Tras caída de Bancolombia, Nequi aclaró qué tanto a afectado su operación y la de sus clientes

Mientras miles de usuarios en Colombia reportan dificultades para realizar transacciones asociadas al ecosistema de Bancolombia, Nequi emitió un pronunciamiento oficial este jueves 26 de febrero en el que aclaró el estado actual de su plataforma y explicó cómo impacta la contingencia en algunos de sus servicios.

La fintech, que hace parte del grupo financiero liderado por Bancolombia, indicó que su aplicación se encuentra habilitada para el ingreso de los usuarios y que la mayoría de sus funcionalidades operan con normalidad.

En medio de la incertidumbre generada por las fallas técnicas que afectan a la app Mi Bancolombia, la compañía buscó enviar un mensaje de estabilidad a quienes manejan su dinero a través de la billetera digital.

De acuerdo con la comunicación oficial, los clientes pueden acceder a su cuenta sin restricciones y realizar movimientos habituales dentro del ecosistema propio de Nequi. Entre las operaciones disponibles se encuentran los envíos de dinero entre usuarios de la misma plataforma, así como las transferencias hacia cuentas de otras entidades financieras.

También permanecen activas las remesas internacionales y las recargas de saldo por medio de PSE y de la red de corresponsales bancarios, tanto de Bancolombia como de Nequi. A esto se suma la posibilidad de efectuar pagos en línea a través de PSE y utilizar la tarjeta débito Nequi Visa en establecimientos físicos y virtuales.

La empresa subrayó que, pese al contexto general de fallas tecnológicas que ha impactado algunos servicios del grupo financiero, su infraestructura permite mantener en funcionamiento la mayor parte de las transacciones financieras y no financieras que ofrece a sus más de 20 millones de usuarios en el país.

Sin embargo, no todos los servicios están disponibles. Nequi confirmó que los envíos de dinero entre cuentas Bancolombia y Nequi se encuentran temporalmente suspendidos. Esta limitación también aplica para los pagos realizados mediante códigos QR cuando involucran la interoperabilidad con Bancolombia.

La compañía explicó que estas restricciones no obedecen a un problema propio de su plataforma, sino a los ajustes técnicos que adelanta Bancolombia en sus sistemas tras la contingencia registrada en los últimos días. Por esa razón, algunas operaciones que dependen de la integración entre ambas entidades presentan intermitencias o no están habilitadas de forma provisional.

En su mensaje, Nequi enfatizó que la situación es dinámica y que continuará informando oportunamente cualquier cambio en el estado de sus servicios. Para ello, recordó a los usuarios que pueden consultar en tiempo real el funcionamiento de cada producto a través de su página oficial de estado, donde se actualiza la disponibilidad de las distintas operaciones.

La fintech también hizo un llamado a la calma al asegurar que los recursos y los datos personales de sus clientes están protegidos. En línea con lo señalado por directivos de Bancolombia, reiteró que no se trata de un incidente de seguridad informática, sino de una contingencia técnica relacionada con procesos de actualización tecnológica.

En el comunicado se destacó que la prioridad es mantener una comunicación clara y constante, especialmente en momentos en que la confianza de los usuarios puede verse afectada por fallas en los canales digitales. La compañía aseguró que su equipo técnico permanece monitoreando la operación para garantizar estabilidad y acompañar cualquier requerimiento de los clientes.

La coyuntura se produce luego de que Bancolombia adelantara un nuevo apagón programado para corregir un error detectado tras un mantenimiento tecnológico reciente. Aunque la entidad bancaria ha informado avances graduales, persisten afectaciones en algunos de sus servicios digitales, lo que ha generado confusión entre usuarios que utilizan productos interconectados.

En ese contexto, Nequi buscó marcar distancia frente a la contingencia principal y precisar que su aplicación continúa operando, salvo en los servicios que dependen directamente de la interoperabilidad con Bancolombia. La empresa reiteró que seguirá publicando actualizaciones oficiales a medida que evolucionen los trabajos técnicos.

Por ahora, quienes necesiten realizar transferencias entre Nequi y otras entidades financieras, pagos en línea o utilizar la tarjeta débito pueden hacerlo con normalidad. No obstante, los movimientos entre Nequi y cuentas Bancolombia deberán esperar hasta que finalicen los ajustes tecnológicos en curso.