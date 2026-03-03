Colombia

Fuerzas Militares bombardean estructura de disidencias de Iván Mordisco en Guaviare; rescatan a dos menores

La operación se realizó en zona rural de El Retorno, Guaviare, en medio del aumento del homicidio rural. Tres militares resultaron heridos y cuatro presuntos integrantes del grupo armado quedaron fuera de combate

Sebastian Marmolejo/Long Visual Press
Las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra la subestructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas de las disidencias de Iván Mordisco, en zona rural de El Retorno, Guaviare, en una operación que dejó capturas, sometimientos y el rescate de dos menores de edad, según información obtenida por Semana. El procedimiento hace parte de un despliegue orientado a contener la violencia en esa región del país.

De acuerdo con fuentes de las Fuerzas Armadas, la acción militar permitió la captura de dos personas y el sometimiento a la justicia de otras dos, quienes presuntamente harían parte de la estructura armada ilegal. En el lugar también fueron hallados dos menores de edad, que fueron recuperados por las tropas y serán puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), citado por ese medio de comunicación.

Durante el desarrollo del operativo resultaron heridos tres integrantes de la Fuerza Pública, quienes recibieron atención médica, en medio de una intervención que se produjo en un contexto de escalada de homicidios en zonas rurales del departamento. Las autoridades han señalado que la confrontación entre grupos armados ilegales ha intensificado la violencia en Guaviare.

- crédito Joaquín Sarmiento/AFP
La operación se adelantó como parte de un despliegue militar para frenar los asesinatos que se han registrado en áreas rurales de ese departamento. Según declaraciones previas del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el homicidio se concentra principalmente en sectores donde operan grupos armados organizados ilegales.

“Según información de la Dijín de nuestra Policía de Colombia, el homicidio en el Guaviare se concentra en la zona rural, donde los grupos armados organizados ilegales son la principal amenaza contra la vida”, afirmó el ministro en un mensaje divulgado en la red social X (antiguamente Twitter), citado por ese medio de comunicación.

Las cifras oficiales indican que el homicidio rural en el departamento de Guaviare aumentó en un 45 por ciento frente al mismo período del año anterior. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este incremento estaría relacionado con enfrentamientos entre hombres de alias Mordisco y de alias Calarcá, disputas que han generado hechos violentos en la región.

- crédito Colprensa
“En este año en el Guaviare, el homicidio rural ha aumentado 45 % frente al mismo período del año anterior, situación que exige una respuesta firme, proporcional y ajustada a la ley para proteger a la población”, señaló Sánchez, citado por Semana.

El jefe de la cartera de Defensa también informó que desde la madrugada del domingo se desarrollaba una operación contra esa estructura armada. En ese contexto, reiteró que las acciones se ejecutan bajo los parámetros constitucionales y el marco del Derecho Internacional Humanitario.

“Esta operación se ejecuta con estricto respeto por los derechos humanos y aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de la Constitución y la ley”, indicó el ministro en su declaración pública, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Asimismo, sostuvo que la desmovilización y el sometimiento a la justicia continúan siendo alternativas disponibles para quienes integran organizaciones armadas ilegales. “Nuestra prioridad será siempre salvar vidas”, manifestó.

Imagen de referencia - -
En su pronunciamiento, el ministro agregó que el Estado está empleando sus capacidades legítimas para restablecer el orden y proteger a la población civil en los territorios afectados por la violencia. “El Estado está empleando todas sus capacidades legítimas para proteger la vida, la integridad y las libertades de la población, restablecer el orden y garantizar condiciones de seguridad en el territorio”, afirmó.

La situación en Guaviare ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades debido a la confrontación entre estructuras armadas que operan en esa zona del país. Mientras avanzan las operaciones militares, los menores rescatados serán atendidos por las autoridades competentes, y los capturados quedarán a disposición de la justicia para el proceso correspondiente

