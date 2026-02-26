Colombia

Explotó laboratorio clandestino en Cauca: seis personas resultaron con graves quemaduras

La estructura improvisada, presuntamente utilizada para fabricación de drogas, se incendió rápidamente tras la detonación, mientras que los afectados fueron remitidos a centros asistenciales en los vehículos de la comunidad

Una explosión en un laboratorio
Una explosión en un laboratorio clandestino en Suárez, Cauca, dejó al menos seis heridos con graves quemaduras por incendio el 25 de febrero - crédito captura de pantalla/X

Una explosión seguida de incendio en un laboratorio clandestino de la vereda El Naranjal, ubicada en el municipio de Suárez, norte del Cauca, dejó al menos seis personas heridas con quemaduras de gravedad.

El incidente, que ocurrió en la tarde del 25 de febrero, fue atendido inicialmente por los mismos residentes de la vereda, ante la imposibilidad de que organismos de socorro llegaran hasta el sitio, especialmente por la fuerte disputa entre grupos armados.

Las primeras informaciones, aportadas por líderes sociales de la región, señalan que varias personas se encontraban en el interior del laboratorio, una estructura improvisada y construida de forma rústica en medio de una zona boscosa.

Según estas fuentes, la manipulación de sustancias químicas altamente inflamables habría desencadenado un incendio que, en cuestión de minutos, se propagó y provocó una violenta detonación.

El laboratorio clandestino se consumió
El laboratorio clandestino se consumió en minutos tras la explosión - crédito FAC/imagen referencia

La reacción inmediata de la comunidad local fue decisiva tras la explosión. Residentes de la zona prestaron auxilio a los heridos, quienes recibieron atención inicial en el lugar antes de ser trasladados en vehículos particulares al hospital de Suárez.

La precariedad en las vías y la lejanía de la vereda El Naranjal, situada a una hora y veinte minutos del casco urbano, dificultaron el acceso rápido a los servicios médicos.

Desde la ESE Centro Uno confirmaron el ingreso de tres pacientes con quemaduras que afectaban entre el 50 % y el 70 % de la superficie corporal, por lo que fueron remitidos de forma urgente a centros hospitalarios de mayor complejidad en la ciudad de Cali.

Otros afectados permanecen bajo observación en hospitales del norte del Cauca, aunque aún no existe un consolidado oficial sobre el número total de heridos ni su identidad.

El municipio de Suárez, Cauca,
El municipio de Suárez, Cauca, es una de los puntos de disputa de los grupos armados por corredores de droga - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Un representante comunitario describió la gravedad de la conflagración. “Tenemos a tres personas con quemaduras en su gran mayoría del cuerpo, por eso fue necesario su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad en la capital del Valle”, señaló el líder social en declaraciones recogidas por El País de Cali.

La emergencia no solo puso en evidencia las condiciones de riesgo a las que se exponen quienes trabajan en estos laboratorios, sino que reavivó la preocupación por el impacto de la producción ilegal de estupefacientes en el norte del Cauca.

La región, históricamente afectada por economías ilícitas, enfrenta desafíos en materia de seguridad, medioambiente y salud pública debido a la presencia de estructuras clandestinas y el manejo inadecuado de productos químicos.

Las llamas consumieron rápidamente el laboratorio artesanal, según relataron habitantes, lo que dificultó el control del incendio y permitió que la nube de humo fuera visible a gran distancia. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud del siniestro, con una densa columna elevándose sobre el paisaje montañoso.

Hasta la fecha, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que aclare las causas del incendio, confirme el funcionamiento del laboratorio ni identifique formalmente a las víctimas.

Esta falta de comunicación alimenta la inquietud en la comunidad, que teme que episodios similares se repitan por la persistencia de estructuras ilegales en zonas rurales y la ausencia de controles efectivos.

Violencia en el sur del Cauca interrumpe servicios y genera enfrentamientos armados

Un asalto armado a un vehículo de valores en la vía Panamericana, en el sur del Cauca, provocó enfrentamientos entre los agresores y unidades del Ejército Nacional, dejando como saldo un muerto y el tráfico interrumpido en el sector de Piedra Sentada, El Patía.

El ataque tuvo impacto inmediato en la infraestructura regional: cuatro estructuras del Sistema de Transmisión Regional fueron afectadas por explosivos en Cajibío, lo que amenaza la seguridad energética y pone en riesgo el suministro en municipios como Popayán, Timbío y Silvia.

La Compañía Energética de Occidente (CEO) advirtió que el “atentado afecta cuatro estructuras de 115 kilovoltios que ponen en riesgo la seguridad energética de la región y la continuidad del servicio en el departamento del Cauca”.

Testigos citados por medios locales independientes señalaron que los asaltantes bloquearon el tránsito y escaparon tras apropiarse de una suma no especificada de dinero. Durante la respuesta policial, se produjo un tiroteo que resultó en la muerte de un conductor de vehículo de carga, cuya identidad aún no ha sido difundida.

Mientras los armados huían hacia áreas rurales cercanas, los enfrentamientos continuaron y generaron pánico en viajeros y habitantes. Las primeras indagaciones apuntan a disidentes del frente Carlos Patiño de las Farc como posibles responsables, aunque esta hipótesis continúa siendo verificada por las autoridades oficiales.

La Policía Nacional de Colombia confirmó: “En el desarrollo de estos hechos resultó fallecido un ciudadano, conductor de un vehículo de carga, cuyas circunstancias son materia de verificación dentro de la investigación en curso”.

