Fue liberado empresario secuestrado en Norte de Santander y que permaneció en cautiverio durante 10 meses

Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo habrían entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo en una zona rural perteneciente al municipio de Puerto Santander

Gonzalo Arenas, un empresario
Gonzalo Arenas, un empresario del gremio del carbón que permaneció secuestrado más de 10 meses

El empresario Gonzalo Enrique Arenas fue liberado en horas de la mañana del 28 de febrero de 2026, tras permanecer secuestrado desde mayo del 2025 en la zona fronteriza.

Según los reportes preliminares, entregados por Blu Radio, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo entregaron a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo en una zona rural perteneciente al municipio de Puerto Santander.

El caso había generado preocupación en sectores vinculados al sector carbonero, dado el tiempo prolongado en cautiverio y la participación de un grupo armado en la retención.

