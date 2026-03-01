Colombia

Conductor de taxi agredió a pasajero de una camioneta tras choque en Bogotá: autoridades intervinieron en el altercado

Las imágenes difundidas en medios digitales muestran el inicio de un altercado tras la colisión de una camioneta, cuyos ocupantes se encontraban en aparente estado de embriaguez, contra un vehículo de servicio público

Guardar

Imágenes compartidas en redes muestran la agresión tras una colisión entre una camioneta Ford, presuntamente conducida por personas en estado de embriaguez, y un taxi - crédito @PasaenBogota/X

Un nuevo episodio de violencia vial en Bogotá ha generado debate en redes sociales tras la difusión de imágenes en las que se observa cómo un conductor de taxi agrede a un ocupante de una camioneta particular en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy.

La confrontación, ocurrida alrededor de las 10:00 p. m. del sábado 28 de febrero, involucró a una camioneta Ford, color gris y un taxi, según el registro compartido por la cuenta Pasa en Bogotá en X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fuentes presenciales señalaron que los ocupantes de la camioneta, de placa HJS 960, presuntamente bajo efectos del alcohol, impactaron el taxi, lo que desencadenó la reacción inmediata del conductor del transporte público.

Testigos aseguraron que el taxista descendió del vehículo y emprendió una agresión física contra uno de los tripulantes de la camioneta.

La colisión entre la camioneta
La colisión entre la camioneta Ford y el taxi desató una ola de indignación en redes sociales frente a la violencia vial en Bogotá - crédito Captura video @PasaenBogota/X

Tras la publicación de los videos en la red social X, usuarios manifestaron su preocupación por el aumento de la intolerancia y la agresividad en el tránsito capitalino.

Comentarios en la publicación de Pasa en Bogotá reflejaron opiniones divididas acerca de la responsabilidad de los involucrados, aunque la mayoría coincidió en la necesidad de mayor presencia de las autoridades y campañas de prevención.

“El del carro lo paga el seguro, al taxista que le caiga todo el peso de la ley, no puede agredir así a un señor de la 3 edad, abusivo”; “Se le va hondo al taxista. Que pedazo de bruto. El conductor le paga por el arreglo de su taxi y los días que deje de trabajar con dinero. El taxista seguramente tendrá pena privativa de su libertad”; “Llegar a esa edad y ser un ñero sin control es algo demasiado patetico”; “Invadidos de petroñeros sin cultura”: fueron algunos de los mensajes.

La violencia vial protagonizó un fuerte enfrentamiento entre un conductor de taxi y los ocupantes de una camioneta en el barrio Castilla de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Taxista recibió un disparo en un ojo en medio de un robo en Bogotá

Un asalto armado en el sector de Compostela, Usme, dejó a un conductor de taxi en estado crítico tras ser atacado por tres pasajeros la noche del 5 de febrero de 2026. El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte público del sur de Bogotá y movilizó tanto a la comunidad como a las autoridades.

El comandante de la Policía de Bogotá, Julio César Botero, confirmó que el conductor “fue lesionado por arma de fuego”. La agresión ocurrió cuando el taxista intentó resistirse al robo y recibió un disparo directo en el ojo. Según vecinos, la víctima expresó dudas antes de aceptar la carrera, pero finalmente permitió que los tres sujetos subieran al vehículo.

Los agresores huyeron a pie tras el disparo, mientras el conductor, gravemente herido, salió del auto en busca de ayuda. Un habitante de la zona relató: “Salí y escuché el totazo. Volteé a mirar, pum, el señor, y salió, eran tres tipos corriendo”. Otro testigo señaló la demora en la asistencia: “Cuando le vi la cara, estaba llena de sangre”.

El propio conductor había manifestado
El propio conductor había manifestado dudas antes de aceptar la carrera de los tres sujetos, según contaron los residentes - crédito Colprensa

La reacción de otros taxistas resultó crucial. Uno de ellos llevó a la víctima de inmediato a un centro médico, donde ingresó con lesiones que exigieron una cirugía de urgencia. Botero detalló que el hombre “se encuentra en una intervención quirúrgica”.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), desplegó un operativo en la zona. Botero explicó que se implementaron “la recolección de elementos materiales probatorios, la recolección de material videográfico con establecer e identificar a los presuntos responsables de este hecho y dar con su captura”. El área permaneció acordonada durante varias horas, mientras los agentes revisaban cámaras y buscaban huellas.

La noche anterior, en el barrio Casa Grande de Ciudad Bolívar, se vivió otro episodio de tensión: vecinos intentaron linchar a un presunto ladrón, lo que derivó en un enfrentamiento con la Policía. Durante el operativo, las autoridades utilizaron bombas aturdidoras, dejando a dos personas heridas, de acuerdo a un testimonio recogido por Citytv.

Temas Relacionados

Acto intolerancia BogotáTaxista golpea sujetoOcupantes en estado de embriaguezSector CastillaLocalidad KennedyVideos viralesBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Creadora de contenido denunció que Cruz Verde entrega medicamentos solo a ciertas personas: “Tiene que ir recomendado”

Según la mujer, tras varios intentos, en la misma farmacia solo tuvo que decir el nombre de una persona para recibir la orden

Creadora de contenido denunció que

Más de 8.000 habitantes rurales de Santander recuperan la conexión tras la inauguración del puente sobre el río Quiratá

Un paso de 64 metros construido por soldados permite que residentes de municipios como Landázuri y La Paz superen el aislamiento y accedan a oportunidades educativas, comercio y atención en salud de manera más eficiente

Más de 8.000 habitantes rurales

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

La Tricolor tiene dos partidos amistosos programados, ante Croacia y Francia, para la fecha FIFA de marzo, antes del llamado definitivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuándo sería el debut de

El mensaje con el que ‘Calarcá’ declaró “objetivo militar” a candidatos de Salvación Nacional: Germán Rodríguez cuestionó protección estatal

En diálogo con Infobae Colombia, el mayor retirado de la Infantería de Marina, que además es influencer político y candidato al Senado, se refirió a las amenazas que ha recibido durante la campaña, pero también desde que inició su actividad de oposición al Gobierno Petro

El mensaje con el que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Maiker Smith confesó lo difícil

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

Luis Suárez toma ventaja en la tabla de goleadores en Portugal y atraviesa su temporada más goleadora previo al Mundial 2026 con la selección Colombia

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania