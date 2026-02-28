Roy Barreras denuncia alerta de posible atentado tras advertencia recibida de la Policía

| crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Roy Barreras informó que recibió una advertencia de la Policía Nacional sobre un posible plan de atentado en su contra, según información obtenida por Semana. El anuncio se conoció a través de un mensaje publicado por el exsenador en su cuenta de X, donde relató los detalles de la alerta y aseguró que ya interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Barreras explicó que la información habría llegado luego de una llamada anónima recibida por las autoridades, en la que se advertía sobre un supuesto intento de asesinato durante una actividad pública, citado por Semana. De acuerdo con su relato, la comunicación se habría registrado hacia el mediodía y en ella una persona afirmó que estaban esperando que el candidato subiera a una tarima para atacarlo.

El dirigente político afirmó que, pese a la advertencia, no suspenderá sus actividades de campaña y que continuará participando en eventos masivos en medio del proceso electoral. El mensaje fue divulgado a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, jornada en la que los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso y participarán en consultas presidenciales.

En el mensaje publicado en redes sociales, Barreras agradeció a la Policía Nacional por la información entregada y explicó que la alerta se originó tras una llamada realizada al Centro Automático de Despacho. Según indicó, el interlocutor anónimo habría entregado la advertencia y luego colgó sin identificarse, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad.

El candidato señaló que, desde el inicio de su campaña, era consciente de los riesgos asociados al ejercicio político y reiteró que continuará con su agenda electoral. En su pronunciamiento, aseguró que confía en las instituciones encargadas de su protección y en el esquema de seguridad asignado por las autoridades.

Barreras también manifestó que no permitirá que amenazas o acciones violentas interfieran en el proceso democrático. En su publicación, sostuvo que los ciudadanos deben poder participar en las elecciones en condiciones de tranquilidad y afirmó que la seguridad debe ser una prioridad durante la recta final de la campaña.

El episodio se conoce en un contexto de creciente atención por la seguridad de los actores políticos en medio de las actividades previas a las elecciones legislativas y a las consultas presidenciales. En los últimos días, diferentes sectores han insistido en la necesidad de mantener garantías para el desarrollo normal de los eventos de campaña en distintas regiones del país.

En paralelo, otro hecho relacionado con seguridad electoral llamó la atención de las autoridades, luego de que se conociera la presencia de una mujer armada durante un acto político en Honda, Tolima, donde participaban la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El caso generó reacciones políticas y llamados a reforzar los controles en actividades públicas.

Tras ese episodio, el Partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que expresó preocupación por lo ocurrido y solicitó a las autoridades adelantar investigaciones para esclarecer los hechos. La colectividad también agradeció la reacción de la Policía Nacional y pidió garantías para el ejercicio político durante la campaña.

El contexto de estas situaciones ha abierto nuevamente el debate sobre la seguridad en escenarios electorales y la importancia de prevenir riesgos para candidatos y ciudadanos. Autoridades y partidos han reiterado la necesidad de mantener condiciones adecuadas para que el proceso democrático se desarrolle sin incidentes.

Mientras avanzan las investigaciones sobre la alerta reportada por Barreras, el candidato aseguró que continuará con sus actividades previstas y que seguirá participando en eventos públicos. El caso queda ahora en manos de las autoridades, que deberán establecer el alcance real de la advertencia y determinar si existe un riesgo concreto relacionado con la denuncia.