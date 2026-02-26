Inseguridad en Bogotá dejó nuevo caso en video: motoladrones arrastraron varios metros a su víctima por robarle el celular

La víctima corrió un par de metro aferrada a uno de los motoladrones, antes de ser arrastrada poco más de una cuadra - crédito Pasa en Bogotá / X

Luego del caso señalado como “paseo millonario” y secuestro extorsivo, y del que fue víctima la diseñadora de modas Diana Ospina, un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá volvió a generar reacciones en las redes sociales, por cuenta de un video que dejó a la vista el actuar de un par de ladrones en motocicleta.

En la grabación que se difundió la mañana del jueves 26 de febrero de 2026 por parte del portal Pasa en Bogotá en su cuenta de X, se puede observar el momento exacto en que la víctima, que iba caminando con su celular, fue abordada por uno de los motoladrones (el parrillero) en una de las calles del barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos.

Acto seguido, y como se ve en los dos videos de cámaras de seguridad que registraron el robo, el ciudadano reaccionó y alcanzó a aferrarse al vehículo en movimiento, pero esto no le importó al motoladrón que conducía, y en vez de frenar, aceleró más, por lo que el joven alcanzó a ser arrastrado varios metros hasta una vía principal, y luego de que el ratero motorizado giró, en ese instante el afectado no puede soportar más y se suelta.

El caso provocó que vecinos y transeúntes en la zona salieran corriendo para auxiliar a la víctima de este nuevo hecho de inseguridad que se conoció la misma noche (24 de febrero de 2026) que se reportó que Diana Ospina volvió a su hogar, luego de permanecer desaparecida por más de 40 horas, cuando fue secuestrada por un grupo delincuencial en un caso que ha sido señalado como “paseo millonario”.

El caso se presentó en una de las calles del barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, y se presentó la misma semana del caso de la ciudadana Diana Ospina, víctima de un secuestro extorsivo y un caso que fue calificado como un "paseo millonario" - crédito Pasa en Bogotá / X

Los criminales se perdieron en medio de la vía, mientras que la víctima recibió atención por parte de los transeúntes, e incluso al principio de la grabación, se puede ver como uno de ellos golpeó al parrillero, pero no logró desestabilizar la motocicleta para que perdiera el control y así poder atrapar a los rateros motorizados.

Otro caso de inseguridad en Bogotá la misma semana que se conocieron los otros dos hechos

Una joven denunció que fue drogada, despojada de sus pertenencias y abandonada en el norte de Bogotá tras abordar un servicio de transporte por aplicación luego de salir de un bar.

El incidente, que se produjo el mismo martes en que se reportó la desaparición de Diana Ospina en condiciones similares, profundizó la preocupación sobre la seguridad de quienes utilizan estas plataformas en la ciudad, y en especial, las mujeres.

El testimonio de Valerie Gutiérrez Galvis, difundido en Instagram el 24 de febrero, apunta a que la agresión ocurrió en la concurrida zona de la calle 85, tras una noche con amigos.

Gutiérrez Galvis explicó que decidió regresar a casa junto a una amiga utilizando un servicio de aplicación.

“Pedimos un Uber y minutos después perdimos total conocimiento”, declaró en su video, señalando lo abrupto del suceso pese a encontrarse en compañía de personas de confianza.

Una joven relata la angustiante experiencia que sufrió junto a su amiga al salir de una fiesta en Bogotá. Ambas fueron drogadas y despojadas de sus celulares tras tomar un vehículo solicitado por aplicación, para luego ser abandonadas en la calle. Comparte su historia como una advertencia para otros. - crédito @valeriegutierrezg/Instagram

El entorno, según su relato, estaba lleno de personas y vehículos.

Un amigo confirmó que ambas mujeres abordaron el vehículo solicitado, aunque no existen certezas sobre si subieron al auto correcto, ya que la cuenta de la aplicación quedó inaccesible.

Más tarde, el conductor las despertó y las obligó a descender en la calle 127 con carrera séptima. “Nos botaron en la ciento veintisiete con séptima”, indicó la joven. Fue allí cuando ambas descubrieron que ya no tenían sus teléfonos móviles.

El conductor negó que hubieran ingresado con celulares. “El señor empieza a gritar: ‘Ustedes nunca se subieron con un celular. Se me bajan ya, se me bajan’”, narró Gutiérrez Galvis.

La policía reconoció trabas legales para recuperar el celular

Después de abandonar el vehículo, las jóvenes intentaron sin éxito conseguir ayuda de otro conductor y finalmente buscaron auxilio en la portería de un edificio.

Un celador les permitió contactar a su familia y solicitar asistencia. “Llamamos a la mamá y la mamá nos contestó, nos recogió. Nosotras en shock, no parábamos de llorar”, relató la afectada.

Mediante la función de rastreo de su iPhone, Gutiérrez Galvis localizó el dispositivo en la zona de la Primera de Mayo, y por ende acudió a una estación de policía para intentar recuperarlo, pero se encontró con limitaciones.

“El policía, la primera pregunta que me hace es: ‘¿De qué color era su celular?’”, recordó la víctima de hurto. Al responder que se trataba de un modelo nuevo y naranja, los agentes señalaron que equipos de esa gama suelen ser objetivo de los delincuentes.

Valerie Gutiérrez denunció haber sido drogada y robada mientras regresaba a casa después de salir de un bar, el mismo día del caso Diana Ospina - crédito @valeriegutierrezg/Instagram

De acuerdo con los uniformados, existe dificultad para acceder a las bodegas donde terminan estos aparatos.

“Me dijeron que lo sentían mucho, que siguiera mirando si ese celular estaba prendido, que muchas veces termina en el centro y que era muy normal”, afirmó la joven.

La recomendación policial incluyó acudir a una clínica para determinar si había sido víctima de administración de sustancias.

Desde entonces, Gutiérrez Galvis reportó síntomas de ansiedad y paranoia: “Tengo miedo, tengo demasiada paranoia. Tengo la ansiedad superalterada”, contó Gutiérrez, que recalcó que su teléfono robado era indispensable para su trabajo y su vida diaria.

Uber rechazó que el viaje haya sido solicitado en su plataforma

En respuesta a la denuncia, la empresa Uber emitió un comunicado dirigido a Gutiérrez Galvis y su acompañante, en el que manifestó su solidaridad y precisó lo siguiente:

“Tras realizar una investigación y hacer un análisis con diversas herramientas, podemos informar que el suceso no está relacionado con un arrendamiento realizado a través de la aplicación de Uber. Esta información fue compartida con la usuaria de la cuenta, tras verificar que el último arrendamiento solicitado a través de la app de Uber fue el 21 de febrero a las 20:20, el cual transcurrió y finalizó de manera normal. Es importante precisar que todos los arrendamientos o solicitudes que se realizan en la app de Uber quedan registrados y no pueden ser borrados o modificados ni por usuarios ni por arrendadores.”

La empresa recordó que los trayectos están sujetos a verificación por código PIN y que ofrecen información visible sobre las placas y características del vehículo como medida de seguridad. Uber reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación.