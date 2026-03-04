Medellín refuerza estrategias para combatir la explotación sexual y apoyar a quienes buscan dejar la prostitución

El plan piloto que se ejecutó en 2025 fue un éxito - crédito Alcaldía de Medellín

En los últimos años, las autoridades y las administraciones locales de Medellín han tenido el reto de erradicar el concepto, sobre todo a nivel internacional, de que la capital antioqueña es un lugar predilecto para turistas y extranjeros que buscan sitios de prostitución.

Para ello, se han implementado diferentes medidas, incluyendo un sistema que identifica a los extranjeros con antecedentes en crímenes sexuales y son expulsados inmediatamente de las terminales aéreas del país.

Reconociendo que hay personas que se dedican a la prostitución sin ser obligadas, la Administración local ha comenzado a implementar una estrategia que tiene como objetivo proteger a las nuevas generaciones a través de oportunidades para que se alejen de las actividades sexuales pagas y que quienes realicen esta labor puedan abandonarla si esa es su decisión.

La estrategia incluirá una ruta de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, oportunidades de empleo, educación y un fortalecimiento especial en la inclusión social de las personas que sean vinculadas.

Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familiar de Medellín indicaron que la intención inicial es que se pueda llegar a más de 400 personas en el primer año de implementación, resaltando que las personas podrán acceder a formación académica como el bachillerato y talleres orientados de autocuidado y construcción de proyectos individuales.

“Hoy queremos modificar la vida de estas personas, queremos generar oportunidades reales buscando que Medellín llegue a otro nivel”, declaró la secretaria de Inclusión Social y Familiar de Medellín, Luz María Ramírez.

Desde la secretaría recordaron que, bajo una estrategia similar y piloto, en 2025 se logró impactar positivamente en la vida de 500 personas que recibieron acompañamiento continuo. Los interesados en ser parte de la iniciativa tendrán hasta el 17 de marzo para escribir a proyectoasp.medellin@gmail.com o comunicarse al 310 213 2870.

Federico Gutiérrez aseguró que su objetivo es erradicar la explotación sexual en Medellín

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, destacó la inversión económica que está haciendo su administración para luchar contra la criminalidad en la capital antioqueña.

Gutiérrez fue enfático en asegurar que su primer objetivo es terminar con los casos de explotación sexual de menores y adultos en la ciudad. “A mí no me sirve simplemente hablar de una reducción del 20, del 30 o del 50% de la explotación sexual; a mí me sirve erradicarlo. Es el peor delito y necesitamos que haya denuncias ciudadanas y que, sobre todo, las familias cuiden a los menores de edad”.

El alcalde de Medellín reveló un aspecto que le genera preocupación, que son los casos de delitos sexuales contra niños en los que sus tutores son los responsables de entregar a los menores a personas que van a abusar de ellos.

“Tristemente, en la mayoría de casos en los que hay captura de un extranjero, son las familias las que han entregado a los menores a otras personas. Eso es una realidad”, denunció Gutiérrez al respecto.

Al hablar de avances para mejorar la seguridad de la ciudad, Gutiérrez habló de la implementación del sistema de cámaras que se ha adquirido para el Valle de Aburrá y sus alrededores, además de pedir que la ciudadanía siga denunciando a las líneas de atención cualquier comportamiento sospechoso.

“Nos sirve como cadena de prueba; muchas de las llamadas sirven. Si nos llaman, salimos y descartamos inmediatamente. Están llegando llamadas de denuncia porque la gente está colaborando y con el C5 va a mejorar mucho”, puntualizó el alcalde de Medellín.