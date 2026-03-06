Cristian Montenegro, hombre que tiene una familia de trapo, le confesó a La Liendra cómo es la relación con su esposa hecha a mano

Cristián Montenegro sostiene a Natalia, la muñeca de trapo que considera su compañera principal y refugio emocional en dialogo con el influencer La Liendra. - Crédito: @crissmonte94/Instagram.

Cristián Montenegro, figura recurrente en redes sociales por compartir su vida con Natalia, una muñeca de trapo, volvió a generar conversación tras una entrevista reciente en la que relató el papel central que este personaje tiene en su día a día.

Su historia, que al principio fue vista como una rareza viral, ha dado paso a una discusión más profunda en torno a la salud mental y los límites de la exposición personal en plataformas digitales.

Montenegro relató cómo la compañía de su muñeca se transformó en un factor determinante para sobrellevar momentos de aislamiento y soledad. En diálogo con el creador de contenido conocido como La Liendra, el colombiano explicó que suele sentirse solo los fines de semana, especialmente cuando no recibe invitaciones de amigos o familiares para compartir actividades sociales. Frente a ese escenario, Natalia se ha convertido en su principal compañía.

“Es que todos los domingos que llegan no me gusta estar solo, ni nada así, y yo pues mantengo así en toda Bogotá, sino todos los domingos voy a un escondite cuando la gente o los amigos no me invitan así a asados y todo, no me siento libre ni nada. No puedo estar así, pues esa es la idea, pero, pues la verdad no he podido estar y yo no sé yo he sentido cuando la gente me dice bote esa muñeca, todo lo he sentido cuando Karen quiere es como ganarme todas (...) La gente no sabe que pensar cuando me ven con esto (...) Esa ha sido mi salvación y todo, la mayor parte en la que ha estado conmigo y todo. Es la solución ya con ellos sí, sin necesidad de tenerlas de verdad ni nada“, expresó.

La relación de Montenegro con Natalia y su “familia” de trapo va más allá de lo superficial. A través de historias que comparte en sus redes, el creador ha inventado un universo donde simula nacimientos, visitas a médicos ficticios y celebraciones familiares. Este relato ha despertado tanto críticas como muestras de empatía de parte de quienes lo siguen. Para algunos, su comportamiento es motivo de preocupación y refleja un posible llamado de ayuda; otros interpretan su actitud como una búsqueda legítima de apoyo emocional frente a la soledad.

El caso de Montenegro también ha puesto sobre la mesa el impacto que puede tener el escrutinio digital en la vida privada y la salud mental de quienes deciden exponer facetas íntimas en internet. La figura de Natalia, lejos de ser solo un elemento humorístico o excéntrico, se ha convertido en un refugio que permite a Montenegro enfrentar la presión social y el aislamiento. La reacción del público varía entre quienes consideran que necesita atención profesional y quienes lo ven como un ejemplo de resiliencia y creatividad para afrontar la soledad.

A medida que su historia sigue circulando en redes y medios, la experiencia de Cristián Montenegro plantea preguntas sobre cómo nuevas formas de compañía, reales o simbólicas, pueden influir en la salud emocional de las personas en la era digital, y hasta qué punto el entorno virtual puede ofrecer contención o, por el contrario, aumentar la sensación de aislamiento.