por el llamado “tobogán extremo”, en compañía de allegados y bajo la supervisión de trabajadores del lugar.

Detalles de lo que registra la grabación

El video documenta los últimos momentos de García Manrique antes del accidente, generando miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Este fue el momento exacto de la caída de la joven de 28 años a aproximadamente 5 metros de altura - crédito Fotomontaje Infobae (Colombia Noticias/Facebook)

Visiblemente nerviosa, la joven preguntó: “¿Allá me recibe alguien?”, a lo que una de las personas que la acompaña responde: “Sí, la piscina”.

El trabajador, encargado de la seguridad, por su parte, le indicó: “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada ¿Listo?, no tenga miedo”, y posteriormente la impulsa para iniciar el recorrido.

En el trayecto, se escucha un fuerte golpe y la persona que graba exclama: “Ay, se salió”, seguido del comentario de otra voz: “Se mató”. El video se detiene tras el impacto de la situación.

El hecho ocurrió el 5 de marzo de 2026. Según testigos en el lugar, García Manrique perdió el control al salir del tobogán a una altura estimada de cinco metros e impactó contra una parte de la infraestructura.

Quienes presenciaron lo ocurrido acudieron de inmediato a auxiliarla y la trasladaron en un vehículo particular hacia Cúcuta en busca de atención médica especializada. Sin embargo, la joven falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima, originaria del municipio de Tibú, había llegado al parque junto a familiares y amigos. Su muerte generó conmoción en la comunidad local y entre los que se encontraban en el establecimiento en el momento del accidente. La circulación del video amplificó el impacto del caso en la opinión pública.

Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, murió tras sufrir un fuerte golpe mientras descendía por un tobogán en un establecimiento turístico de Chinácota, Norte de Santander- Crédito Entre Flores/VisualesIA

En respuesta a lo sucedido, el equipo jurídico de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública. En el documento se afirma: “Lamentamos profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones”.

La empresa expresó además: “Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento”.

El comunicado también detalló las medidas adoptadas por el establecimiento tras el accidente: “La empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial”.

La administración del parque informó que está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho. En palabras del equipo jurídico: “Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente”.

Por último, la empresa aclaró que no emitirá declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta contar con información oficial: “Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”.

Este es el comunicado emitido por el establecimiento donde ocurrieron los hechos - crédito entrefloreschinacota/Instagram

El fallecimiento de García Manrique, registrado en video y ampliamente compartido, puso en el centro del debate la seguridad en este tipo de atracciones turísticas, mientras la investigación oficial continúa en desarrollo.