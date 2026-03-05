Colombia

Conductor en Bogotá protagonizó persecución de película con la Policía: trató de escapar porque llevaba un arma de fuego en su vehículo

El sujeto de 40 años, al verse sorprendido por los oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), no tuvo otra opción que abandonar el vehículo y salir a correr por un tramo de la avenida Boyacá, en la localidad de Tunjuelito

Guardar
El hoy detenido cuenta con
El hoy detenido cuenta con antecedentes judiciales, señalaron las autoridades en la capital del país - crédito Mebog

Gracias a una de las cámaras del C4 se logró conocer el minuto a minuto de un operativo policial en el sur de Bogotá que permitió la captura de un hombre por dos delitos, pero lo que más llamó la atención de los uniformados fue la manera en la que el hoy detenido intentó burlar la ley.

La captura en flagrancia del hombre de 40 años se dio por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y falsedad marcaria, luego de una persecución que culminó en la avenida Boyacá, en una de las calles del barrio Fátima, localidad de Tunjuelito

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestroWhatsApp Channel

El operativo se inició cuando uniformados que realizaban patrullaje observaron al conductor de un vehículo en actitud sospechosa.

Al ser requerido para un registro, el hombre huyó en una motocicleta, lo que activó de inmediato un plan candado por parte de las autoridades.

Como se puede observar en la grabación que compartieron las autoridades a medios de comunicación, el hoy aprehendido descendió de la motocicleta e intentó escapar por la avenida Boyacá, donde fue interceptado y capturado por las patrullas de vigilancia.

El caso se presentó en la localidad de Tunjuelito, pero gracias a la oportuna reacción de los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá se logró la aprehensión del ciudadano, que también iba con placas falsas a bordo del automotor - crédito Mebog

Durante el procedimiento, los policías hallaron en su poder una pistola calibre 9 milímetros. Además, al verificar el vehículo que había abandonado, se determinó que portaba placas de identificación falsas, confirmó en declaraciones el mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito.

Según el informe policial, el detenido presenta antecedentes por los delitos de concusión y secuestro extorsivo.

Por todo lo anterior, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos mencionados.

Por último, desde la Policía Nacional se hizo hincapié una vez más en el papel fundamental de la ciudadanía para que se denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de los canales de comunicación oficiales o en el CAI (Comando de Atención Inmediata) más cercano.

Declaraciones del mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito - crédito Mebog

Temas Relacionados

Captura BogotáPersecución de la PolicíaAvenida BoyacáTunjuelitoPorte de armas de fuegoFalsedad marcariaPlacas falsasDejó tirado vehículoRetén policialColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 5 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Jefe de la misión de la ONU en Colombia lanzó alerta por el asesinato de tres militares en Caquetá: “Mis condolencias a sus familias”

Miroslav Jenča expresó en X su rechazo al ataque armado en Cartagena del Chairá, donde tres uniformados murieron mientras protegían la instalación de puestos de votación en plena jornada electoral

Jefe de la misión de

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ quedó otra vez por fuera de los 10 primeros: esta es la producción del Canal RCN que aún se mantiene en el listado

El ‘reality’ de convivencia pasa por el promedio más bajo durante sus tres temporadas y los seguidores del show reaccionaron en redes sociales

Rating Colombia: ‘La casa de

FIFA puso a la venta las entradas para los repechajes que definirán rival de Colombia en el Mundial 2026: precios van hasta los 64.000 pesos colombiano

Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo son las tres selecciones que aspiran por un cupo en la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Norteamérica

FIFA puso a la venta

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo continental más importante del continente

América de Cali vs. Atlético
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así recluta a sus miembros

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

ENTRETENIMIENTO

Rating Colombia: ‘La casa de

Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ quedó otra vez por fuera de los 10 primeros: esta es la producción del Canal RCN que aún se mantiene en el listado

Manuela Gómez, de ‘La casa de los famosos’, se sinceró sobre sus cirugías pláticas: “Yo me quería morir en un quirófano”

Lady Noriega salió de ‘La casa de los famosos’ a los pocos días de haber ingresado: el porcentaje que la dejó por fuera y sus mejores momentos

Kris R, novio de Karina Garcia, fue señalado por una mujer trans luego de una presentación en Bucaramanga: “Me invitó a su camerino”

Carlos Torres respondió a los ataques contra el elenco de ‘La reina del flow’ tras el estreno de la tercera temporada: “Es muy difícil para nosotros”

Deportes

FIFA puso a la venta

FIFA puso a la venta las entradas para los repechajes que definirán rival de Colombia en el Mundial 2026: precios van hasta los 64.000 pesos colombiano

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

El técnico venezolano César Farías arremetió contra el árbitro colombiano Wilmar Roldán: “Cree que está por arriba de los futbolistas”

Él es Rodrigo Contreras, el nuevo héroe de Millonarios: llegó con malos números y eliminó a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana