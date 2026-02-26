Habrá nuevo operador para los programas sociales de Propiedad Social: hay modificaciones para retirar el dinero

Prosperidad Social adjudica operación de transferencias monetarias a la Unión Temporal SuRed-SuperGiros y anuncia nueva modalidad de entrega para 2026 - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social anunció una transformación en la operación de entrega de transferencias monetarias, adjudicando este proceso a la Unión Temporal SuRed-SuperGiros.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que la unión ganó la licitación pública IMYC 01 FIP de 2026, cuyo objeto es la prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago para los beneficiarios de los programas administrados por la dirección de transferencias monetarias de Prosperidad Social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El directivo subrayó que el cambio busca fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos, garantizando que la totalidad de los fondos llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan.

La modalidad de giro se mantiene como un mecanismo complementario, asegurando cobertura nacional a través de más de 31.000 puntos directos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país, con especial énfasis en la población no bancarizada o con acceso limitado a servicios financieros.

Más de 31.000 puntos directos en 1.108 municipios garantizarán la cobertura nacional para beneficiarios no bancarizados en todos los departamentos - crédito Colombia Mayor

Este esquema funcionará mientras avanza la implementación del Sistema de Pagos ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Entre los programas cubiertos por la nueva operación se encuentran Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, cuyas transferencias se entregarán bajo la nueva modalidad. El modelo permitirá que los beneficiarios elijan el canal de pago y promueve la inclusión financiera, en línea con el artículo 68 de la Ley 2294 de 2023.

La disposición autoriza al Gobierno nacional a definir condiciones y productos financieros para facilitar el acceso de la población de menores ingresos a los programas de apoyo social, permitiendo a los usuarios seleccionar el producto digital o canal financiero de su preferencia para recibir los recursos.

Durante el 2024, Prosperidad Social inició la construcción del Sistema de Pagos con el programa Jóvenes en Paz, realizando transferencias mensuales a más de 16.000 participantes. Para 2025, la iniciativa se extendió a Renta Joven, logrando más de 500.000 transacciones y un ahorro superior a 2.270 millones de pesos en comisiones financieras para la entidad.

Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA figuran entre los programas que se beneficiarán del nuevo esquema de transferencias - crédito Prosperidad Social

En 2026, se proyecta que los programas Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA adopten el mismo modelo, permitiendo que los beneficiarios accedan a sus transferencias directamente desde el producto financiero seleccionado, eliminando la necesidad de filas o trámites presenciales, independientemente de su ubicación.

El nuevo esquema de entrega de transferencias implica recomendaciones específicas para los beneficiarios. No deben pagar intermediarios, ya que el sistema facilitará la recepción directa de los fondos en el producto financiero elegido o a través de los operadores de giro autorizados. Prosperidad Social, en coordinación con la banca, organizará jornadas de bancarización y registro de cuentas bancarias mediante el Gestor de Pagos, una plataforma que la entidad lanzará en las próximas semanas para agilizar el proceso de inscripción y acceso a los beneficios.

En cuanto a la programación de los pagos, la entidad informó cambios para 2026. Las fechas de las transferencias aún no han sido definidas en todos los programas, debido al ajuste necesario para adecuar los ciclos de desembolso al inicio del nuevo contrato de operación. Esta reprogramación busca evitar retrasos y proteger a los beneficiarios, especialmente a los adultos mayores que dependen de estos apoyos.

El primer cambio notable se presenta en el programa Colombia Mayor, cuyo ciclo de transferencias comenzará el 27 de febrero con un pago doble. Según Rodríguez Amaya, esta medida compensa posibles impactos del proceso contractual y permite ponerse al día con los giros pendientes.

El Gestor de Pagos agilizará la inscripción y bancarización de beneficiarios, prohibiendo pagos a intermediarios y promoviendo la seguridad en transferencias sociales - crédito Prosperidad Social

En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer desembolso se realizará entre la segunda y tercera semana de marzo. Para este primer ciclo, se utilizará la misma base de beneficiarios que en el último ciclo de 2025; la identificación de nuevos beneficiarios se efectuará en los ciclos dos y cinco, con el objetivo de optimizar la administración y evitar duplicidades o retrasos en la focalización.

Para los usuarios de Renta Joven, quienes están bancarizados recibirán la transferencia el martes 24 de febrero. Aquellos que acceden al incentivo mediante giro deberán esperar la adjudicación y entrada en operación del nuevo operador bancario, proceso que actualmente continúa en fase de evaluación.