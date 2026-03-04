Colombia

Asesinaron en una chiva a la mamá de la secretaria privada de un alcalde en Antioquia

La víctima, de 51 años, fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después. Las autoridades activaron un plan candado y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del homicidio

Ciudadanos y autoridades participan en el descenso del cuerpo de Adriana María Naranjo Vergara del bus escalera donde fue atacada - crédito @InesBetancur1/X

Una nueva tragedia golpeó al suroeste antioqueño. En la tarde del martes 3 de marzo, el municipio de Andes fue escenario de un homicidio que sacudió a la comunidad y reavivó el temor por la creciente inseguridad en la región.

Adriana María Naranjo Vergara, de 51 años, fue asesinada a tiros dentro de un bus escalera en pleno casco urbano del municipio de Antioquia, en un hecho que las autoridades investigan en medio de un contexto de disputas entre estructuras criminales.

El ataque ocurrió hacia las 12:50 p. m. en el sector conocido como La Plazoleta, cerca de la salida hacia el corregimiento de Santa Rita.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres vestidos de negro llegaron en una motocicleta y abordaron el vehículo de transporte rural. Sin mediar palabra, dispararon contra la mujer en presencia de varios pasajeros y luego huyeron del lugar.

Naranjo Vergara fue trasladada de urgencia al hospital local, pero falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La noticia se propagó rápidamente por el municipio, donde la víctima era ampliamente conocida no solo por su trayectoria en la comunidad educativa, sino también por sus vínculos familiares con la administración municipal.

El crimen ocurrió dentro de un bus escalera en el sector La Plazoleta de Andes, en medio del aumento de la violencia en el suroeste antioqueño - crédito Conandes e @InesBetancur1/X

La mujer era madre de Lorena Naranjo Vergara, secretaria privada del alcalde de Andes, y esposa de Óscar Ramiro Serna Cardona, funcionario de la oficina de Planeación. Estos lazos intensificaron la conmoción y dieron mayor dimensión al crimen, al tratarse de una familia reconocida en la vida institucional y social del municipio.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Andes expresó su solidaridad con los familiares.

“La Alcaldía de Andes expresa su más profundo sentimiento de acompañamiento y fortaleza a nuestra compañera Lorena Naranjo Vergara, a Óscar Ramiro Serna Cardona y a toda su familia en este difícil momento”, señaló la administración municipal, que también pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tras el atentado, unidades de la Policía activaron un “plan candado” para intentar dar con el paradero de los responsables. La estrategia incluyó cierres viales en puntos estratégicos y operativos de control en la salida hacia Santa Rita y municipios vecinos. Asimismo, se inició la revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape de los agresores.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no existen denuncias previas de amenazas contra la víctima ni reportes de conflictos personales que pudieran anticipar el ataque. Esta ausencia de advertencias ha incrementado la incertidumbre en la población, que exige respuestas claras y garantías de seguridad.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Andes expresando condolencias y solidaridad con la familia de la víctima tras el homicidio registrado en el municipio - crédito Alcaldía de Andes

El homicidio se produce en un momento crítico para el suroeste antioqueño. En la zona operan estructuras criminales como el Clan del Golfo y el grupo delincuencial La Terraza, que mantienen disputas por el control territorial, las rentas de extorsión y el microtráfico. Estas confrontaciones han derivado en amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos que afectan tanto áreas rurales como urbanas.

Andes, ubicado a unos 115 kilómetros de Medellín, depende en gran medida del transporte en buses escalera —conocidos popularmente como “chivas”— para conectar sus veredas agrícolas con el casco urbano.

El hecho de que el crimen se haya perpetrado dentro de uno de estos vehículos, símbolo de integración comunitaria y sustento económico, profundizó el impacto emocional en la población.

Reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre la situación de orden público en el suroeste de Antioquia, donde persisten disputas entre estructuras armadas ilegales - crédito Indepaz

Habitantes del municipio manifestaron su preocupación por la sensación de vulnerabilidad que deja este tipo de ataques, ejecutados a plena luz del día y en espacios públicos.

Según el medio El Colombiano, comerciantes y líderes comunitarios señalaron que la violencia ha venido escalando en los últimos meses y que temen nuevas acciones armadas en medio de la disputa entre bandas.

Por ahora, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan recopilando testimonios y elementos probatorios.

Una de las líneas de investigación busca establecer si el homicidio guarda relación con los cargos públicos desempeñados por familiares de la víctima o si se trata de un hecho aislado dentro de la dinámica criminal que atraviesa la región. Sin embargo, las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis concreta.

