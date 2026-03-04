Colombia

Escolta detenido por supuesta compra de votos fue dejado en libertad: le devolverán los $145 millones en efectivo que tenía en el carro

El abogado Iván Cancino afirmó que el juez de garantías no legalizó la detención, al determinar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni vínculos con una presunta compra de votos

El escolta se movilizaba en una camioneta Toyota con siete sobres con dinero en efectivo que sumaría $145 millones en efectivo - crédito Policía Nacional

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue detenido en Hatonuevo, La Guajira, por transportar $145 millones en efectivo y material de propaganda electoral.

El escolta quedó en libertad tras la decisión de un juez penal municipal con función de control de garantías.

El abogado defensor de Luis Alfredo Acuña, Iván Cancino, afirmó que el juez de garantías no legalizó la detención, al determinar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni vínculos con una presunta compra de votos.

Según el abogado, “no se demostró ninguna ilegalidad” y el dinero le fue devuelto a Luis Alfredo Acuña Vega.

“Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero. La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, afirmó Cancino.

Iván Cancino aseguró que la captura del escolta fue declarada “ilegal” y el dinero le fue devuelto- crédito @CancinoAbog/X

El abogado Iván Cancino, defensor de Luis Alfredo Acuña Vega, sostuvo en diálogo con Caracol Radio que su cliente no rindió versión alguna ante las autoridades tras su detención en Hatonuevo, La Guajira.

Cancino explicó que una de las reglas generales en sus defensas es guardar silencio, salvo excepciones, y que oficialmente el escolta no ha entregado declaración formal sobre los hechos.

Durante la entrevista, Cancino señaló que su defensa se centró en la supuesta violación de garantías procesales. El abogado manifestó que la captura se realizó sin presentar al aprehendido ante un juez durante casi treinta y tres horas, y que llevar dinero en efectivo o portar material de propaganda política no constituye delito en Colombia.

Según Cancino, la Fiscalía supuestamente modificó el tipo penal inicialmente atribuido, pero no presentó pruebas que relacionaran el dinero con actividades ilícitas.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó la captura del escolta, al asegurar que el dinero estaría destinado a la supuesta compra de votos - crédito @DirectorPolicia/X

“Mi defensa fue clara: se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y mantenerlo casi treinta y tres horas privado de la libertad sin presentarlo ante un juez. Además, era imposible hablar de captura en flagrancia, porque ni tener publicidad política pedagógica ni portar dinero en efectivo es delito en Colombia”, aseveró Cancino.

Cancino mencionó que, según su perspectiva, el procedimiento policial presentó irregularidades, entre ellas la detención de un conductor de grúa que solo cumplía labores de remolque. El defensor expresó que la investigación mostró deficiencias en la actuación de las autoridades y consideró que existe una tendencia institucional a buscar resultados rápidos.

“Lo capturaron, supuestamente en flagrancia, por omisión de declaración de bienes, un delito que exige un sujeto activo calificado, condición que no cumplen ni el señor Acuña Vega ni el conductor de la grúa”, expresó a Caracol Radio.

El abogado relató que la detención de su cliente se produjo bajo la sospecha de omisión de declaración de bienes, aunque aclaró que este delito requiere condiciones particulares que, según él, no se cumplen en este caso. Posteriormente, indicó que la Fiscalía cambió la imputación a lavado de activos, pero no estableció relación entre el dinero y conductas ilícitas.

En la misma intervención, Cancino señaló que de acuerdo con su análisis, la presunción de inocencia permanece vigente y que la investigación podrá continuar.

Iván Cancino señaló que de acuerdo con su análisis, la presunción de inocencia permanece vigente y que la investigación podrá continuar - crédito Colprensa

“La investigación seguirá y la Fiscalía decidirá si insiste, pero en la mayoría de estos casos la Fiscalía termina perdiendo los procesos. Es más el espectáculo que los resultados en este tipo de situaciones”, afirmó el abogado a Caracol Radio.

Y agregó: “Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ni siquiera lo imputaron. Ese detalle es importante. No tiene proceso porque no lo han imputado. Quedó en libertad, le devolvieron el dinero y no lo imputaron”.

Cancino también afirmó que no fue contratado formalmente para la defensa, sino que asumió el caso como un favor personal al secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, a quien el escolta estaba asignado.

