Pipe Bueno sorprendió al compartir la experiencia de un retiro espiritual que transformó su vida: “Estuve años alejado de Dios”

El músico popular compartió una experiencia religiosa que, según sus propias palabras, significó un cambio importante para su vida personal y su vínculo con la fe, generando mensajes de apoyo en redes sociales - crédito emaushombressantaclaradeasis / Instagram

El artista de música popular Pipe Bueno vivió un retiro espiritual que, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su vida personal y en su relación con la fe.

El encuentro tuvo lugar en la sede de Emaús Hombres Santa Clara de Asís, un grupo religioso con base en la ciudad de Bogotá, y fue el escenario donde el cantante ofreció un testimonio que generó interés y reacciones entre sus seguidores y el público en general.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue difundida por el propio grupo Emaús Hombres Santa Clara de Asís a través de sus redes sociales, en las que compartieron un video del artista durante una celebración eucarística. Allí, Pipe Bueno, cuyo nombre real es Andrés Felipe Giraldo Bueno, relató cómo el retiro lo llevó a reencontrarse con su espiritualidad.

“La verdad, este para mí ha sido simplemente el mejor fin de semana de mi vida. Me di cuenta que no había pasado días, no fueron semanas, tampoco fueron meses, fueron años, que lamentablemente estuve alejado de Dios. Y en un momento muy particular de mi vida, donde estaba, yo estuve atravesando algunas crisis personales, pues llegó quien todo lo puede aclarar, que es en el mismo Jesús”, expresó el caleño en el video difundido por la organización.

Testimonio público y reacciones

Andrés Felipe Giraldo Bueno abrió su corazón sobre lo vivido en el retiro de Emaús Hombres Santa Clara de Asís, impactando a sus fans con palabras llenas de gratitud y optimismo renovado - crédito emauscolombia / Instagram

Durante su participación en el retiro, el intérprete de Te hubieras ido antes enfatizó la importancia de abrirse a nuevas experiencias espirituales. “Les digo que a partir de hoy, créanme que para aquellos que están sin saber qué les está pasando en la vida, donde hay mucha incertidumbre, donde no saben cuál es el camino, donde parece que las puertas se han cerrado por completo, los momentos más oscuros es cuando justo llega a tendernos la mano el Señor, nuestro Salvador, nuestro Jesucristo. Eso me pasó a mí este fin de semana”, afirmó el artista durante su intervención, recogida por el grupo religioso en su cuenta de Instagram.

En un segundo clip compartido por la organización, Pipe Bueno agradeció a los organizadores del retiro por la experiencia. “Les quiero agradecer por todas las atenciones, por haberme hecho pasar un fin de semana espectacular, por reencontrarme con Dios, conmigo mismo, para sanar, para caminar, dos días de hacer un servidor. No se imaginan la paz que hoy día siente mi corazón”.

Pipe Bueno participa en un retiro espiritual en la sede de Emaús Hombres Santa Clara de Asís en Bogotá, marcando un hito en su vida personal y su fe - crédito emauscolombia / Instagram

Y agregó: “Obviamente, la vida afuera después sigue y la batalla sería cada día, pero... después de este fin de semana, estoy muy seguro de que tengo más herramientas para poder manejar todo lo que hay que manejar en nuestro mundo. Así que muchas gracias y se los recomiendo”, declaró el cantante.

Su testimonio provocó mensajes de apoyo y admiración en redes sociales. Entre los comentarios, se leía: “Felicitaciones 🙏esos retiros son realmente maravillosos cambian vidas”, “Bendiciones hermanito pipe” y “Ahora te admiro masssss! Es el mejor regalo que uno se puede dar (sic)”.

El motivo de la ausencia de Pipe Bueno en la boda de Jhonny Rivera

El retiro espiritual de Pipe Bueno coincidió con un evento relevante para el género de la música popular en Colombia. El 22 de febrero, los artistas Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio en una iglesia de Pereira, con la asistencia de cerca de 300 invitados.

La ausencia de Pipe Bueno en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López se debe a su participación en el retiro espiritual - crédito @pipebueno/IG

Tras la boda, varios seguidores notaron la ausencia de exponentes reconocidos del género, entre ellos el empresario y actor. Consultado sobre el tema a través de sus redes sociales, Jhonny Rivera explicó que la ausencia de su colega se debió a que este se encontraba participando en un retiro espiritual en esos días, despejando así los rumores y especulaciones en torno a la no asistencia del cantante.