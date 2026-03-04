Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Los integrantes del grupo armado tenía uniformes de uso privativo en su poder y armas, que serían destinada a integrantes del grupo delincuencial Los Shotas - crédito Policía Valle del Cauca

Voceros de la Policía del Departamento del Valle del Cauca comunicaron el desarrollo de una operación conjunta con la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación que culminó con la captura de cuatro individuos, presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La acción de las autoridades fue realizada en el corregimiento San Cipriano, zona rural del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Según el reporte oficial, las capturas permitieron neutralizar un presunto intento de articulación armada entre el ELN y el grupo delincuencial organizado (GDO) los Shotas, que lleva años de operación criminal en la ciudad vallecaucana.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro Triviño, alias Pelusa; Camilo Saavedra, alias Flaco; Kenedy Guerrero, alias El Viejo, y Rafael Granados, conocido como “El Mono”. Todos registraron antecedentes judiciales por homicidio, hurto y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.

Algunos de los capturados tenían uniformes propios del ELN en su poder. Además, las armas decomisadas son propias de la operación armada del grupo guerrillero - crédito Policía Valle del Cauca

Durante el operativo, las autoridades, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores, una granada de fragmentación, munición de diferentes calibres, chalecos tipo arnés, botas y uniformes de uso privativo de estructuras armadas ilegales.

Dicho material incautado estaría destinado a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de los Shotas, organización que, según la información oficial, mantiene injerencia en puntos de acopio y tráfico de estupefacientes en la región.

Desde la Policía se reportó que “con este resultado no solo se impacta la cadena de abastecimiento ilegal de armas en Buenaventura”, sino que también se asestó un golpe debilitador a “las capacidades logísticas y de expansión criminal, en el contexto de un incremento pronunciado de homicidios en la zona”, dijo el coronel Gustavo Adolfo Chaparro, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, durante el balance del operativo.

Los capturados y el armamento incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las respectivas audiencias de legalización, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los cuatro individuos, al considerar a los detenidos un peligro para la sociedad.

Los capturados tenían fusiles, un revólver, siete proveedores, una granada de fragmentación, y munición de diferentes calibres - crédito Policía Valle del Cauca

Cayó alias Cakín, señalado cabecilla de Los Flacos, en Pereira

Voceros de la Policía Nacional de Colombia también confirmaron el 3 de marzo de 2026 la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias Cakín, identificado como cabecilla de la estructura delincuencial Los Flacos.

El procedimiento se realizó por medio de la operación Cronos, como parte de la ofensiva nacional contra organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana.

La acción significó un trabajo coordinado entre el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial (Dopil – Opec3), la Regional de Investigación Criminal No. 3, la Seccional de Inteligencia Policial, la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate).

Alias Cakín fue capturado en Pereira, pero su búsqueda se intensificó tras una alerta emitida en un consejo de seguridad, en Cartago - crédito Policía Valle del Cauca

Las labores de inteligencia permitieron ubicar a “Cakín” en un condominio del sector de Cerritos, Pereira, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento y registro que culminó con su captura. En el lugar fue hallada una caleta con tres armas de fuego y munición, elementos que serían empleados para la comisión de delitos.

Alias Cakín es requerido por la justicia por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. Según la investigación, como cabecilla de Los Flacos mantenía una trayectoria criminal con influencia en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, dinamizando actividades ilícitas que afectaban la seguridad y convivencia regional.

La operación fue realizada en acatamiento a las directrices impartidas por el Ministerio de Defensa Nacional tras el reciente consejo de seguridad en Cartago, Valle del Cauca. Desde la Policía Nacional aseguraron que continuarán las operaciones para desarticular estructuras criminales en la región, no sin solicitar a la ciudadanía que denuncie cualquier situación que lleve a exponer estas bandas criminales.