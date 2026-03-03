Colombia

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Entre los comentarios sobre el cambio de actitud y apariencia, la presentadora felicitó a la huilense por su proyección internacional y por cumplir el sueño de tener su propio espacio en televisión hispana

Guardar

La presentadora de '¿Qué hay pa' dañar? La casa de los famosos' se sinceró sobre lo que está ocurriendo con la empresaria a nivel profesional - crédito @clipsrealitylatam/TikTok

El ascenso de Yina Calderón en la televisión hispana ha llamado la atención tras su paso como panelista en La casa de los famosos en el tiempo que lleva al aire la sexta temporada en Telemundo.

En medio del revuelo por su proyección, Karina Garcíase refirió a los rumores y desafíos recientes enfrentados por Calderón, señalando: “A ella, por circunstancias de la vida, no la dejaron ingresar, pero sin embargo dijeron: ‘No queremos perder esta ficha’. No sé qué sería tan grave lo que pasó. ¿Ustedes creen que fue verdad lo de la compañera de allá?”, preguntó a sus compañeros de panel.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Yina Calderón ha llamado la
Yina Calderón ha llamado la atención en redes sociales y en el programa con sus atuendos - crédito @yinacalderonoficial/IG

En contraste con la incertidumbre, Parra -compañero de García- manifestó un respaldo explícito hacia la empresaria al expresar: “Pues que nos alegramos acá en este programa”, destacando el reconocimiento que Calderón ha alcanzado fuera de Colombia.

Más adelante, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia reiteró su satisfacción ante el avance profesional de la presentadora, remarcando: “Y ella siempre quiso tener su propio programa, siempre lo soñó, siempre. Entonces, felicitaciones para Yina, de verdad que sí. Le deseamos lo mejor”.

Asimismo, la transformación de Yina Calderón desde su imagen hasta su actitud generó comentarios entre los panelistas.

García observó: “No sé qué le está pasando en Telemundo, pero Gina, o sea, todo hay que decirlo, está superbonita”, haciendo énfasis en el cambio de apariencia, y añadió: “El cabello, la ropa, el maquillaje. La verdad es que ha cambiado un montón y siento que está un poco más, no sé, evolucionada también en su personalidad”.

Karina García se integró al
Karina García se integró al equipo de '¿Qué hay pa' dañar?' en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Al mencionar el giro personal de la colombiana, Karina García profundizó: “Incluso yo la vi esta semana como, eh, diciendo que ya no quería tanto conflicto, eh, con ciertas, con ciertas personas, que quería cerrar capítulos. Entonces, como que chévere, que se enfoque en sus enemigos internacionales”.

El dilema de apoyar o no a los participantes

La reciente participación de Karina García como jueza invitada en La casa de los famosos Colombia ha generado una ola de debates entre los seguidores del programa. Muchos usuarios en redes sociales le han preguntado si apoya o no a los actuales concursantes, en especial tras un mes de competencia y la llegada de nuevos habitantes.

Frente a estos cuestionamientos, García aclaró en una transmisión en vivo que prefiere mantener la neutralidad, pues considera que su posición como panelista le exige no tomar partido, aunque no se lo prohíban de manera explícita.

La exsemifinalista del reality y actual panelista del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? explicó: “No puedo estar de parte de nadie, pero ustedes me conocen”, enfatizando que, aunque podría pedir permiso a sus superiores para expresar apoyo en el futuro, por ahora opta por la imparcialidad.

La panelista de 'Qué hay pa' dañar' aseguró que prefiere no emitir algún tipo de opinión al respecto - crédito @rastreandofamosos/IG

Esta postura ha provocado diversas reacciones entre los internautas, quienes lamentan la falta de opiniones directas de figuras públicas vinculadas al show.

En concreto, Karina García ha decidido no emitir juicios sobre los concursantes de La casa de los famosos Colombia debido a que su rol como panelista y exconcursante la coloca en una posición delicada. Ella misma reconoció que podría pedir autorización a sus jefes para expresar sus preferencias más adelante, pero por el momento mantiene una postura neutral ante el público.

Por otra parte, la panelista confirmó que la amistad con Mariana Zapata ha llegado a su fin y descartó cualquier posibilidad de reconciliación.

Según García, la relación se vio afectada por un supuesto triángulo amoroso con el cantante Blessd, tema que generó polémica en la temporada anterior. Aunque Zapata negó las acusaciones, otras figuras del entorno respaldaron la versión de la ruptura y los desencuentros.

Temas Relacionados

Yina CalderónKarina GarcíaLa casa de los famosos TelemundoLa mesa calienteColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Aliste el bolsillo porque este año le saldrá más caro vivir en Bogotá: este es el cálculo

La capital enfrenta una presión sostenida sobre los presupuestos de las familias debido a los recientes incrementos en el costo de vida, lo que obliga a priorizar los desembolsos en vivienda, alimentación y transporte por encima de otras partidas

Aliste el bolsillo porque este

Polo Polo cuestionó a JEP por cifras de falsos positivos y denunció aumento de menores en grupos armados: “Las Farc reclutaron, violaron y asesinaron”

El representante a la Cámara aseguró que la JEP solo cuenta con 1.934 nombres de víctimas, lejos de los 6.402 que se han divulgado, y alertó sobre el incremento de menores vinculados a organizaciones ilegales

Polo Polo cuestionó a JEP

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 3 de marzo de 2026

Como todos los días, Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana hoy: número ganador

Maltrato animal en Medellín: pareja lanzó a su mascota desde un séptimo piso y fue capturada tras su muerte

Un procedimiento policial llevado a cabo en el barrio El Pesebre culminó con la aprehensión de dos personas, señaladas de causar la muerte de un bulldog francés

Maltrato animal en Medellín: pareja

Turista español probó el tamal más famoso de Bogotá: “Es un sabor muy diferente”

El ‘influencer’ vivió una experiencia culinaria única en la capital del país al probar por primera vez el tradicional producto en el histórico restaurante La Puerta Falsa

Turista español probó el tamal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano habló tras su

Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego, Alexa Torrex y el encierro en el que estuvo

Karina García analizó la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Se altera todo”

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Koral Costa respondió a los comentarios ofensivos sobre su separación de Omar Murillo: “Me da rabia, frustración, impotencia”

Nicolás Arrieta consultó si el conflicto entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en “La casa de los famosos” es delito: esto dijo un abogado

Deportes

Harold Santiago Mosquera, exfigura de

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

Quién ha ganado más partidos internacionales Nacional o Millonarios: así van los números antes del clásico colombiano de la Copa Sudamericana