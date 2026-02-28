Miguel Uribe Londoño aseguró que el dinero para el asesinato de su hijo provino de Venezuela: “Fue la Segunda Marquetalia”

El candidato presidencial habló sobre los avances en la investigación del asesinato de su hijo- crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

A tres meses de llevarse a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, Miguel Uribe Londoño, candidato a la Casa de Nariño por el Partido Demócrata Colombiano, habló sobre el magnicidio de su hijo, el senador y precandidato Miguel Uribe Tubay, que resultó herido tras sufrir un atentado sicarial el 7 de junio de 2025, en Bogotá.

“Mi hijo, Miguel, iba a transformar a Colombia. Lo que él quería era muy importante para los niños, para los jóvenes, en general para todos los ciudadanos. Su causa era la seguridad. La voz de Miguel no podía quedarse por fuera del debate presidencial y resulta que la asesinaron dos veces: en primer lugar, con su asesinato, y luego con el asesinato moral que me hicieron a mí en el Centro Democrático", afirmó en entrevista con Semana.

Para el senador, la decisión del partido político de expulsarlo de la colectividad por sus cuestionamientos sobre el método para elegir un candidato calló la voz de Miguel.

“Fue una injusticia, me expulsaron del proceso. No violé ninguna norma del proceso, pero esa fue una decisión de Uribe. Él es el dueño del partido. Decidió expulsarme, me sacó. Entonces, silenció la voz de Miguel”, aseguró.

El aspirante presidencial sostuvo que la ejecución en contra del senador Miguel Uribe Turbay se planeó en Colombia, pero utilizaron a la dictadura de Nicolás Maduro como cómplice - crédito Colprensa/Reuters

Uribe Londoño también habló sobre la relación del régimen venezolano con el asesinato de Uribe Turbay, señalando que los recursos para planificar el hecho provenían del vecino país.

“El narcotráfico nos va a acabar destruyendo la economía, no hay vida, Colombia no tiene futuro. El presidente Trump está empeñado en que eso se tiene que acabar y está bien enfocado. Para fortuna nuestra, el 3 de enero de este año fue un día muy importante, cuando Trump. Espero que este año no esté pasando eso y que nos estemos liberando un poquito. (...) La plata para el magnicidio de mi hijo, Miguel, provino de Venezuela”.

El aspirante presidencial responsabilizó a la Segunda Marquetalia y subrayó que las autoridades tienen pruebas sobre la participación del grupo armado en el magnicidio.

Fiscalía General de la Nación determinó que la Segunda Marquetalia estuvo ligada al magnicidio de Miguel Uribe - crédito Colprensa

“Sí, la Segunda Marquetalia (una de las disidencias de las Farc) fue el vehículo que se usó desde Colombia. ¿Quién le dio la plata para mandarla a Colombia y pagar el aparato que cometió el asesinato material de Miguel? Eso está comprobado ya”.

Según la hipótesis que maneja, la disidencia de las Farc no fue el actor intelectual del asesinato, sino que la dictadura chavista apoyó la operación.

“Por ahora hemos llegado hasta la Segunda Marquetalia. Hay que ver quién los usó, porque eso no fue un invento de Iván Márquez, ni del sicario que utilizaron, ni del Zarco Aldinever, que, además, lo mataron. Eso no fue que se lo imaginaron allá. Fue una cosa que se planeó en Colombia. Encontraron ese camino y seguramente utilizaron al Gobierno venezolano de Maduro como cómplice. Esa es una hipótesis mía, no tengo eso comprobado. Pero vamos a llegar”, dijo al medio citado.

Miguel Uribe Londoño considera que su hijo hubiera ganado las elecciones presidenciales - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

Durante la conversación, el político destacó que la Fiscalía General de la Nación ha realizado un trabajo excepcional de cara a la investigación del caso, por lo que espera que se esclarezca quiénes son los responsables del hecho.

“Tengo todo el deseo, espero que se logre, es un trabajo muy difícil. Felicito a la Fiscalía por lo que han hecho. Miguel estaba incomodando a los malos; basta ver lo que él hablaba en esos días, sus intervenciones en el Congreso”, expuso Uribe Londoño.

De igual manera, aseguró que su hijo estaría dominando las encuestas y la intención de voto, por lo que seguramente sería el próximo presidente de la República, pero decidieron desaparecerlo.

“Tomaron la decisión de que a Miguel había que desaparecerlo. Hoy estaría volando de primero en las encuestas, iba a ser el presidente de Colombia, desde entonces se proyectaba como tal”, aseveró a Semana.