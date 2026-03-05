Colombia

Fonseca anuncia su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá este 24 de octubre de 2026

El concierto, llamado “Fonseca en la Casa”, contará con una producción diseñada para mantener cercanía con el público, incluyendo visibilidad desde todos los sectores del estadio. La preventa de entradas inicia el 5 de marzo para clientes Vive Terpel y la venta general el 6 de marzo a través de TuBoleta

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el escenario del esperado concierto de Fonseca, con una producción diseñada para visibilidad desde todos los sectores. - crédito Colprensa

El cantautor Fonseca, ganador de nueve Latin Grammy y nominado en tres ocasiones al Grammy, confirmó oficialmente su esperado concierto “Fonseca en la Casa”, que se realizará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Este será el primer concierto del artista en un estadio, consolidando un hito en más de 25 años de trayectoria musical.

El anuncio llega después de una campaña de expectativa en redes sociales. Fonseca compartió imágenes y videos mostrando lugares representativos de Bogotá, como el Jardín Botánico, el Centro Felicidad Chapinero y el Mirador La Paloma, dentro de la promoción de su concierto.

Estas publicaciones generaron gran interés entre sus seguidores, anticipando que el Estadio El Campín sería el escenario del encuentro entre el artista y su público. La campaña estuvo diseñada para vincular la ciudad natal del cantante con su trayectoria musical y la importancia de este evento en su carrera.

El artista compartió imágenes y videos del Jardín Botánico, Centro Felicidad Chapinero y Mirador La Paloma, vinculando estos espacios representativos de Bogotá con su próximo concierto “Fonseca en la Casa” en El Campín. - crédito @fonsecamusic/Instagram

“Fonseca en la Casa”: detalles del concierto

El espectáculo “Fonseca en la Casa” se realizará en el Estadio El Campín, considerado uno de los recintos más importantes de Bogotá. La producción contempla una puesta en escena que permitirá visibilidad desde todos los sectores del estadio, buscando garantizar la mejor experiencia para los asistentes.

El concierto está concebido como un evento que mantiene cercanía con el público, trasladando la relevancia simbólica de la ciudad a un espacio de gran formato. La fecha está proyectada como un hito cultural y turístico, convocando tanto a público local como a visitantes de otras regiones y países.

Bogotá ha sido fundamental en la carrera de Fonseca. Es la ciudad donde escribió sus primeras canciones, realizó sus primeros conciertos y consolidó su relación con el público local. En su gira más reciente, más de 100.000 personas asistieron a sus presentaciones en la capital, lo que anticipa la expectativa de este nuevo espectáculo.

Venta de boletería y precios

La venta de entradas se realizará a través de TuBoleta, con las siguientes fechas:

  • Preventa exclusiva para clientes Vive Terpel: 5 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m.
  • Venta general: 6 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m.
La preventa de entradas para clientes Vive Terpel comenzó el 5 de marzo, mientras que la venta general se inicia el 6 de marzo a través de TuBoleta. - crédito TuBoleta

Los precios, incluyendo el servicio, se distribuyen según ubicación y tipo de palco:

  • Palcos Te Mando Flores (10 personas): Preventa $7.520.000 | Full $9.020.000
  • Sillas Te Mando Flores: Preventa $768.000 | Full $921.000
  • Palcos Eres Mi Sueño (10 personas): Preventa $5.790.000 | Full $6.950.000
  • Sillas Eres Mi Sueño: Preventa $591.000 | Full $709.000
  • Palcos Simples Corazones (10 personas): Preventa $4.060.000 | Full $4.870.000
  • Sillas Simples Corazones: Preventa $414.000 | Full $497.000
  • Occidental Baja: Preventa $214.000 | Full $256.000
  • Occidental Alta VIP: Preventa $355.000 | Full $426.000
  • Occidental Alta: Preventa $273.000 | Full $327.000
  • Norte Alta / Sur Alta: Preventa $178.000 | Full $214.000

Los precios de los palcos corresponden al espacio completo, con capacidad para 10 personas.

Trayectoria y relevancia de Fonseca

Juan Fernando Fonseca Carrera, más conocido como Fonseca, es uno de los artistas colombianos más reconocidos internacionalmente. Su carrera dio un salto global en 2005 con la canción “Te Mando Flores”. Desde entonces, ha publicado álbumes como “Gratitud”, “Ilusión”, “Conexión”, “Agustín”, “Viajante” y “Tropicalia”.

Actualmente, Fonseca continúa lanzando música y colaboraciones, incluyendo sencillos como “Venga Lo Que Venga” con Rawayana, “Nunca Me Fui” con Rubén Blades y “Enamorarte Mil Veces” con Manuel Medrano.

El próximo concierto en El Campín representa uno de los eventos más importantes de su carrera, al reunir a miles de seguidores en un estadio por primera vez.

Fonseca publicó la campaña digital de expectativa mostrando lugares representativos de Bogotá, preparando el anuncio de su primer concierto en El Campín. - crédito Colprensa

Un evento cultural y turístico

“Fonseca en la Casa” no solo es un concierto, sino un evento que impacta la agenda cultural y turística de Bogotá. Se espera la asistencia de público local y visitantes, contribuyendo a la promoción de la oferta artística, gastronómica y de entretenimiento de la ciudad en octubre de 2026.

El 24 de octubre, Bogotá será el escenario principal de un evento que celebra la trayectoria de Fonseca y consolida su vínculo con la ciudad que vio nacer su carrera artística. Este concierto se proyecta como un momento histórico para la música colombiana y para los seguidores del artista.

