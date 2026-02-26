Colombia

De Medellín a Mendoza: así fue la experiencia de una creadora de contenido con la viuda de Pablo Escobar

Un encuentro en el Congreso de la Felicidad mostró la versión íntima de María Isabel Santos y su empeño por mostrar las consecuencias del crimen lejos del glamour televisivo

Guardar
La empresaria afirmó que aprendió a escuchar la versión de la historia que no conocía sobre la familia del capo - crédito @piayovanovic/Instagram

Después del operativo en el que fue abatido Pablo Escobar, su esposa y sus dos hijos se radicaron durante varios años en Argentina, en donde cambiaron por completo su vida y hasta su identidad.

Por ejemplo, la viuda del capo, Victoria Eugenia Henao Vallejo, se cambió su nombre por el de María Isabel Santos, mientras que su hijo, Juan Pablo Escobar, es mencionado como Sebastián Marroquín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambos salieron del anonimato al publicar libros en los que relataron cómo vivieron la guerra entre los capos y el Estado colombiano en los 80 desde la visión de las personas más cercanas al líder del cartel de Medellín.

En el caso de la esposa de Escobar, el libro se llama Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. En la entrega, Santos narró los abusos que padeció siendo la mujer de la persona más temida del mundo en ese momento, y ha protagonizado varias charlas en la región para exponer su historia.

La viuda del capo lleva
La viuda del capo lleva a cabo conferencias en Latinoamérica - crédito @piayovanovic/Instagram

Precisamente, en una de ellas conoció a la empresaria y creadora de contenido Pia Yovanovic, que en su cuenta de Instagram narró cómo fue su encuentro con la viuda de Pablo Escobar.

Conocí a la viuda del narcotraficante más peligroso del mundo. Y no, no fue como en Netflix. Fue en Mendoza, Argentina, durante el Congreso de la Felicidad”, narró Yovanovic sobre la anécdota que expuso en un video de más de un minuto.

Al indicar que pudo hablar durante tres días con la colombiana, la creadora de contenido afirmó que una de las lecciones que aprendió es que la vida de la familia del capo mencionado fue más difícil de lo que muestran las series y películas.

“Sí, conocí a la viuda de Pablo Escobar. Y no la juzgué, la escuché. Compartí tres días con ella y entendí algo: Las historias son mucho más complejas que cualquier serie de Netflix”.

La creadora de contenido afirmó
La creadora de contenido afirmó que la historia de la colombiana no es la misma que se menciona en las series y películas - crédito @piayovanovic/Instagram

La empresaria argentina reveló que adquirió el libro de la colombiana al comprender que había sido engañada por las producciones audiovisuales que venden como un sueño positivo casarse con un criminal.

“Me compré su libro, lanzado hace muy poco, donde cuenta su verdad sin romantizar el mundo narco y demostrando que esos lujos son efímeros. El precio que hay que pagar es muy alto”.

De la misma forma, habló del relato que expuso Santos en la conferencia, en la que habló de la labor que realiza su hijo en otros países, lo que incluye charlas en colegios, cárceles y hasta la producción de un videojuego en el que muestra a los niños las consecuencias de involucrarse en el mundo del crimen.

“Un costo familiar que los llevó al exilio, a ser discriminados por el solo hecho de llevar el apellido Escobar. Victoria, más conocida como ”Tata" o “Tatica”, como le decía Pablo, hoy se llama María Isabel Santos. Ella y su hijo mayor pidieron perdón al pueblo colombiano por las atrocidades cometidas por Pablo Escobar. Hoy se dedican a dar charlas por el mundo hablando de lo malo que es el narcotráfico“.

Victoria Eugenia Henao fue la
Victoria Eugenia Henao fue la única esposa de Pablo Escobar - crédito GDH

Al final del video, Yovanovic afirmó que confía en la versión de la viuda de Pablo Escobar que conoció y no en la que muestran las series. “Y si alzan esta voz es porque justamente no quieren que esta historia se vuelva a repetir”, puntualizó la creadora de contenido.

“Escuchar y no juzgar, esa es la clave”, “Siempre hay más de una verdad y las apariencias a veces engañan”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación realizada por la argentina en su cuenta de Instagram.

Temas Relacionados

Victoria Eugenia Henao VallejoMaría Isabel SantosPia YovanovicRedes SocialesEsposa de Pablo EscobarViuda de Pablo EscobarColombia-Noticias

Más Noticias

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

El colombiano jugó los 90 minutos y participó en varias de las mejores situaciones de las ‘Águilas’ en el partido de vuelta de la serie en el estadio Santiago Bernabeu

Richard Ríos destacó en Benfica,

Contraloría abrió investigación sobre 91 contratos firmados por el Icbf durante la Ley de Garantías

La decisión, confirmada por la representante Jennifer Pedraza, trasladó el caso a la Contraloría Delegada para la Inclusión Social, lo que permitirá evaluar la legalidad de los procesos contractuales

Contraloría abrió investigación sobre 91

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

Asocapitales pidió al Gobierno Petro medidas excepcionales en favor de ciudades golpeadas por frente frío

La asociación solicitó que el Gobierno favorezca herramientas para que estas ciudades respondan a la emergencia económica por crisis climática

Asocapitales pidió al Gobierno Petro

TransMilenio organizará jornada de empleos con más de 500 vacantes con y sin experiencia el 27 de febrero: así puede participar

Los asistentes encontrarán opciones para todos los niveles de experiencia y servicios de bienestar sin costo durante la jornada

TransMilenio organizará jornada de empleos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con su manejo

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Deportes

Richard Ríos destacó en Benfica,

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026