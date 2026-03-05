Así quedó el nuevo mapa de EPS en Colombia: Gobierno definió traslado masivo de pacientes y reorganización territorial del sistema de salud

La reorganización aplica para los regímenes contributivo y subsidiado - crédito Presidencia de la República y Nueva EPS

Un documento del Ministerio de Salud con más de 450 páginas detalla cómo quedará el mapa de las EPS en Colombia, señala qué aseguradoras estarán autorizadas para operar en cada municipio y departamento bajo el modelo territorial del Decreto 0182 de 2026, expedido recientemente por el Gobierno de Gustavo Petro.

La medida busca reorganizar el aseguramiento en el país, aunque la aplicación práctica dependerá de actos administrativos que aún no han sido expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud.

El documento revela los cambios tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, y confirma que Nueva EPS será la única entidad disponible en el 45% de los municipios. Asimismo, la información indica cuáles EPS conservarán presencia territorial y cuáles quedarán sin autorización para operar en ciertas zonas.

Cambios por ciudades y departamentos

En Medellín, el documento señala que las EPS autorizadas para operar en el régimen contributivo serán Sura, Salud Total, Savia Salud y Nueva EPS, mientras que Sanitas, SOS y Coosalud no figuran como autorizadas. Para el régimen subsidiado, las entidades habilitadas serán Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud, mientras que Sanitas y Coosalud quedan excluidas.

En Bogotá, la reorganización contempla que en el régimen contributivo continúen operando Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud y Nueva EPS, mientras que Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi, Fundación Salud Mía y SOS no están autorizadas. En el régimen subsidiado se habilitan Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud, Nueva EPS y Mallamas, y Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi y la EPS Familiar de Colombia quedan fuera.

En Cali, el panorama es similar: en el régimen subsidiado estarán autorizadas Comfenalco Valle, Coosalud, Nueva EPS, SOS, Emssanar, Sura, Sanitas, Salud Total y Mallamas, mientras que Famisanar, Asmet Salud y la EPS Familiar de Colombia no operarán. Para el régimen contributivo, la lista de EPS habilitadas incluye Comfenalco Valle, Coosalud, Nueva EPS, SOS, Sura, Sanitas, Salud Total, Emssanar y Mallamas.

Nueva EPS, principal beneficiaria de la reorganización

El documento completo, enviado por la cartera de salud a la superintendencia y conocido por Infobae Colombia, indica que Nueva EPS será la única EPS disponible en 45% de los municipios del país y recibirá cerca de 2,84 millones de afiliados reasignados. Algunos de los ejemplos más representativos son en municipíos de El Doncello (Caquetá), donde pasará de 3.055 afiliados a sumar 15.270 adicionales; Córdoba (Bolívar), con apenas 143 afiliados actuales y 14.698 más; y Canalete (Córdoba), donde los afiliados pasarían de 2.553 a 16.623.

En municipios donde ya tiene presencia importante, también recibirá miles de nuevos afiliados. En Saravena (Arauca), por ejemplo, pasará a 66.327 afiliados; y en Cáqueza (Cundinamarca), de 5.412 a 17.107 personas. Los movimientos similares se replican en municipios de Nariño, Bolívar, Caquetá, Meta, Huila, Santander, Cundinamarca y Boyacá.

El documento también muestra la reducción de cobertura de la EPS Familiar de Colombia, que aparece repetidamente como “no autorizada” en la mayoría de departamentos, incluyendo Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

Por otro lado, algunas EPS con operación regionalizada como Capresoca y Mutual Ser mantienen presencia autorizada principalmente en sus departamentos de origen, mientras que las EPS indígenas AIC, Mallamas, Dusakawi y Pijaos Salud siguen habilitadas en territorios donde atienden poblaciones indígenas, como Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.

Implementación del traslado

Aunque el decreto ya fue publicado, el traslado de afiliados no será automático. Su ejecución depende de que la Superintendencia Nacional de Salud expida los actos administrativos que actualicen el ámbito territorial de las EPS. Solo después de estas decisiones técnicas y jurídicas se podrá iniciar la asignación de afiliados.

El Ministerio de Salud y la Adres serán responsables de coordinar el proceso de redistribución de afiliados una vez se formalicen las autorizaciones. Hasta ese momento, el mapa de EPS propuesto solo tiene carácter informativo y técnico, indicando cómo quedarían las operaciones si se implementa el modelo territorial planteado en el decreto 0182.