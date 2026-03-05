Conductor en Bogotá protagonizó persecución de película con la Policía: trató de escapar porque llevaba un arma de fuego en su vehículo

El hoy detenido cuenta con antecedentes judiciales, señalaron las autoridades en la capital del país - crédito Mebog

Gracias a una de las cámaras del C4 se logró conocer el minuto a minuto de un operativo policial en el sur de Bogotá que permitió la captura de un hombre por dos delitos, pero lo que más llamó la atención de los uniformados fue la manera en la que el hoy detenido intentó burlar la ley.

La captura en flagrancia del hombre de 40 años se dio por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y falsedad marcaria, luego de una persecución que culminó en la avenida Boyacá, en una de las calles del barrio Fátima, localidad de Tunjuelito

El operativo se inició cuando uniformados que realizaban patrullaje observaron al conductor de un vehículo en actitud sospechosa.

Al ser requerido para un registro, el hombre huyó en una motocicleta, lo que activó de inmediato un plan candado por parte de las autoridades.

Como se puede observar en la grabación que compartieron las autoridades a medios de comunicación, el hoy aprehendido descendió de la motocicleta e intentó escapar por la avenida Boyacá, donde fue interceptado y capturado por las patrullas de vigilancia.

El caso se presentó en la localidad de Tunjuelito, pero gracias a la oportuna reacción de los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá se logró la aprehensión del ciudadano, que también iba con placas falsas a bordo del automotor - crédito Mebog

Durante el procedimiento, los policías hallaron en su poder una pistola calibre 9 milímetros. Además, al verificar el vehículo que había abandonado, se determinó que portaba placas de identificación falsas, confirmó en declaraciones el mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito.

Según el informe policial, el detenido presenta antecedentes por los delitos de concusión y secuestro extorsivo.

Por todo lo anterior, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos mencionados.

Por último, desde la Policía Nacional se hizo hincapié una vez más en el papel fundamental de la ciudadanía para que se denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de los canales de comunicación oficiales o en el CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano.

Declaraciones del mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito - crédito Mebog