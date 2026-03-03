Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

La presentadora de '¿Qué hay pa' dañar? La casa de los famosos' se sinceró sobre lo que está ocurriendo con la empresaria a nivel profesional - crédito @clipsrealitylatam/TikTok

El ascenso de Yina Calderón en la televisión hispana ha llamado la atención tras su paso como panelista en La casa de los famosos en el tiempo que lleva al aire la sexta temporada en Telemundo.

En medio del revuelo por su proyección, Karina Garcíase refirió a los rumores y desafíos recientes enfrentados por Calderón, señalando: “A ella, por circunstancias de la vida, no la dejaron ingresar, pero sin embargo dijeron: ‘No queremos perder esta ficha’. No sé qué sería tan grave lo que pasó. ¿Ustedes creen que fue verdad lo de la compañera de allá?”, preguntó a sus compañeros de panel.

En contraste con la incertidumbre, Parra -compañero de García- manifestó un respaldo explícito hacia la empresaria al expresar: “Pues que nos alegramos acá en este programa”, destacando el reconocimiento que Calderón ha alcanzado fuera de Colombia.

Más adelante, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia reiteró su satisfacción ante el avance profesional de la presentadora, remarcando: “Y ella siempre quiso tener su propio programa, siempre lo soñó, siempre. Entonces, felicitaciones para Yina, de verdad que sí. Le deseamos lo mejor”.

Asimismo, la transformación de Yina Calderón desde su imagen hasta su actitud generó comentarios entre los panelistas.

García observó: “No sé qué le está pasando en Telemundo, pero Gina, o sea, todo hay que decirlo, está superbonita”, haciendo énfasis en el cambio de apariencia, y añadió: “El cabello, la ropa, el maquillaje. La verdad es que ha cambiado un montón y siento que está un poco más, no sé, evolucionada también en su personalidad”.

Al mencionar el giro personal de la colombiana, Karina García profundizó: “Incluso yo la vi esta semana como, eh, diciendo que ya no quería tanto conflicto, eh, con ciertas, con ciertas personas, que quería cerrar capítulos. Entonces, como que chévere, que se enfoque en sus enemigos internacionales”.

El dilema de apoyar o no a los participantes

La reciente participación de Karina García como jueza invitada en La casa de los famosos Colombia ha generado una ola de debates entre los seguidores del programa. Muchos usuarios en redes sociales le han preguntado si apoya o no a los actuales concursantes, en especial tras un mes de competencia y la llegada de nuevos habitantes.

Frente a estos cuestionamientos, García aclaró en una transmisión en vivo que prefiere mantener la neutralidad, pues considera que su posición como panelista le exige no tomar partido, aunque no se lo prohíban de manera explícita.

La exsemifinalista del reality y actual panelista del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? explicó: “No puedo estar de parte de nadie, pero ustedes me conocen”, enfatizando que, aunque podría pedir permiso a sus superiores para expresar apoyo en el futuro, por ahora opta por la imparcialidad.

Esta postura ha provocado diversas reacciones entre los internautas, quienes lamentan la falta de opiniones directas de figuras públicas vinculadas al show.

En concreto, Karina García ha decidido no emitir juicios sobre los concursantes de La casa de los famosos Colombia debido a que su rol como panelista y exconcursante la coloca en una posición delicada. Ella misma reconoció que podría pedir autorización a sus jefes para expresar sus preferencias más adelante, pero por el momento mantiene una postura neutral ante el público.

Por otra parte, la panelista confirmó que la amistad con Mariana Zapata ha llegado a su fin y descartó cualquier posibilidad de reconciliación.

Según García, la relación se vio afectada por un supuesto triángulo amoroso con el cantante Blessd, tema que generó polémica en la temporada anterior. Aunque Zapata negó las acusaciones, otras figuras del entorno respaldaron la versión de la ruptura y los desencuentros.