Polémica por financiamiento oficial de $8mil millones a la productora de la película sobre el Almirante Padilla: esta es la empresa

Un contrato para coproducir una película histórica con recursos de Rtvc y aportes en especie de Valencia Producciones ha suscitado cuestionamientos por el monto y la ausencia de concurso, de acuerdo con información compartida en redes sociales - crédito Captura de Pantalla Caracol Radio / Rtvc/ Daniel Briceño / x

La adjudicación de fondos públicos para la producción de la película sobre el almirante Padilla por parte de Rtvc a Valencia Producciones FX S.A.S. ha provocado críticas y un debate en el sector audiovisual colombiano debido al monto del contrato y la modalidad de adjudicación directa.

El contrato de coproducción entre Rtvc y Valencia Producciones establece la creación de un largometraje histórico sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, según el documento compartido por Daniel Briceño en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El valor total del contrato es de $15.891.027.451, donde Rtvc aporta $8.104.424.000 en dinero y Valencia Producciones contribuye con $7.786.603.451 en especie.

Según documentos de Rtvc, la película tendrá una duración de cerca de cien minutos, estándares internacionales y está programada para estrenarse el 24 de julio de 2026.

Un acuerdo directo sin convocatoria pública para la realización de una película histórica ha encendido el malestar de cineastas, quienes piden condiciones equitativas y reglas claras en la asignación de recursos estatales - crédito Rtvc / Daniel Briceño / X

El acuerdo incluye productos adicionales como un teaser, videos y materiales promocionales, y contempla pagos en fases, sujetos a la entrega y aprobación de guiones, cronogramas y avances, de acuerdo con la documentación oficial.

Polémica por la adjudicación y críticas públicas a RTVC

La adjudicación directa sin concurso a Valencia Producciones FX S.A.S. ha sido centro de cuestionamientos. Daniel Briceño criticó el proceso como “el capricho de Petro de mandarle a hacer una película al Almirante Padilla”, adjudicado “a dedo” por Hollman Morris en Rtvc. Briceño resaltó el uso discrecional de los fondos públicos y equiparó el presupuesto a lo que denominó “la caja menor de los caprichos de Petro”.

Los documentos de Rtvc indican que Valencia Producciones debe cumplir con todas las fases de desarrollo y entrega bajo supervisión. Sin embargo, la falta de convocatoria pública para elegir al coproductor ha intensificado las acusaciones de favoritismo y falta de transparencia.

Contexto y denuncias en el sector audiovisual colombiano

El sector audiovisual colombiano ha manifestado inconformidad por problemas en la regulación audiovisual y el acceso a beneficios tributarios otorgados por el Estado a las producciones nacionales.

La presunta entrega directa de recursos por parte de Rtvc reabre el debate sobre la transparencia y la equidad en el acceso a incentivos estatales para la producción cinematográfica nacional ante los ojos de la industria - crédito Rtvc / Daniel Briceño / X

Según dijeron a Infobae Colombia, al menos diecisiete productoras han presentado objeciones formales, mientras que representantes gremiales afirman que el número real de afectados es mayor.

Productores consultados por Infobae Colombia señalaron que compañías asociadas a Valencia Producciones obtuvieron resoluciones favorables con rapidez, a diferencia de otros cineastas, en especial los independientes, que encuentran más obstáculos y trabas administrativas para recibir los mismos beneficios.

El gremio exige reglas claras y criterios públicos para evaluar propuestas, además de un trato equitativo para todos los actores del sector. También plantea la necesidad de encuentros presenciales y directos con las máximas autoridades del Ministerio de Cultura para buscar soluciones ajustadas a las necesidades reales de la industria cinematográfica nacional.