‘Influencer’ aseguró que todos los colombianos tienen el mismo tipo de letra: “Escriben en Timoteo”

Según diversos comentarios en TikTok los colombianos usan la misma tipografía al escribir a mano y el influencer revela que esta es la tipografía Timoteo, inventada en Colombia - @mikemorea / TikTok

Un fenómeno curioso sobre los colombianos surgió en TikTok y despertó múltiples reacciones: su manera de escribir a mano, en particular el tipo de letra que muchos comparten.

El influencer @mikemorea recopiló opiniones a raíz de un video del streamer Benjy Chavez, quien terminó en una fiesta colombiana tras ver un letrero en un edificio. Los usuarios no tardaron en comentar la caligrafía presente en el cartel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, @mikemorea relató: “Díganme si esto no es verdad. Un streamer vio que había un evento colombiano en el piso ocho. Bueno, él fue al evento colombiano, pero aquí lo importante es este letrerito de aquí: evento colombiano, piso ocho”.

Al leer los comentarios, destacó la observación de una usuaria: “¿Por qué todos los colombianos escriben como con este mismo tipo de letra?”, a lo que otra respondió: “Se llama la letra Timoteo, es mi favo”.

Según redes sociales los colombianos suelen escribir con letra Timoteo - crédito @mikemorea / TikTok

El influencer recordó con humor: “Me volví 15 años a cuando estaba en el colegio, hermana, porque de verdad que esa letra... Esa letra la daba toda, todísimo. Y efectivamente, muy de colombiano esa letra”. Para muchos, la famosa “letra Timoteo” evocó recuerdos de la secundaria y la nostalgia de la adolescencia.

Las carteleras de colegios en Colombia, durante los años 80 y 90, compartían un rasgo inconfundible: la presencia de la letra Timoteo, un estilo caligráfico que se consolidó como símbolo visual de la época e identidad colombiana.

Los usuarios en redes sociales coinciden en la nostalgia: “Jajajaja es verdad todos tenemos la misma letra”, escribieron en los comentarios del video, rememorando el impacto de este diseño en la vida escolar.

Creada por Jairo Rueda a finales de la década de 1970, aproximadamente entre 1979 y 1984, la letra Timoteo surgió como parte de las historietas, tarjetas y cartas en las que protagonizaba el personaje homónimo, un vagabundo entrañable que transmitía mensajes de optimismo. Su diseño, grueso, redondeado y sombreado, fue pensado para realizarse a mano, generalmente con marcadores, lo que la hizo ideal para carteles y manualidades.

La tipografía Timoteo y personaje del mismo nombre fueron creados por Jairo Rueda a finales de la década de 1970 - crédito Señal Memoria / Captura de Pantalla

La popularidad de este estilo se extendió rápidamente en las escuelas y hogares colombianos. Los marcadores de vinilo se convirtieron en herramientas esenciales para reproducirla: “Y los marcadores de vinilo, eran top”, recordaron algunos seguidores. Otros mencionaron el atractivo de los materiales escolares de la época: “Los marcadores que tenían olores frutales”.

La letra Timoteo se asoció especialmente con exposiciones y trabajos escolares. “Y más para las exposiciones en el colegio”, compartieron en redes, mientras otra persona evocó: “Con esa letra, marcábamos los cuadernos y le poníamos el título a la cartulina cuando íbamos a exponer”.

Durante décadas, fue considerada la “letra de niña” o la preferida para mensajes románticos y cartas de amor. “Nunca pude hacer ese tipo de letra, pero, claramente se veía en los letreros de casas que vendían helados, bolis, avisos en tiendas, en las exposiciones del colegio y cartas de amor...”, confesó un usuario, dando cuenta de la presencia transversal de este estilo en la vida cotidiana.

El aprecio por la belleza de la escritura persiste: “Yo tengo la letra hermosa amo eso”, escribió otra persona. Incluso hoy, la nostalgia alimenta el deseo de rescatar este diseño: “Deberían ponerla en word”, sugirieron, soñando con trasladar la calidez manual a los entornos digitales.

Esta tipografía suele usarse para trabajos escolares y cartas de amor - crédito Letra timoteo y curso de lettering / Facebook

Aunque la letra Timoteo ha perdido fuerza en el uso diario, su esencia permanece intacta como un ícono cultural de la ternura y la expresión afectiva en Colombia. Por eso muchos aún la siguen usando en anuncios tan simples como el del video, ya que para los colombianos esta tipografía es perfecta para transmitir de manera clara cualquier mensaje.