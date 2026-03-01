Colombia

Hombre fue asesinado a tiros en la entrada de un cementerio en Bolívar: la víctima trabajaba en la venta de flores

José Luis Ávila perdió la vida tras un ataque armado ejecutado por dos hombres en motocicleta

Guardar
Ataque en la entrada del
Ataque en la entrada del cementerio Jardines de Paz conmociona a comerciantes y vecinos - crédito Colprensa-Redes sociales/Montaje Infobae

Un hombre que atendía un punto de venta de flores a las afueras del cementerio Jardines de Paz, en la vía hacia Turbaco, Bolívar, fue víctima de un ataque armado perpetrado por dos sujetos en motocicleta la mañana del sábado 28 de febrero de 2026.

La víctima, identificada como José Luis Ávila, de 33 años, había iniciado sus labores a las 7:00 a. m., cuando fue abordado una hora después por los agresores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos relataron que los atacantes se detuvieron frente al puesto donde Ávila organizaba su mercancía y, sin pronunciar palabra, abrieron fuego directamente hacia la cabeza del comerciante.

Varios disparos sorprendieron a quienes transitaban la zona y provocaron que numerosos visitantes y trabajadores buscaran refugio inmediato.

Sicariato a plena luz del
Sicariato a plena luz del día dejó un muerto en las afueras de un cementerio en Bolívar - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Universal detalló que la víctima desempeñaba su actividad junto a su madre desde hacía años y gozaba de reconocimiento entre quienes frecuentan el camposanto.

El ataque ocurrió a plena luz del día, en presencia de testigos, lo que generó alarma y consternación entre comerciantes y personas que llegaban al sector.

Tras el ataque los responsables huyeron rápidamente en la motocicleta, tomando rumbo desconocido y dejando el cuerpo de Ávila sin vida sobre una silla en su lugar habitual de trabajo.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) arribaron minutos después, acordonaron la zona y realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver.

Las autoridades iniciaron el proceso de recopilación de pruebas y entrevistas a posibles testigos para avanzar en la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso ni se ha confirmado el móvil del crimen.

La escena dejó una profunda impresión entre los habitantes del sector, quienes reclamaron mayor presencia de la fuerza pública y acciones para prevenir hechos similares en un área concurrida durante todo el año.

El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito CTI

Crimen en Mompox, Bolívar: hombre murió baleado tras altercado con un ‘gota a gota’

Carlos Mario Corrales Cervantes, conocido como alias el Mua, fue asesinado en una parcela situada entre los corregimientos de Tierra Firme y La Loma del Simón, en jurisdicción de Mompox, Bolívar.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 27 de febrero de 2026, apenas un día después de que la víctima reportara amenazas de muerte. Las autoridades presumen que dichas advertencias se concretaron con el ataque.

Corrales, de 35 años, se hallaba en una zona rural cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se detuvieron cerca de su ubicación.

Testigos indicaron que ambos mostraron una actitud sospechosa antes de aproximarse y verificar la identidad del hombre. Uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y abrió fuego en repetidas ocasiones, provocando heridas letales.

El ataque sicarial ocurrió en un sector poco transitado, por lo que los asesinos lograron escapar sin ser interceptados. Corrales quedó gravemente herido sobre el suelo y, aunque transeúntes trataron de auxiliarlo, pronto constataron que ya no tenía signos vitales.

La víctima tenia varios antecedentes
La víctima tenia varios antecedentes judiciales - crédito Colprensa

La Policía Nacional acudió a la zona para acordonar el perímetro mientras unidades de la Sijín realizaron la inspección y levantamiento del cadáver.

La principal línea de investigación apunta a una discusión previa entre la víctima y un prestamista informal, conocido como ‘gota a gota’. Según el informe preliminar, familiares de Corrales manifestaron que había recibido amenazas tras un altercado con dicho individuo.

“Dentro de las informaciones recopiladas, los familiares manifestaron que el día anterior la víctima había tenido una discusión con un ‘gota a gota’, quien lo amenazó de muerte”, precisó la institución.

Durante la verificación de antecedentes, se estableció que Corrales Cervantes tenía registros por lesiones personales, receptación y violencia intrafamiliar, según el Sistema Penal Oral Acusatorio.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los motivos detrás del crimen y dar con los autores materiales del homicidio. El caso ha causado inquietud en la comunidad, que reclama mayor seguridad en las zonas rurales de Mompox.

Temas Relacionados

Homicidio en BolívarAsesinato en BolívarCrimen en BolívarTurbaco BolívarLo mataron en un cementerioViolencia en BolívarColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

La influenciadora precisó que, aunque muchos le han pedido tomar partido, su nuevo rol como jueza invitada le exige mantener la neutralidad. No obstante, reconoció que podría reconsiderar su postura en el futuro

Karina García respondió al dilema

Resultados Lotería de Boyacá hoy: número ganador del premio mayor y secos del 28 de febrero de 2026

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados Lotería de Boyacá hoy:

Resultados Lotería del Cauca hoy: premio mayor y secos del último sorteo del 28 de febrero de 2026

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Cauca hoy:

Resultados Baloto y Revancha hoy: números del último sorteo del 28 de febrero de 2026

Enseguida la jugada ganadora más reciente; averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados Baloto y Revancha hoy:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió al dilema

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”, fuerte crítica de Gerardo Bedoya al videoarbitraje en la Liga BetPlay