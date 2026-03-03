Gobierno anunció pagos de $500.000 para más de 6.000 familias afectadas por emergencias climáticas: estas serán las regiones priorizadas

Los beneficiarios del nuevo ciclo de pagos cuentan con 60 días calendario para reclamar el auxilio económico desde la activación del pago - crédito Ungrd

Más de 6.300 familias damnificadas por emergencias climáticas podrán reclamar un auxilio de $500.000 pesos gracias al nuevo ciclo de pagos del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar, activado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La entidad anunció que, desde el 2 de marzo de 2026, comenzó la entrega de $3.184 millones de pesos destinados a 6.368 personas inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda). Este grupo corresponde a familias que, aunque estaban registradas, no habían podido ser programadas en ciclos anteriores por inconsistencias en sus datos. Los beneficiarios recibirán el pago por única vez y tendrán 60 días calendario para reclamar el dinero desde el momento de la activación.

Según el director general de la Ungrd, Carlos Carrillo Arenas, “más de 6.300 personas podrán reclamar quinientos mil pesos por única vez del programa Jefas y Jefes de Hogar. La Ungrd activó un nuevo ciclo de pagos a partir de este 2 de marzo. Son más de 3.000 millones de pesos y los departamentos con mayor número de beneficiados son Córdoba, Nariño, Sucre, Chocó y Putumayo. Estos recursos podrán reclamarse durante sesenta días a través de los corresponsales autorizados y en las oficinas del Banco Agrario”.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres destinó $3.184 millones para personas inscritas en el Registro único Nacional de Damnificados - crédito Ungrd

El proceso de cobro se puede realizar en Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval y oficinas del Banco Agrario. La Ungrd hizo un llamado a los beneficiarios para que acudan en el plazo estipulado y eviten perder el beneficio.

Este ciclo abarca una amplia cobertura territorial. Los departamentos con mayor número de personas programadas son: Córdoba (1.623), Nariño (846), Sucre (648), Chocó (588), Putumayo (448), seguidos de Cesar, Bolívar, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Bogotá y otros con menor número de beneficiarios.

La iniciativa consolida la presencia del programa en 28 departamentos y 539 municipios, sumando más de 390.000 personas beneficiadas a lo largo de 19 ciclos anteriores y alcanzando un 80% de ejecución nacional.

El programa Jefas y Jefes de Hogar fue creado tras la declaratoria de Desastre Nacional por el fenómeno de La Niña, según el decreto 2113 de 2022. Mediante la Resolución 1268 de 2022, se dispuso la entrega de una ayuda económica por única vez a quienes figuraran en el Runda.

El proceso de cobro del auxilio se puede realizar en Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval y oficinas del Banco Agrario - crédito Ungrd

En su fase inicial, la ayuda se focalizó en personas registradas entre el 8 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023. En 2026, el programa fue reactivado para asistir a familias afectadas por el frente frío, las lluvias extremas y las inundaciones recientes, ampliando su alcance a nuevas regiones y casos.

En paralelo, otras entidades han sumado esfuerzos para mitigar el impacto de las emergencias. El Icetex aprobó un paquete de alivios financieros para 36.710 personas con créditos educativos cuyo núcleo familiar reside en el departamento de Córdoba, uno de los más afectados por el invierno.

La Junta Directiva del Icetex determinó la suspensión, durante dos meses, del cobro de créditos educativos, así como el congelamiento de intereses corrientes y moratorios. Durante este periodo también se suspenderán acciones de cobro administrativo, reporte a centrales de riesgo y expedición de recibos de pago.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, señaló que “este alivio es una medida extraordinaria que acompaña a las personas que tienen crédito educativo y residen en Córdoba, y también a sus familias. El Icetex hace seguimiento al desarrollo de la actual situación climática y con estas acciones estamos logrando medidas que nos permitan como país superar la actual situación”.

Córdoba, Nariño, Sucre, Chocó y Putumayo encabezan la lista de departamentos con mayor número de familias apoyadas por emergencias climáticas - crédito Ungrd

Estas medidas aplican a quienes tengan cartera activa y se encuentren en etapa de estudios o en amortización, sin importar si están al día o en mora, y pueden optar por seguir pagando si así lo desean. Los beneficiarios que no deseen acogerse al alivio deberán comunicarlo a través de los canales oficiales de la entidad.

La reactivación del programa Jefas y Jefes de Hogar y el paquete de alivios del Icetex se alinean en la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Gobierno nacional, que permite implementar acciones extraordinarias para respaldar a las familias damnificadas y garantizar su estabilidad ante el impacto de la temporada invernal.

De acuerdo con el Estado, dichos apoyos son parte de una estrategia integral que busca atender las necesidades urgentes de población vulnerable, contribuir a la recuperación económica y social, y fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevos eventos climáticos.

La Ungrd y el Icetex reiteran la invitación a las personas focalizadas para que aprovechen los beneficios dentro de los plazos establecidos y mantengan actualizada su información en las plataformas oficiales, garantizando que la ayuda llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.