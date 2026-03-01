Colombia

Cayeron fichas de banda financiadora del ELN que robaba hidrocarburos en Cesar: movimientos bancarios superaban los $1.300 millones

La Policía Nacional de Colombia recordó que uno de los principales golpes financieros en el departamento es el apoderamiento ilegal de combustibles

Los señalados manejaban patrimonio superiores a los mil millones de pesos, a punta de apoderamiento ilícito de combustible - crédito suministrado a Infobae

La Policía Nacional anunció la captura de dos integrantes de alta relevancia de una estructura criminal dedicada al apoderamiento ilícito de hidrocarburos, operación que financiaba las actividades del ELN en el departamento del Cesar.

Entre los detenidos se encuentra alias Tuta, señalado como coordinador de la extracción y comercialización ilegal de combustible, actividad que generaba recursos millonarios para el grupo armado, informó la institución a través de un comunicado.

Además, la segunda capturada fue una mujer, cuya identidad y alias no fueron revelados por las autoridades. En el registro gráfico del allanamiento y posterior detención, los dos sujetos estaban en el mismo domicilio.

De acuerdo con los voceros oficiales, las capturas se ejecutaron en el contexto de la operación Temis, puesta en marcha con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Con previa investigación, las autoridades identificaron que la organización criminal sustraía combustible del poliducto Pozo Colorados Galán, uno de los puntos más afectados por este delito en la región.

Los capturados se encontraban en una residencia, en el departamento del Cesar. Ambos fueron señalados por hurtar hidrocarburos - crédito Policía Nacional de Colombia

Tras la comercialización ilegal del combustible, los recursos obtenidos eran destinados al sostenimiento de actividades terroristas y al fortalecimiento logístico de la estructura Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó la importancia de este golpe a las finanzas del ELN: “Esta operación representa un resultado estratégico en la lucha contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados. Este importante avance investigativo permitió afectar de manera directa las fuentes de financiación del ELN, debilitando su capacidad logística y operativa”.

Desde la institución comunicaron que tras la investigación se detectaron movimientos bancarios superiores a 1.300 millones de pesos, y que los capturados manejaban un patrimonio injustificado en bienes muebles e inmuebles.

El departamento del Cesar ha
El departamento del Cesar ha sido uno de los más golpeados por el apoderamiento ilegal de hidrocarburos por estructuras al servicio del ELN - crédito Colprensa

En consecuencia, con las detenciones, el grupo armado dejará de percibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales en “impuestos” ilegales por la protección y autorización de esta actividad.

Los detalles de estos movimientos financieros también apuntan a que “Tuta” realizaba pagos a cabecillas que llegaban hasta los 770 millones de pesos y ofrecía hasta 15 millones de pesos para evitar capturas e incautaciones en zonas como Ocaña y Río de Oro, en el área limítrofe de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, espectivamente

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, anunció la continuación de este tipo de operaciones sostenidas, “con estricto apego a la ley, orientadas a desmantelar de manera estructural las redes de financiación que amenazan la seguridad y la estabilidad del territorio nacional, protegiendo los recursos naturales y el patrimonio económico del país”.

El departamento del Cesar está golpeado por el robo de hidrocarburos: autoridades responsabilizan al ELN

El 25 de febrero de 2026 la Policía Nacional informó que recuperó 9.000 galones de gasolina presuntamente sustraídos de un poliducto de Ecopetrol en el departamento del Cesar.

La operación representó un golpe a las estructuras financieras vinculadas al comercio clandestino de hidrocarburos y puso de manifiesto la logística avanzada utilizada en estas actividades ilícitas.

El valor estimado del combustible asciende a cerca de 140 millones de pesos, mientras que las máquinas y herramientas incautadas, utilizadas para almacenamiento y transporte, se valuaron en 40 millones de pesos.

Policía incautó 9.000 galones de
Policía incautó 9.000 galones de gasolina, en Cesar - crédito Policía Nacional

Durante el procedimiento se incautaron seis motobombas, setenta recipientes plásticos conocidos como “dados”, cuatro canecas y cerca de 100 metros de manguera plástica. Estos elementos son considerados esenciales para la extracción y movilización ilegal de combustible.

Fuentes oficiales señalaron que el combustible incautado estaba destinado a redes de comercialización ilegal, asociadas al circuito denominado “pimpineo”, caracterizado por la venta informal de gasolina en pequeñas cantidades fuera del control formal.

La Policía Nacional indicó que la guerrilla del ELN estaría detrás de la comercialización ilegal del combustible, coordinando las operaciones y obteniendo beneficios económicos derivados de la venta clandestina.

