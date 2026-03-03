Cayó alias Cakín, líder de Los Flacos: se escondía en una zona exclusiva y organizaba fiestas privadas

'Cakín' es el líder de la estructura criminal Los Flacos - crédito Policía Nacional

El primer fin de semana de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad en Cartago, Valle del Cauca, en el que se habló sobre la lucha de la fuerza pública contra las estructuras criminales.

En la rueda de prensa, el ministro Sánchez ordenó que las autoridades debían enfocar su trabajo en debilitar y afectar la logística de los criminales en la región, principalmente de las estructuras Nueva Generación y Los Flacos, señalados de tener el control territorial de varias zonas de la región.

Precisamente, el cabecilla de Los Flacos, identificado dentro del contexto criminal bajo el alias de Cakín, fue capturado en un operativo que se llevó a cabo en zona rural de Pereira, en Risaralda.

En 2024 había sido capturado, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos - crédito Policía Nacional

Las autoridades informaron que en límites con el norte del Valle del Cauca, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación detuvieron al peligroso criminal, que se escondía en una residencia de una zona exclusiva de la región.

“Cakín” es requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles. En la residencia tenía tres armas de fuego, municiones para las mismas, equipos de comunicación y droga sintética que sería para su consumo personal.

Además, en la investigación con la que se identificó la zona en la que estaba escondido, se identificó que el capturado estaba empleando estos narcóticos para obligar a mujeres que asistían a sus fiestas privadas a tener relaciones sexuales.

El criminal tenía armas y munición en la residencia en la que fue capturado - crédito Policía Nacional

¿Quién es alias Cakín?

En el comunicado oficial, las autoridades mencionaron que “Cakín” es el líder visible de Los Flacos, había sido capturado en 2025, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Desde entonces, el criminal se mantuvo al mando de la organización criminal, principalmente en el traslado de narcóticos por la región, extorsión de comerciantes y transportadores y también algunos homicidios registrados en los últimos meses.

Alias Cakín tiene antecedentes judiciales desde hace 17 años, pero fue mencionado en informes de inteligencia en 2011 cuando fue identificado como jefe sicarial de Los Rastrojos, en el norte del Valle del Cauca. “Este resultado operacional de la Policía Nacional cobra especial importancia, ya que en menos de 72 horas del anuncio, se comenzó a hacer efectivo ese compromiso del Gobierno nacional”.

'Cakín' estaba refugiado en una zona residencial exclusiva en la que hacía fiestas privadas - crédito Policía Nacional

En 2013 fue mencionado como uno de los líderes principales de La Cordillera, que se encargaba de cometer asesinatos ordenados por otras estructuras criminales en el Eje Cafetero.

También se le vinculó con el comercio ilegal de narcóticos en Pereira durante esa época, hasta que en 2019 se anunció que era el nuevo jefe de Los Flacos, puesto que el máximo cabecilla de esa estructura criminal había sido capturado y desde entonces está recluido en prisión.

En 2020 pasaría a coordinar el lavado de activos de las rentas ilegales de expendio de estupefacientes, a través de la actividad de préstamos a particulares denominada “gota a gota”.

En 2022 asumió la coordinación visible del total de las células criminales de Los Flacos hasta su captura en febrero de 2024 en Pereira. Había protagonizado las confrontaciones criminales contra la organización Nueva Generación, con la que compite por el control ilegal de los expendios de estupefacientes, fenómeno que ha provocado que aumente la violencia en el norte del Valle del Cauca.

Tras la captura de “Cakín”, las autoridades desplegaron componentes especiales de investigación judicial y criminal para fortalecer el dispositivo operacional desplegado en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, todo esto ante una posible arremetida del grupo criminal tras la detención de su líder.