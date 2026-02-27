Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella avanzan o retroceden en su camino a la Presidencia de Colombia: esto revela nueva encuesta electoral

La medición nacional fue realizada por GAD3 para Noticias RCN, con 2.473 entrevistas; también figuran Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros aspirantes, con amplia distancia frente a los punteros y alto peso del voto en blanco

Abelardo de la Espriella y
Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda concentran la mayor intención de voto en la medición nacional y protagonizan el escenario más competitivo de cara a la primera vuelta presidencial - crédito Montaje Infobae

El liderazgo de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella marca la jornada previa a las elecciones en Colombia, según los resultados de la más reciente medición nacional realizada por la consultora GAD3 para Noticias RCN, La FM y La República.

Cepeda encabeza la intención de voto presidencial espontánea con 34%, mientras que de la Espriella se posiciona en segundo lugar con 26%.

Este escenario retrata un panorama polarizado, con ambos candidatos destacándose ampliamente sobre el resto del listado.

El relevamiento, basado en entrevistas a 2.473 personas, revela no solo las preferencias inmediatas, sino una alta definición de voto entre los principales aspirantes.

Sergio Fajardo aparece con menor
Sergio Fajardo aparece con menor respaldo en la encuesta y se quedó atrás frente a los dos candidatos que lideran la intención de voto - crédito Colprensa

A ambos les siguen, aunque con márgenes mucho menores, Paloma Valencia con 4%, Claudia López con 3% y un grupo de candidatos que no supera los dos puntos porcentuales, entre ellos Vicky Dávila, Sergio Fajardo, Santiago Botero, Juan Manuel Galán y Roy Barreras.

  1. Iván Cepeda 34%
  2. Abelardo de la Espriella 26%
  3. Paloma Valencia 4%
  4. Claudia López 3%
  5. Vicky Dávila 2%
  6. Sergio Fajardo 2%
  7. Santiago Botero 2%
  8. Juan Manuel Galán 1%
  9. Juan Carlos Pinzón 1%
  10. Enrique Peñalosa 1%
  11. Roy Barreras 1%
  12. Aníbal Gaviria 0.4%
  13. Mauricio Cárdenas 0.3%
  14. David Luna 0.2%
  15. Juan Daniel Oviedo 0.2%
  16. Carlos Caicedo 0.1%
  17. Luis Carlos Reyes 0.1%
  18. Mauricio Lizcano 0.1%
  19. Felipe Córdoba 0.1%
  20. Maurice Armitage 0.1%
  21. Otro 2%
  22. En blanco/nulo 6%
  23. NS/NC 13%

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: la disputa central según la medición nacional

El estudio de GAD3, cuyos resultados fueron difundidos por Noticias RCN el 27 de febrero, menciona que el 60% del voto estaría ya decidido entre Cepeda y de la Espriella en una posible primera vuelta, mientras que un 40% del electorado aún podría modificar su preferencia.

La brecha entre ambos candidatos en distintos escenarios de segunda vuelta destaca la volatilidad y competencia de esta etapa electoral.

En la simulación de un enfrentamiento directo entre Cepeda y de la Espriella, el primero obtendría 38%, contra 33% del segundo.

La primera vuelta de las
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prevista para el 31 de mayo de 2026, jornada en la que se definirá si habrá o no segunda vuelta - crédito Colprensa

El resto del electorado se reparte entre quienes optarían por el voto en blanco (14%), quienes no votarían (11%) y los indecisos (4%). Este margen, de apenas cinco puntos, es interpretado por analistas como un escenario abierto, en el que cualquier movimiento de campaña podría inclinar el resultado final.

Un dato clave para la interpretación de estos porcentajes es la notable proporción de voto definido. Solo un 4% de los encuestados declara no saber o no responder, lo que limita los márgenes para cambios drásticos y sitúa el resultado en torno a las capacidades de movilización y alianzas que cada campaña logre construir en la recta final.

Segunda vuelta: escenarios y márgenes ajustados

Además del cara a cara entre Cepeda y de la Espriella, la encuesta de Noticias RCN explora otros eventuales duelos de segunda vuelta.

Frente a Paloma Valencia, Cepeda amplía su distancia a 15 puntos (40% a 25%), con un 15% de voto en blanco y otro 15 % de abstención declarada. En el cruce entre de la Espriella y Valencia, el primero obtendría 34%, mientras que la candidata del Centro Democrático solo alcanzaría 13%; el voto en blanco y la abstención crecen hasta el 24 % en ambos casos.

Paloma Valencia y Iván Cepeda
Paloma Valencia y Iván Cepeda figuran en los escenarios de segunda vuelta medidos por la encuesta, con una amplia ventaja de Cepeda en el cara a cara simulado - crédito @Iváncepedacast/X PalomaValenciaL/X

Otro escenario relevante es el enfrentamiento Cepeda-Fajardo: aquí, Cepeda registra 36% y Fajardo 26%, acompañados de un 16% de voto en blanco y 17% de no participación. Cuando la simulación opone a de la Espriella y Fajardo, el marcador es 31% para el primero y 20% para el segundo; el voto en blanco y la abstención ascienden a 22%.

La tendencia común a todos estos escenarios es un alto porcentaje de electores que optarían por alternativas distintas a los candidatos principales, ya sea votando en blanco o absteniéndose.

Esto subraya la fragmentación y el desencanto de sectores amplios del electorado, que podría incidir de forma determinante en los resultados si alguna campaña consigue activar o atraer estos segmentos.

