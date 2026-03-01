Hombre fue asesinado a tiros en la entrada de un cementerio en Bolívar: la víctima trabajaba en la venta de flores

Ataque en la entrada del cementerio Jardines de Paz conmociona a comerciantes y vecinos - crédito Colprensa-Redes sociales/Montaje Infobae

Un hombre que atendía un punto de venta de flores a las afueras del cementerio Jardines de Paz, en la vía hacia Turbaco, Bolívar, fue víctima de un ataque armado perpetrado por dos sujetos en motocicleta la mañana del sábado 28 de febrero de 2026.

La víctima, identificada como José Luis Ávila, de 33 años, había iniciado sus labores a las 7:00 a. m., cuando fue abordado una hora después por los agresores.

Testigos relataron que los atacantes se detuvieron frente al puesto donde Ávila organizaba su mercancía y, sin pronunciar palabra, abrieron fuego directamente hacia la cabeza del comerciante.

Varios disparos sorprendieron a quienes transitaban la zona y provocaron que numerosos visitantes y trabajadores buscaran refugio inmediato.

Sicariato a plena luz del día dejó un muerto en las afueras de un cementerio en Bolívar - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Universal detalló que la víctima desempeñaba su actividad junto a su madre desde hacía años y gozaba de reconocimiento entre quienes frecuentan el camposanto.

El ataque ocurrió a plena luz del día, en presencia de testigos, lo que generó alarma y consternación entre comerciantes y personas que llegaban al sector.

Tras el ataque los responsables huyeron rápidamente en la motocicleta, tomando rumbo desconocido y dejando el cuerpo de Ávila sin vida sobre una silla en su lugar habitual de trabajo.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) arribaron minutos después, acordonaron la zona y realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver.

Las autoridades iniciaron el proceso de recopilación de pruebas y entrevistas a posibles testigos para avanzar en la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso ni se ha confirmado el móvil del crimen.

La escena dejó una profunda impresión entre los habitantes del sector, quienes reclamaron mayor presencia de la fuerza pública y acciones para prevenir hechos similares en un área concurrida durante todo el año.

El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito CTI

Crimen en Mompox, Bolívar: hombre murió baleado tras altercado con un ‘gota a gota’

Carlos Mario Corrales Cervantes, conocido como alias el Mua, fue asesinado en una parcela situada entre los corregimientos de Tierra Firme y La Loma del Simón, en jurisdicción de Mompox, Bolívar.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 27 de febrero de 2026, apenas un día después de que la víctima reportara amenazas de muerte. Las autoridades presumen que dichas advertencias se concretaron con el ataque.

Corrales, de 35 años, se hallaba en una zona rural cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se detuvieron cerca de su ubicación.

Testigos indicaron que ambos mostraron una actitud sospechosa antes de aproximarse y verificar la identidad del hombre. Uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y abrió fuego en repetidas ocasiones, provocando heridas letales.

El ataque sicarial ocurrió en un sector poco transitado, por lo que los asesinos lograron escapar sin ser interceptados. Corrales quedó gravemente herido sobre el suelo y, aunque transeúntes trataron de auxiliarlo, pronto constataron que ya no tenía signos vitales.

La víctima tenia varios antecedentes judiciales - crédito Colprensa

La Policía Nacional acudió a la zona para acordonar el perímetro mientras unidades de la Sijín realizaron la inspección y levantamiento del cadáver.

La principal línea de investigación apunta a una discusión previa entre la víctima y un prestamista informal, conocido como ‘gota a gota’. Según el informe preliminar, familiares de Corrales manifestaron que había recibido amenazas tras un altercado con dicho individuo.

“Dentro de las informaciones recopiladas, los familiares manifestaron que el día anterior la víctima había tenido una discusión con un ‘gota a gota’, quien lo amenazó de muerte”, precisó la institución.

Durante la verificación de antecedentes, se estableció que Corrales Cervantes tenía registros por lesiones personales, receptación y violencia intrafamiliar, según el Sistema Penal Oral Acusatorio.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los motivos detrás del crimen y dar con los autores materiales del homicidio. El caso ha causado inquietud en la comunidad, que reclama mayor seguridad en las zonas rurales de Mompox.