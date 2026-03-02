Nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio: empresa de mensajería entregó a la Fiscalía registros de más envíos de Zenaida Pava

La Fiscalía investiga si Zenaida Pava Vargas, señalada por algunos testimonios, fue implicada de manera directa o suplantada por terceros en el caso de talio - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

El avance de la investigación penal sobre el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en el norte de Bogotá en abril de 2025, en un caso en el que está involucrada la empresaria Zulma Guzmán, señalada como la autora intelectual del doble crimen, cuenta con una nueva línea de indagación. Y todo tras la respuesta de Rappi Go, que confirmó tres solicitudes de servicio asociadas a Zenaida Pava en fechas coincidentes con la entrega de frutas.

Según la documentación obtenida por Noticias RCN, solo uno de estos envíos se concretó, mientras que los otros dos resultaron cancelados, todos vinculados al mismo número de teléfono.

El detalle clave aportado por Rappi Go señaló que los pedidos se registraron el 8 de enero, y los días 3 y 5 de abril de 2025, este último coincidiendo con el suceso donde las adolescentes recibieron y consumieron frambuesas bañadas en chocolate que posteriormente se confirmaron contaminadas con talio.

Este patrón refuerza la hipótesis de que ese día más productos con el metal pesado circularon en Bogotá, fuera del círculo de las víctimas ya identificadas.

Al proceso de Zulma Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito suministrada a Infobae Colombia

La fiscal Elsa Cristina Reyes solicitó información a cinco compañías de mensajería con el fin de establecer si existieron más domicilios sospechosos ligados a la identidad de esta muer. En ese orden de ideas, los investigadores considerarían central el punto de origen de los pedidos, debido a que se ubica cerca del consultorio de un coach que atendía a Guzmán, principal sospechosa de la Fiscalía como la determinadora del homicidio de las menores.

En su comparecencia ante el ente acusador, Zenaida Pava negó toda relación con las entregas de productos. “Pude haber sido víctima de suplantación de identidad para realizar los domicilios”, declaró según consta en el expediente conocido por el citado medio. Tras su testimonio, los miembros del órgano acusador mantienen abiertas varias hipótesis, entre ellas que la identidad de Pava haya sido tomada para desviar la investigación o facilitar los envíos.

La defensa de Jeisson Rosas, otro de los presuntos implicados, niega su implicación en el caso y asegura que no estaba en Colombia el día del envenenamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cruce entre los envíos sospechosos y la ubicación de Zulma Guzmán

Los expedientes detallaron que el punto desde donde partieron los pedidos se sitúa cerca del consultorio de un mentalista al que Zulma Guzmán asistía regularmente. Esta información forma parte de las pruebas con que el ente investigador rastrea el origen y la motivación de los domicilios, bajo la sospecha de que la planificación del delito buscó camuflarse detrás de rutinas aparentemente inocuas, con el fin de que se perdiera rastro del plan trazado en este caso.

Actualmente, la investigación penal avanza en tres frentes principales: el análisis de los envíos asociados a Zenaida Pava, la detención y proceso de extradición de Zulma Guzmán, y la verificación sobre la posible circulación de otros productos contaminados con talio en Bogotá el mismo día de los hechos. Las conclusiones que arroje este proceso serán clave para esclarecer cuál será el proceder de la Fiscalía frente a la principal señalada de este suceso, que causó escozor.

La captura de Zulma Guzmán Castro, conocida como la ‘asesina de las frambuesas’, marca el fin de una intensa fuga internacional y así lo reportaron los medios ingleses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe destacar que Guzmán permaneció prófuga durante varios meses, pasó por Buenos Aires (Argentina), donde llevo a cabo una maestría, y fue localizada en Londres a finales de 2025. La captura se produjo el 17 de diciembre tras un incidente en el río Támesis sobre el que circularon versiones de posible intento de suicidio y de fuga de las autoridades, lo que también demoraron que se hiciera oficial su detención, pues la mujer estuvo en un centro médico.

En estos momentos, Guzmán está detenida en la cárcel de Bronfield, Reino Unido. Su extradición a Colombia se someterá a examen el 9 de marzo de 2026 en una audiencia británica destinada a revisar la legalidad de su detención, mientras que su defensa presentará los argumentos para oponerse formalmente al traslado el 30 de marzo; en medio de un caso que representa una de las investigaciones penales de mayor impacto nacional, debido a la magnitud del caso.