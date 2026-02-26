Colombia

Así puede inscribirse en la bolsa de empleo en línea del Icbf: guía para acceder al Banco de hojas de vida y su oferta laboral 2026

Las oportunidades laborales ofrecidas por el instituto están disponibles a través de registros totalmente digitales, lo que promueve la participación de ciudadanos desde todas las regiones del país

Los interesados en las vacantes del Icbf deben inscribirse en el Banco de Hojas de Vida, plataforma digital obligatoria para optar por empleos en la entidad - crédito Icbf

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) gestiona una de las bolsas de empleo más significativas del sector público en Colombia, con un sistema de inscripción digital que permite acceder a cientos de vacantes orientadas a fortalecer la protección social y la garantía de derechos de la infancia.

La estrategia de talento humano del Icbf busca no solo incorporar nuevos servidores públicos, también asegurar la continuidad de una labor institucional que beneficia a cerca de 3 millones de ciudadanos a través de 33 sedes regionales y 216 centros zonales en todo el territorio nacional.

El acceso inicial a las oportunidades laborales en el Icbf se realiza a través del Banco de Hojas de Vida, una plataforma digital que constituye el primer paso para cualquier aspirante interesado en vincularse a la entidad. El proceso comienza con la creación de un usuario y contraseña en el portal habilitado por la entidad, donde se debe diligenciar un formulario en línea con datos personales, experiencia profesional y los documentos de soporte requeridos.

El proceso de inscripción requiere la creación de usuario, diligenciamiento de datos personales, experiencia profesional y soporte documental en línea - crédito Icbf

La inscripción no garantiza la postulación, ya que es indispensable revisar periódicamente las convocatorias publicadas y postularse únicamente a aquellas vacantes que se ajusten al perfil y la experiencia del aspirante.

La responsabilidad del proceso de selección recae en la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), entidad autónoma encargada de evaluar las hojas de vida y determinar la idoneidad de los candidatos conforme a los criterios establecidos para cada vacante. Este procedimiento garantiza que la evaluación sea objetiva y se ajuste a las normas que rigen el ingreso a la carrera administrativa en el sector público colombiano.

El Icbf enfatizó que la entidad promueve la igualdad de oportunidades y busca incorporar profesionales comprometidos con el bienestar de niños, niñas y adolescentes, en particular aquellos en situación de riesgo o con derechos vulnerados.

La inscripción al banco de hojas de vida es abierta y no discrimina por experiencia previa, aunque la selección final depende de los requerimientos específicos de cada convocatoria. El enfoque institucional apunta a fortalecer la Generación de la Vida y la Paz, la filosofía central del Icbf orientada a la protección integral de la infancia y la adolescencia.

El Icbf ofrece oportunidades laborales en 33 sedes regionales y 216 centros zonales, con casi 3 millones de ciudadanos beneficiados por su labor - crédito Colprensa

La magnitud de la operación de la entidad quedó reflejada en las cifras de cobertura: casi 3 millones de beneficiarios reciben atención en las 33 sedes regionales y 216 centros zonales, lo que convierte a la entidad en uno de los principales empleadores públicos del país. Esta cobertura, junto con la digitalización del proceso de inscripción y postulación, facilita la participación de aspirantes desde cualquier región y promueve la descentralización del acceso a las oportunidades laborales estatales.

El banco de hojas de vida es solo una de las modalidades de acceso al empleo dentro del Icbf. Para los cargos de la planta global de carrera administrativa, la convocatoria y provisión de empleos están a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc).

Los interesados pueden consultar convocatorias y requisitos en el portal oficial de la Cnsc (https://www.cnsc.gov.co) y, de manera informativa, en la página institucional del ICBF (https://www.icbf.gov.co). Cada proceso de selección es público y se ajusta a los criterios de transparencia y meritocracia establecidos por la ley.

Para los empleos de libre nombramiento y remoción, como los de directores regionales, las convocatorias se publican de manera general en la página institucional del Icbff, en casos específicos, en los portales de las entidades que lideran el proceso.

El Icbf promueve la igualdad de oportunidades y prioriza aspirantes comprometidos con el bienestar de niños y adolescentes en situación de riesgo - crédito Icbf/página web

Los aspirantes deben ingresar al aplicativo de Registro de Hoja de Vida – Aspirantes ICBF y registrarse como “Nuevo Usuario”, consignando los datos básicos de identificación, un correo electrónico de contacto y una contraseña personal. Posteriormente, es necesario diligenciar todos los campos requeridos y adjuntar documentos de soporte que permitan la verificación de requisitos durante la etapa de preselección.

El proceso de postulación es completamente digital y se actualiza de acuerdo con la publicación de nuevas vacantes. Solo aquellas personas que cumplan con los requisitos habilitantes y cuenten con los soportes pertinentes serán consideradas para avanzar en el proceso de selección.

