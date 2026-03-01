Conductor de taxi agredió a pasajero de una camioneta tras choque en Bogotá: autoridades intervinieron en el altercado

Imágenes compartidas en redes muestran la agresión tras una colisión entre una camioneta Ford, presuntamente conducida por personas en estado de embriaguez, y un taxi - crédito @PasaenBogota/X

Un nuevo episodio de violencia vial en Bogotá ha generado debate en redes sociales tras la difusión de imágenes en las que se observa cómo un conductor de taxi agrede a un ocupante de una camioneta particular en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy.

La confrontación, ocurrida alrededor de las 10:00 p. m. del sábado 28 de febrero, involucró a una camioneta Ford, color gris y un taxi, según el registro compartido por la cuenta Pasa en Bogotá en X.

Fuentes presenciales señalaron que los ocupantes de la camioneta, de placa HJS 960, presuntamente bajo efectos del alcohol, impactaron el taxi, lo que desencadenó la reacción inmediata del conductor del transporte público.

Testigos aseguraron que el taxista descendió del vehículo y emprendió una agresión física contra uno de los tripulantes de la camioneta.

La colisión entre la camioneta Ford y el taxi desató una ola de indignación en redes sociales frente a la violencia vial en Bogotá - crédito Captura video @PasaenBogota/X

Tras la publicación de los videos en la red social X, usuarios manifestaron su preocupación por el aumento de la intolerancia y la agresividad en el tránsito capitalino.

Comentarios en la publicación de Pasa en Bogotá reflejaron opiniones divididas acerca de la responsabilidad de los involucrados, aunque la mayoría coincidió en la necesidad de mayor presencia de las autoridades y campañas de prevención.

“El del carro lo paga el seguro, al taxista que le caiga todo el peso de la ley, no puede agredir así a un señor de la 3 edad, abusivo”; “Se le va hondo al taxista. Que pedazo de bruto. El conductor le paga por el arreglo de su taxi y los días que deje de trabajar con dinero. El taxista seguramente tendrá pena privativa de su libertad”; “Llegar a esa edad y ser un ñero sin control es algo demasiado patetico”; “Invadidos de petroñeros sin cultura”: fueron algunos de los mensajes.

La violencia vial protagonizó un fuerte enfrentamiento entre un conductor de taxi y los ocupantes de una camioneta en el barrio Castilla de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Taxista recibió un disparo en un ojo en medio de un robo en Bogotá

Un asalto armado en el sector de Compostela, Usme, dejó a un conductor de taxi en estado crítico tras ser atacado por tres pasajeros la noche del 5 de febrero de 2026. El hecho reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte público del sur de Bogotá y movilizó tanto a la comunidad como a las autoridades.

El comandante de la Policía de Bogotá, Julio César Botero, confirmó que el conductor “fue lesionado por arma de fuego”. La agresión ocurrió cuando el taxista intentó resistirse al robo y recibió un disparo directo en el ojo. Según vecinos, la víctima expresó dudas antes de aceptar la carrera, pero finalmente permitió que los tres sujetos subieran al vehículo.

Los agresores huyeron a pie tras el disparo, mientras el conductor, gravemente herido, salió del auto en busca de ayuda. Un habitante de la zona relató: “Salí y escuché el totazo. Volteé a mirar, pum, el señor, y salió, eran tres tipos corriendo”. Otro testigo señaló la demora en la asistencia: “Cuando le vi la cara, estaba llena de sangre”.

El propio conductor había manifestado dudas antes de aceptar la carrera de los tres sujetos, según contaron los residentes - crédito Colprensa

La reacción de otros taxistas resultó crucial. Uno de ellos llevó a la víctima de inmediato a un centro médico, donde ingresó con lesiones que exigieron una cirugía de urgencia. Botero detalló que el hombre “se encuentra en una intervención quirúrgica”.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), desplegó un operativo en la zona. Botero explicó que se implementaron “la recolección de elementos materiales probatorios, la recolección de material videográfico con establecer e identificar a los presuntos responsables de este hecho y dar con su captura”. El área permaneció acordonada durante varias horas, mientras los agentes revisaban cámaras y buscaban huellas.

La noche anterior, en el barrio Casa Grande de Ciudad Bolívar, se vivió otro episodio de tensión: vecinos intentaron linchar a un presunto ladrón, lo que derivó en un enfrentamiento con la Policía. Durante el operativo, las autoridades utilizaron bombas aturdidoras, dejando a dos personas heridas, de acuerdo a un testimonio recogido por Citytv.