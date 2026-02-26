De Medellín a Mendoza: así fue la experiencia de una creadora de contenido con la viuda de Pablo Escobar

La empresaria afirmó que aprendió a escuchar la versión de la historia que no conocía sobre la familia del capo - crédito @piayovanovic/Instagram

Después del operativo en el que fue abatido Pablo Escobar, su esposa y sus dos hijos se radicaron durante varios años en Argentina, en donde cambiaron por completo su vida y hasta su identidad.

Por ejemplo, la viuda del capo, Victoria Eugenia Henao Vallejo, se cambió su nombre por el de María Isabel Santos, mientras que su hijo, Juan Pablo Escobar, es mencionado como Sebastián Marroquín.

Ambos salieron del anonimato al publicar libros en los que relataron cómo vivieron la guerra entre los capos y el Estado colombiano en los 80 desde la visión de las personas más cercanas al líder del cartel de Medellín.

En el caso de la esposa de Escobar, el libro se llama Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. En la entrega, Santos narró los abusos que padeció siendo la mujer de la persona más temida del mundo en ese momento, y ha protagonizado varias charlas en la región para exponer su historia.

Precisamente, en una de ellas conoció a la empresaria y creadora de contenido Pia Yovanovic, que en su cuenta de Instagram narró cómo fue su encuentro con la viuda de Pablo Escobar.

“Conocí a la viuda del narcotraficante más peligroso del mundo. Y no, no fue como en Netflix. Fue en Mendoza, Argentina, durante el Congreso de la Felicidad”, narró Yovanovic sobre la anécdota que expuso en un video de más de un minuto.

Al indicar que pudo hablar durante tres días con la colombiana, la creadora de contenido afirmó que una de las lecciones que aprendió es que la vida de la familia del capo mencionado fue más difícil de lo que muestran las series y películas.

“Sí, conocí a la viuda de Pablo Escobar. Y no la juzgué, la escuché. Compartí tres días con ella y entendí algo: Las historias son mucho más complejas que cualquier serie de Netflix”.

La empresaria argentina reveló que adquirió el libro de la colombiana al comprender que había sido engañada por las producciones audiovisuales que venden como un sueño positivo casarse con un criminal.

“Me compré su libro, lanzado hace muy poco, donde cuenta su verdad sin romantizar el mundo narco y demostrando que esos lujos son efímeros. El precio que hay que pagar es muy alto”.

De la misma forma, habló del relato que expuso Santos en la conferencia, en la que habló de la labor que realiza su hijo en otros países, lo que incluye charlas en colegios, cárceles y hasta la producción de un videojuego en el que muestra a los niños las consecuencias de involucrarse en el mundo del crimen.

“Un costo familiar que los llevó al exilio, a ser discriminados por el solo hecho de llevar el apellido Escobar. Victoria, más conocida como ”Tata" o “Tatica”, como le decía Pablo, hoy se llama María Isabel Santos. Ella y su hijo mayor pidieron perdón al pueblo colombiano por las atrocidades cometidas por Pablo Escobar. Hoy se dedican a dar charlas por el mundo hablando de lo malo que es el narcotráfico“.

Al final del video, Yovanovic afirmó que confía en la versión de la viuda de Pablo Escobar que conoció y no en la que muestran las series. “Y si alzan esta voz es porque justamente no quieren que esta historia se vuelva a repetir”, puntualizó la creadora de contenido.

“Escuchar y no juzgar, esa es la clave”, “Siempre hay más de una verdad y las apariencias a veces engañan”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación realizada por la argentina en su cuenta de Instagram.