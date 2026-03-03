Fiscalía tiene en la mira a dos sospechosos por desaparición y crimen del profesor Neill Felipe Cubides en Bogotá

El cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza, docente de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida en zona rural de Usme - crédito U. Externado

La Fiscalía General de la Nación tiene bajo investigación a dos personas señaladas de participar en la desaparición y asesinato de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia. El cuerpo del docente fue hallado incinerado en la vereda Los Soches, en Usme, al sur de Bogotá, en un caso que ha conmocionado a la comunidad académica y que sigue sumando interrogantes sobre la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”.

Según lo informado por Caracol Radio, los investigadores de la Unidad de Vida de la Fiscalía avanzan en la individualización de dos personas que habrían estado implicadas directamente en los hechos. Los elementos materiales probatorios recolectados apuntan a que ambos sospechosos participaron en el secuestro, robo y homicidio del académico, aunque el ente investigador aún no ha revelado oficialmente sus identidades.

De acuerdo con el reporte de El Tiempo, la investigación se encuentra en fase de indagación. Las autoridades han recabado videos, registros de recorrido, movimientos financieros y testimonios para reconstruir los momentos previos a la desaparición y muerte del profesor Cubides. El caso se ubica en la categoría de secuestro extorsivo, delito que ha mostrado un aumento significativo en Bogotá durante el último año.

La Fiscalía investiga el caso para identificar y judicializar a los responsables del homicidio. - crédito Colprensa – Álvaro Tavera

La desaparición del profesor Cubides

Neill Felipe Cubides era reconocido por su experiencia como ingeniero financiero y consultor de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. La noche del jueves 15 de enero, acompañó a su esposa y a su hijo a la Clínica del Country en el norte de Bogotá por una urgencia médica. Tras despedirse de su familia, se dirigió a la carrera 15 y abordó un vehículo, que según las primeras versiones era un taxi, aunque un video posterior reveló que se trataba de un automóvil particular azul solicitado a través de una aplicación de transporte.

Noticias Caracol reportó que a partir de ese momento, la trayectoria de Cubides se volvió incierta. La familia inició una búsqueda mientras, en paralelo, se registraban movimientos financieros sospechosos.

Movimientos bancarios y hallazgo del cuerpo

La madrugada del 16 de enero, tres transacciones bancarias tuvieron lugar entre la 1:25 y 1:51 a. m. La primera transacción, por dos millones de pesos, se realizó en el comercio BoldNails Norma. La segunda, por cuatro millones de pesos, fue registrada a nombre de Freyner Eduardo Mayorga. Finalmente, se detectó una compra de 250 mil pesos a través de sistema contactless. Según la entidad bancaria, uno de los movimientos se efectuó en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Movimientos inusuales en las cuentas del profesor ocurrieron horas después de su desaparición. - crédito VisualesIA

El Tiempo detalló que el trayecto entre la clínica y la zona donde se halló el cadáver podría haber tomado más de una hora, lo que sugiere que Cubides pudo haber permanecido retenido mientras se realizaban los retiros y compras con sus tarjetas. Solo tres días después del reporte de desaparición, un ciudadano alertó a las autoridades sobre un incendio en la vereda Los Soches, donde fue encontrado el cuerpo del profesor.

Resultados forenses y modalidad delictiva

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el cuerpo presentaba tres heridas con arma blanca, lesiones en las piernas y signos de asfixia por estrangulamiento. La incineración fue realizada con gasolina en un intento por borrar evidencias, lo que obligó a los forenses a emplear placas dentales para confirmar la identidad.

Según Caracol Radio, la principal hipótesis es que Neill Felipe Cubides fue víctima de un “paseo millonario”, modalidad de secuestro extorsivo en la cual los delincuentes retienen a la víctima y vacían sus cuentas. Las lesiones halladas en las piernas coinciden con un patrón de violencia empleado para forzar la entrega de información financiera. Las autoridades no descartan la posible participación de una banda delincuencial organizada, vinculada con otros crímenes similares en la capital.

El profesor fue reportado como desaparecido tras salir de una clínica en el norte de Bogotá. - crédito Fiscalíacol

La respuesta institucional y el avance de la investigación

Cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá muestran que las denuncias por secuestro extorsivo pasaron de 13 en 2024 a 40 en 2025, lo que representa un incremento del 207 por ciento. Chapinero, la localidad donde Cubides abordó el vehículo, lidera el número de casos reportados.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó sobre este tipo de delitos: “Quitarle la libertad a un ciudadano, así sea por algunos segundos, debe ser considerado en Colombia un secuestro y debe ser castigado con la máxima pena”, declaración recogida por El Tiempo.

La familia de Neill Felipe Cubides, a través de su esposa Denis Alfaro, pidió que el caso no quede en la impunidad y solicitó prudencia en el manejo de la información por la sensibilidad y el impacto humano que ha generado. El abogado David Bazzani, quien representa a la familia, indicó que en los próximos días podrían emitir un comunicado más amplio sobre el desarrollo de la investigación.

Por el momento, la Fiscalía mantiene el caso abierto y continúa tras la pista de los dos sospechosos identificados, mientras la comunidad académica y la ciudadanía esperan avances en un proceso que ha puesto de relieve el aumento de los secuestros extorsivos en la ciudad.