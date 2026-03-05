Hollman Morris, gerente de Rtvc, aclaró cuánto dinero destinó el Gobierno Petro para la película sobre el Almirante Padilla: “Esto no es un capricho presidencial”

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Caracol Radio

Hollman Morris, gerente de Rtvc Sistema de Medios Públicos, respondió a las críticas realizadas por varios sectores políticos y sociales frente a la producción y realización de la película que narra la vida del almirante José Prudencio Padilla.

Según lo expuesto en el convenio publicado en la plataforma Secop, y citado por varios medios de comunicación como Caracol Radio W y Blu Radio, el largometraje tendrá una inversión superior a los $15.891 millones (aproximadamente cuatro millones de dólares), aportados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), liderada en producción por el Sistema de Medios Públicos RTVC y Valencia Producciones Fx.

No osbtante, el periodista colombiano, en diálogo con Caracol Radio W, aclaró que los recursos destinados para la producción y realización del filme se distribuyen en casí partes iguales, es decir, 51% corresponde al Estado y 49% a la productora privada.

“El recurso público, es decir, el impuesto de los colombianos para la película del almirante Padilla, son 8.000 millones de pesos, que son un poco más de uno o dos millones de dólares. RTVC, el Ministerio de las TIC, ponen el 51% de esta producción y la productora Valencia Producciones pone el 49% de la producción. Es decir, somos prácticamente los dueños de la producción. Eso no había pasado antes (...) es muy equivocado asegurar que el Gobierno colombiano, el recurso público, son cuatro millones de dólares. Eso es falso. Ojo con caer en lo mismo”, indicó el directivo del medio de comunicación a la cadena radial.

También, Morris desmintió que hayan existido irregularidades frente al proceso de selección de la productora, y cuestionó a aquellos que, en palabras de él, estén criticando la actuación de Petro en la película como un capricho personal.

“Nosotros no entregamos a dedo nada. Aquí no estamos hablando de caprichos presidenciales ni delirios presidenciales como algún otro director de otra emisora (...) La película hace parte de nada menos y nada más de la Ley 2334 del dos de octubre del 2023, por la cual se asciende a la figura de gran almirante al gran prócer de la independencia colombiana y único almirante de la independencia colombiana como es el almirante Padilla", precisó.

Además, Morris aseveró que la Armada, por medio de su comandante, el almirante Juan Ricardo Rozo, elevó su petición para realizar dicho filme. “Él le dice al presidente de la República: ‘Hombre, debemos hacerle un homenaje en el marco de esa ley al almirante Padilla que era negro e indígena’”, comentó.

También, indicó que “desde hace más de cinco años, junto con loos historiadores de la Armada, venían construyendo el guion con Valencia Producciones. De allí que se le diera a Valencia Producciones esta producción. Otra manera no se hubiera alcanzado a hacer la película”.

En cuanto a la elección de Valencia Producciones Fx para la producción y realización de la película del Almirante Padilla, Hollman Morris aseguró: “¿por qué Valencia Producciones? Porque es la única productora en este país, puede haber otras, pero es la única que está certificada por Hollywood en efectos especiales. Esta es la primera película que se hace con efectos y batallas navales. Lo más caro de producción en el cine es hacer películas con batallas navales. Eso no se produce todos los días y es la primera vez que Colombia lo va a hacer”.

Por último, se refirió a la participación que tendrá el presidente Gustavo Petro en el material audiovisual, reseñando que estará bajo la figura de cameo, que consiste en la aparición de breve de una figura pública interpretándose a sí misma o en un papel secundario sin nombre.

“Quienes le dijimos al presidente Gustavo Petro, a quienes se nos ocurrió esa idea de que apareciera como un extra, y aquí te contesto que él no actúa, es una imagen fugaz que aparece él en un baile al lado de Cuba Gooding Junior, como amigo de él, es decir, del almirante Padilla“, manifestó Morris a Caracol Radio.