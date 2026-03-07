Colombia

Juan Daniel Oviedo plantea que la “Gran Consulta” puede ofrecer una alternativa política al país

El aspirante aseguró que la coalición busca presentar una propuesta distinta frente al panorama político tradicional

Juan Daniel Oviedo - El
Juan Daniel Oviedo - El planteamiento se dio durante un debate en el que también se abordaron temas como informalidad, educación y política energética.| crédito Colprensa

El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo afirmó que la Gran Consulta por Colombia tiene la posibilidad de presentar una alternativa distinta frente a la historia política tradicional del país, según información obtenida por Caracol Radio. El aspirante hizo la declaración durante su participación en un debate en el programa Dos Puntos, donde expuso varias de sus propuestas de campaña.

Durante el espacio radial, Oviedo sostuvo que la coalición reúne a candidatos con experiencia técnica y que el proceso interno se definirá mediante competencia electoral entre aspirantes, citado por Caracol Radio.

El candidato explicó que el resultado de la consulta dependerá directamente de la decisión de los ciudadanos en las urnas durante la jornada electoral, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Juan Daniel Oviedo - Elecciones
Juan Daniel Oviedo - Elecciones 8 de marzo de 2026| crédito Colprensa

Durante el debate transmitido en el programa Dos Puntos de Caracol Radio, el candidato presidencial participó en una conversación con otros aspirantes y analizó diferentes aspectos de la contienda electoral que se desarrolla en el país.

En el espacio radial, Oviedo señaló que la coalición denominada Gran Consulta por Colombia reúne a candidatos que compiten en igualdad de condiciones para definir quién representará al sector en la carrera presidencial.

“Hay una competencia entre pares donde a voto limpio vamos a decidir quién nos va a representar”, afirmó Oviedo durante el debate, citado por Caracol Radio.

El aspirante también se refirió al contexto político que rodea las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo, fecha en la que los ciudadanos podrán votar por el Senado, la Cámara de Representantes y participar en las consultas de diferentes coaliciones políticas.

En ese escenario, el candidato planteó que el resultado de la consulta no dependerá exclusivamente de los líderes políticos o de los partidos, sino de la decisión que adopten los ciudadanos en las urnas.

Los precandidatos dejaron las puertas
Los precandidatos dejaron las puertas abiertas a más aspirantes para que se adhieran a la coalición - crédito prensa David Luna

“Yo estoy convencido que la Gran Consulta por Colombia tiene la posibilidad de mostrar algo distinto a la historia política del país”, expresó Oviedo durante su intervención.

Durante el debate, el candidato también abordó el panorama político actual y los desafíos que, según su visión, enfrenta el país en los próximos años.

Entre los temas que mencionó se encuentran la informalidad laboral, la situación económica de los ciudadanos y la necesidad de enfrentar problemas estructurales relacionados con la pobreza, la violencia y el envejecimiento de la población.

“El enemigo del país no es Cepeda o Petro, el enemigo del país es más grande y es que no estamos asumiendo la realidad que vamos para viejos, pobres, violentos e informales y eso es lo que se debe resolver en los próximos años”, afirmó el candidato, citado por ese medio de comunicación.

Durante la conversación también se refirió al fenómeno de la informalidad laboral en Colombia, señalando que millones de trabajadores desarrollan actividades económicas sin garantías laborales ni estabilidad financiera.

Juan Gabriel Oviedo, precandidato a
Juan Gabriel Oviedo, precandidato a presidente, Colombia 2026

Según explicó, un amplio número de personas trabaja diariamente en condiciones informales sin lograr mejorar de manera significativa sus ingresos o su calidad de vida.

“De los 12,1 millones de informales, 10 millones madrugan, chupan calle, están con el gota a gota y se acuestan siendo pobres”, aseguró el candidato al referirse a la situación económica de ese sector de la población.

En materia de educación, Oviedo planteó la necesidad de crear mecanismos que faciliten el acceso a créditos para estudios posteriores al bachillerato, especialmente para jóvenes provenientes de contextos sociales vulnerables.

Según explicó, el objetivo sería permitir que los estudiantes puedan financiar su formación académica mediante créditos adaptados a sus condiciones económicas y que el pago de esas obligaciones se realice cuando los beneficiarios cuenten con ingresos estables.

“Lo que necesitamos es un gobierno que a través de garantías le dé una instrucción al sistema financiero de forma amigable para que créditos individuales para personas que quieran estudiar después del bachillerato se hagan en función de su condición social”, señaló el candidato durante el debate.

El aspirante también se refirió a la política energética del país y al papel que, en su opinión, debe desempeñar Ecopetrol dentro del desarrollo del sector minero-energético.

Según indicó, la empresa estatal debería contribuir a definir un horizonte claro para la exploración y el desarrollo energético en Colombia, con el objetivo de garantizar estabilidad en el suministro de recursos energéticos.

Durante el debate, Oviedo afirmó que una de las prioridades del país debe ser asegurar el acceso a gas natural a precios competitivos para los ciudadanos y para el sector productivo.

Finalmente, el candidato reiteró que la campaña electoral debe desarrollarse en un ambiente de competencia democrática, en el que las propuestas programáticas sean el eje principal del debate político.

