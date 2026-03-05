Carlos Torres respondió a los ataques contra el elenco de ‘La reina del flow’ tras el estreno de la tercera temporada: “Es muy difícil para nosotros”

Carlos Torres se refirió a los ataques y comantarios que ha recibido el elenco de La reina del flow tras la tercera temporada - crédito Infobae Colombia - @lareinadelflow_oficial/ Instagram

En medio de la expectativa y el fuerte apasionamiento de los seguidores, Carlos Torres, actor principal de La reina del flow, se refirió a los ataques dirigidos al elenco tras el lanzamiento de la tercera temporada de la serie, una reacción especialmente notoria hacia la actriz Alisson Joan por su papel antagónico.

En conversación con Infobae Colombia, Torres expresó que, aunque el reconocimiento y el cariño del público son motivo de gratitud, los cuestionamientos y agresiones personales a los actores representan uno de los desafíos más complejos del éxito televisivo: “Es muy difícil para nosotros”.

El fenómeno se intensificó con la nueva entrega de la telenovela. En este ciclo, la actriz y cantante Alisson Joan interpreta a Sky, un personaje que no solo antagoniza con la protagonista Yeimy (Carolina Ramírez), sino que también se involucra sentimentalmente con Charly Flow, el rol encarnado por Torres. Este giro en la trama detonó reacciones extremas en redes sociales, donde Joan recibió ataques directos de fanáticos que no lograron separar al personaje de la actriz.

Torres relató para Infobae Colombia que esta situación se vive de manera recurrente cuando un proyecto logra gran alcance y compromiso emocional del público. “Están los fans desde la que cree que uno es el personaje y le pega a uno y lo regaña por lo que hace el personaje, hasta la que también cree que eres el personaje y se te tira encima y te da besos y te da abrazos”, detalló el intérprete. La intensidad de la recepción, sin embargo, superó en esta ocasión lo habitual.

“Hay gente que a veces se toma muy en serio los personajes. Al final hay que entender que es una historia, que es un personaje que tiene que interpretar, que Allison está haciendo su trabajo y que no pueden, obviamente, relacionar una cosa con la otra”, explicó.

La reacción de la audiencia llevó incluso a intervenciones públicas por parte de otros miembros del elenco, como Carolina Ramírez, quien salió en defensa de Joan en redes sociales para frenar la escalada de comentarios ofensivos. Torres reiteró la necesidad de reíclar ese mensaje, aunque reconoce que muchos espectadores “creen que uno es Charlie” y actúan en consecuencia. “Una cosa es el personaje, otra cosa es el actor. Pero a veces a la gente le cuesta y nada, ahí nos toca manejarlo”, reflexionó.

Torres también admitió que el contacto directo con los seguidores, si bien genera momentos de alegría y agradecimiento, requiere manejar situaciones inusuales. Relató que ha recibido ofertas de seguidoras que le escriben por Instagram con declaraciones emotivas: “A mí todo eso me recarga energía positiva, me encanta y lo he dicho en diferentes entrevistas. No tengo problema con eso. Toda la gente que se me quiera acercar y demostrar cariño, bienvenido sea siempre”, declaró a Infobae Colombia.

En su diálogo con Infobae Colombia, Torres remarcó el carácter excepcional de la serie en la industria audiovisual colombiana, tanto por producir una tercera temporada como por el impacto global alcanzado. “Hacer una tercera temporada es un lujo. No suele pasar en los proyectos aquí en Colombia. Un proyecto que pase de una temporada ya considérate afortunado, y esta no solo lleva tres temporadas, sino que tiene un cariño a nivel mundial. Nos cambió la vida y hablo por todo el elenco”, aseguró.

Su nuevo rol como empresario

Carlos Torres habló sobre su incursión en el mundo empresarial y los retos que ha enfrentado al lanzar su propia bebida energética, Dify. El actor explicó que la idea surgió de una necesidad personal y que decidió involucrarse en cada etapa del proceso, desde la fórmula hasta el diseño.

“Me tomó bastante tiempo lanzarme, pero sentía que hacía falta algo así para personas como yo”, afirmó. Torres detalló que, durante más de dos años, realizó pruebas con familiares y amigos hasta lograr el resultado que buscaba. “Fue como crear un personaje, estuve pendiente de todo el proceso y quería que el resultado realmente me representara. Siempre los personajes tienen algo de uno personal. Este producto no es la excepción. Tiene reflejado un poco mi estilo de vida, que es un poco más saludable”, señaló.

Se prepara para la gira de La reina del flow en España

Este reconocimiento internacional se traduce en oportunidades como la gira que realizará el elenco en España, con presentaciones presenciales ante el público europeo en junio y julio del 2026. Aunque evitó anticipar detalles sobre este tour, el actor expresó el compromiso permanente con su oficio: “Cuando yo interpreto a mi Charly Flow siempre doy lo mejor de mí, no solo con Charlie, con todos los personajes. Si yo estoy en un proyecto es para darlo todo y creo que se han dado cuenta. Corazón, alma, energía, todo”, afirmó.

El actor se refirió a la transición de grabar en estudio a presentarse en vivo, destacando que ambos escenarios implican desafíos diferentes, similares a los de una puesta en escena musical. Esta experiencia forma parte de su preparación para la gira de La reina del flow en España.

Carlos Torres subrayó que el formato en vivo provoca una “adrenalina” especial debido a la ausencia de margen para errores. “Es un poco como una obra de teatro, como un teatro musical. Antes de salir está uno más nervioso porque sabe que no hay corte, no hay chance para equivocarse, y uno siempre quiere dar lo mejor y que el público salga feliz”, afirmó.

Mientras la audiencia internacional de la serie sigue creciendo junto a su nuevo rol como empresario, Carlos Torres avanza en el desarrollo de nuevos proyectos personales, entre los que destacan Medusa y la tercera temporada de Pedro, el escamoso.

El actor compartió un mensaje para los lectores de Infobae Colombia: “No crean que me retiré de la actuación, ni más faltaba. Con La reina del flow, pronto viene Medusa, segunda temporada, Pedro, el escamoso, tercera temporada y muchos proyectos más. Conectados ahí en las redes sociales. Besos y abrazos pa’ todos”.