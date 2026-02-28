Colombia

Miguel Uribe Londoño aseguró que el dinero para el asesinato de su hijo provino de Venezuela: “Fue la Segunda Marquetalia”

El aspirante presidencial afirmó que el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se organizó en Colombia, pero involucró como cómplice al gobierno venezolano de Nicolás Maduro

Guardar
El candidato presidencial habló sobre
El candidato presidencial habló sobre los avances en la investigación del asesinato de su hijo- crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

A tres meses de llevarse a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, Miguel Uribe Londoño, candidato a la Casa de Nariño por el Partido Demócrata Colombiano, habló sobre el magnicidio de su hijo, el senador y precandidato Miguel Uribe Tubay, que resultó herido tras sufrir un atentado sicarial el 7 de junio de 2025, en Bogotá.

“Mi hijo, Miguel, iba a transformar a Colombia. Lo que él quería era muy importante para los niños, para los jóvenes, en general para todos los ciudadanos. Su causa era la seguridad. La voz de Miguel no podía quedarse por fuera del debate presidencial y resulta que la asesinaron dos veces: en primer lugar, con su asesinato, y luego con el asesinato moral que me hicieron a mí en el Centro Democrático", afirmó en entrevista con Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Para el senador, la decisión del partido político de expulsarlo de la colectividad por sus cuestionamientos sobre el método para elegir un candidato calló la voz de Miguel.

“Fue una injusticia, me expulsaron del proceso. No violé ninguna norma del proceso, pero esa fue una decisión de Uribe. Él es el dueño del partido. Decidió expulsarme, me sacó. Entonces, silenció la voz de Miguel”, aseguró.

El aspirante presidencial sostuvo que
El aspirante presidencial sostuvo que la ejecución en contra del senador Miguel Uribe Turbay se planeó en Colombia, pero utilizaron a la dictadura de Nicolás Maduro como cómplice - crédito Colprensa/Reuters

Uribe Londoño también habló sobre la relación del régimen venezolano con el asesinato de Uribe Turbay, señalando que los recursos para planificar el hecho provenían del vecino país.

“El narcotráfico nos va a acabar destruyendo la economía, no hay vida, Colombia no tiene futuro. El presidente Trump está empeñado en que eso se tiene que acabar y está bien enfocado. Para fortuna nuestra, el 3 de enero de este año fue un día muy importante, cuando Trump. Espero que este año no esté pasando eso y que nos estemos liberando un poquito. (...) La plata para el magnicidio de mi hijo, Miguel, provino de Venezuela”.

El aspirante presidencial responsabilizó a la Segunda Marquetalia y subrayó que las autoridades tienen pruebas sobre la participación del grupo armado en el magnicidio.

Fiscalía General de la Nación
Fiscalía General de la Nación determinó que la Segunda Marquetalia estuvo ligada al magnicidio de Miguel Uribe - crédito Colprensa

“Sí, la Segunda Marquetalia (una de las disidencias de las Farc) fue el vehículo que se usó desde Colombia. ¿Quién le dio la plata para mandarla a Colombia y pagar el aparato que cometió el asesinato material de Miguel? Eso está comprobado ya”.

Según la hipótesis que maneja, la disidencia de las Farc no fue el actor intelectual del asesinato, sino que la dictadura chavista apoyó la operación.

“Por ahora hemos llegado hasta la Segunda Marquetalia. Hay que ver quién los usó, porque eso no fue un invento de Iván Márquez, ni del sicario que utilizaron, ni del Zarco Aldinever, que, además, lo mataron. Eso no fue que se lo imaginaron allá. Fue una cosa que se planeó en Colombia. Encontraron ese camino y seguramente utilizaron al Gobierno venezolano de Maduro como cómplice. Esa es una hipótesis mía, no tengo eso comprobado. Pero vamos a llegar”, dijo al medio citado.

Miguel Uribe Londoño considera que
Miguel Uribe Londoño considera que su hijo hubiera ganado las elecciones presidenciales - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

Durante la conversación, el político destacó que la Fiscalía General de la Nación ha realizado un trabajo excepcional de cara a la investigación del caso, por lo que espera que se esclarezca quiénes son los responsables del hecho.

“Tengo todo el deseo, espero que se logre, es un trabajo muy difícil. Felicito a la Fiscalía por lo que han hecho. Miguel estaba incomodando a los malos; basta ver lo que él hablaba en esos días, sus intervenciones en el Congreso”, expuso Uribe Londoño.

De igual manera, aseguró que su hijo estaría dominando las encuestas y la intención de voto, por lo que seguramente sería el próximo presidente de la República, pero decidieron desaparecerlo.

“Tomaron la decisión de que a Miguel había que desaparecerlo. Hoy estaría volando de primero en las encuestas, iba a ser el presidente de Colombia, desde entonces se proyectaba como tal”, aseveró a Semana.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoMagnicidio Miguel Uribe TurbaySegunda MarquetaliaNicolás MaduroVenezuelaElecciones 2026tColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali hizo oficial el fichaje de Tomás Ángel como su nuevo delantero para la temporada 2026: estos son los detalles

Los Diablos Rojos oficializaron a Tomás Ángel, exjugador de Atlético Nacional y que viene de tener una experiencia en el 2025 en Estados Unidos

América de Cali hizo oficial

El queso baja su precio al por mayor en el norte de Colombia, pero no en tiendas: productores advierten crisis lechera

Aunque el precio mayorista cayó en varios puntos de la región, el consumidor todavía paga valores similares en el mostrador. Ganaderos advierten que la sobreoferta y el mercado informal están golpeando sus ingresos

El queso baja su precio

Yeferson Cossio reveló que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune y explicó lo que le habría causado esta condición de salud

Una confesión del ‘influencer’ en redes sociales se convirtió en tema de conversación, generando expectativa y solidaridad entre sus seguidores

Yeferson Cossio reveló que fue

Gustavo Petro mostró parte del informe de índice de cultivos ilícitos en Colombia ante críticas por mantener la reserva: “Puede mirar quién disparó”

El mandatario salió a responderle al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, luego de la advertencia que se hizo desde la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la ONU

Gustavo Petro mostró parte del

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló que fue

Yeferson Cossio reveló que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune y explicó lo que le habría causado esta condición de salud

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

El actor Raúl Ocampo presentó oficialmente a su nueva pareja, a casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe

Ana Lucía Domínguez deslumbró con una sesión de fotos y lanzó una pregunta provocativa a sus seguidores

Pipe Bueno recordó a Yeison Jiménez en medio de un partido de fútbol: “Nos hemos despedido de mil maneras”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

La lesión de Juan Fernando Quintero evoluciona mejor de lo esperado: habría fecha para su regreso

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"