Colombia

Cayó alias Cakín, líder de Los Flacos: se escondía en una zona exclusiva y organizaba fiestas privadas

El cabecilla criminal, buscado por homicidio y narcotráfico, fue capturado en una residencia de lujo en zona rural de Pereira

Guardar
'Cakín' es el líder de
'Cakín' es el líder de la estructura criminal Los Flacos - crédito Policía Nacional

El primer fin de semana de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad en Cartago, Valle del Cauca, en el que se habló sobre la lucha de la fuerza pública contra las estructuras criminales.

En la rueda de prensa, el ministro Sánchez ordenó que las autoridades debían enfocar su trabajo en debilitar y afectar la logística de los criminales en la región, principalmente de las estructuras Nueva Generación y Los Flacos, señalados de tener el control territorial de varias zonas de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, el cabecilla de Los Flacos, identificado dentro del contexto criminal bajo el alias de Cakín, fue capturado en un operativo que se llevó a cabo en zona rural de Pereira, en Risaralda.

En 2024 había sido capturado,
En 2024 había sido capturado, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos - crédito Policía Nacional

Las autoridades informaron que en límites con el norte del Valle del Cauca, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación detuvieron al peligroso criminal, que se escondía en una residencia de una zona exclusiva de la región.

“Cakín” es requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. En la residencia tenía tres armas de fuego, municiones para las mismas, equipos de comunicación y droga sintética que sería para su consumo personal.

Además, en la investigación con la que se identificó la zona en la que estaba escondido, se identificó que el capturado estaba empleando estos narcóticos para obligar a mujeres que asistían a sus fiestas privadas a tener relaciones sexuales.

El criminal tenía armas y
El criminal tenía armas y munición en la residencia en la que fue capturado - crédito Policía Nacional

¿Quién es alias Cakín?

En el comunicado oficial, las autoridades mencionaron que “Cakín” es el líder visible de Los Flacos, había sido capturado en 2025, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Desde entonces, el criminal se mantuvo al mando de la organización criminal, principalmente en el traslado de narcóticos por la región, extorsión de comerciantes y transportadores y también algunos homicidios registrados en los últimos meses.

Alias Cakín tiene antecedentes judiciales desde hace 17 años, pero fue mencionado en informes de inteligencia en 2011 cuando fue identificado como jefe sicarial de Los Rastrojos, en el norte del Valle del Cauca. “Este resultado operacional de la Policía Nacional cobra especial importancia, ya que en menos de 72 horas del anuncio, se comenzó a hacer efectivo ese compromiso del Gobierno nacional”.

'Cakín' estaba refugiado en una
'Cakín' estaba refugiado en una zona residencial exclusiva en la que hacía fiestas privadas - crédito Policía Nacional

En 2013 fue mencionado como uno de los líderes principales de La Cordillera, que se encargaba de cometer asesinatos ordenados por otras estructuras criminales en el Eje Cafetero.

También se le vinculó con el comercio ilegal de narcóticos en Pereira durante esa época, hasta que en 2019 se anunció que era el nuevo jefe de Los Flacos, puesto que el máximo cabecilla de esa estructura criminal había sido capturado y desde entonces está recluido en prisión.

En 2020 pasaría a coordinar el lavado de activos de las rentas ilegales de expendio de estupefacientes, a través de la actividad de préstamos a particulares denominada “gota a gota”.

En 2022 asumió la coordinación visible del total de las células criminales de Los Flacos hasta su captura en febrero de 2024 en Pereira. Había protagonizado las confrontaciones criminales contra la organización Nueva Generación, con la que compite por el control ilegal de los expendios de estupefacientes, fenómeno que ha provocado que aumente la violencia en el norte del Valle del Cauca.

Tras la captura de “Cakín”, las autoridades desplegaron componentes especiales de investigación judicial y criminal para fortalecer el dispositivo operacional desplegado en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, todo esto ante una posible arremetida del grupo criminal tras la detención de su líder.

Temas Relacionados

Los FlacosNorte del Valle del CaucaValle del CaucaRisaraldaPereiraCakínCapturaPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Plan Democracia: FAC movilizó más de 26.000 uniformados para garantizar la seguridad electoral el 8 de marzo

El despliegue logístico comenzó desde Bogotá e involucró aeronaves militares, que movilizaron elementos de seguridad y efectivos hacia los principales centros urbanos y zonas de difícil acceso, previo a los comicios

Plan Democracia: FAC movilizó más

Martha Isabel Bolaños fue captada besándose con un misterioso hombre fuera de Colombia: la actriz se pronunció

La vallecaucana compartió una imagen reveladora durante un viaje al extranjero mientras cumplía con su faceta de DJ, acompañada de un hombre del que no quiso revelar su identidad

Martha Isabel Bolaños fue captada

Carlos Fernando Galán pidió al Gobierno Petro reconocer los resultados de las elecciones del 8 de marzo: “Debe ser claro”

El alcalde mayor de Bogotá expresó que el jefe de Estado, como máxima autoridad, debe dar plenas garantías durante el proceso que se adelantará el domingo 8 de marzo

Carlos Fernando Galán pidió al

Candidata al Congreso se personificó como Ángela Aguilar en un video de campaña y enciendió las redes sociales: “Se vuelven ridículos”

Karina Rincón publicó un video con la famosa canción de Christian Nodal y la hija de Pepe Aguilar, lo que generó todo tipo de reacciones, en medio del agitado panorama de las elecciones legislativas de 2026

Candidata al Congreso se personificó

Roy Barreras reveló sus opciones para la vicepresidencia en caso de pasar la consulta: incluyó a la suegra de Armando Benedetti

El exembajador contempla alianzas con liderazgos femeninos de perfil progresista para ampliar la base de apoyo. También mencionó posibles roles para exmandatarios y hasta para el presidente Gustavo Petro

Roy Barreras reveló sus opciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Disney avanza en la construcción

Disney avanza en la construcción de una zona temática sobre ‘Encanto’ en uno de sus parques: “La experiencia será inolvidable”

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Karol G será la protagonista de un espectáculo láser al ritmo de todos sus grandes éxitos: conozca fecha, lugar y precios

Westcol reflexionó tras una costosa salida a comer con su novia Luis Castro: cuánto pagó y qué comentó

Deportes

Nacional vs. Millonarios: historia y

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol colombiano

Hora y dónde ver O’Higgins vs. Deportes Tolima: primera prueba para el Pijao en tercera fase previa de Copa Libertadores

Liga de Naciones: este es el calendario y la sede de los partidos de Colombia Femenina

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

Jugador de la Premier League habría estado cerca de Millonarios: de quién se trata y qué pasó en la negociación