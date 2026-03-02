Estos son los cortes de la luz del lunes 2 de marzo en Santander

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este lunes 2 de marzo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Veredas Canime, Plaza Nueva y algunos sectores de Santa Rosa, Jamaica, Brasil y San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Locación, Agua Linda y algunos sectores de Auyamera, Zarca, Guineal y Puerto Arena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La India.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Garcia Rovira edificio Triangulo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización La Independencia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chiquinquira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chiquinquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento La Mesa, Veredas Pan de Azúcar, Uvales, Chebre, Mesa Grande, Salitre, Honda, Playas, Altamira, Mochila, Guacos, Canutillo, Ayacucho, Poveda, La Mesa y Canoas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Laderas, Agua Fria, Cabrera Baja y Cabrera Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento San Antonio de Leones, Veredas Santa Lucía, Antonio, Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Leones, San José, Zarval, San Luis, Venta de Coles, La Venta y algunos sectores de Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Saboya.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saboya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Capellanía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Garcia Rovira sectores de la carrera 14 con calle 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Comuneros Edificio Studio 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Olas Bajas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Otro Mundo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Garcia Rovira Calle 43 con carrera 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Comuneros sectores de la calle 7 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Semisa, Alto semisa e Iroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Palma y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Centro poblado La Pedregosa sectores de la urbanización San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Amarillas y Quebradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Laguna y Manchadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pradilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cinal sectores de la calle 5 con carreras 2 y 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Garcia Rovira Calle 41 con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Antonio Nariño y de la vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nueva Granada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Ceibal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palo Blanco Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Irapire.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saladito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Zapamanga V sectores de las calles 119, 120, 121, 122 y 123 entre carreras 47 y 48.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Hondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Boquerón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Locación.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Lucia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Locación, Agua Linda y algunos sectores de Auyamera, Zarca, Guineal y Puerto Arena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Canoas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La India.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Silos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Silos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento La Mesa, Veredas Pan de Azúcar, Uvales, Chebre, Mesa Grande, Salitre, Honda, Playas, Altamira, Mochila, Guacos, Canutillo, Ayacucho, Poveda, La Mesa y Canoas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento San Antonio de Leones, Veredas Santa Lucía, Antonio, Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Leones, San José, Zarval, San Luis, Venta de Coles, La Venta y algunos sectores de Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cerro Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Saboya.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saboya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laderas y Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chiquinquira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chiquinquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Laderas, Agua Fria, Cabrera Baja y Cabrera Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bavega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Cristales, Esmeralda, Portal de Servita, José Antonio Galán, Bellavista, Primero de Mayo y Universidad Libre de Socorro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bavega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Gaital, Abisinia, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas y sectores de Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.