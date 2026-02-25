Petro respondió al procurador Gregorio Eljach por cuestionar sus exigencias de transparencia en el software electoral: “No es confiable”

El jefe de Estado señaló que es necesario que el procurador Gregorio Eljach de claridad sobre la transparencia electoral en Colombia - crédito Presidencia/@SenadoGovCO/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, avivó una disputa pública con el procurador General Gregorio Eljach, reiterando sus denuncias sobre presuntas irregularidades y falta de transparencia en el software que administrará el escrutinio de los próximos procesos electorales.

En ese sentido, advirtió que la persistencia de dudas técnicas sobre el sistema informático, suministrado por la firma Thomas Greg & Sons, pondría en riesgo la legitimidad democrática de Colombia.

Petro recordó, en su intervención por la red social X, una resolución judicial de alto impacto: “Hace 10 años que por sentencia del Consejo de Estado, falló que el software de cómputo de votos de la Registraduría es vulnerable desde adentro, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo (sic)”. Pese a esta resolución, según el mandatario, el software permanece sin modificaciones y la misma firma continúa controlando el conteo electrónico de votos en Colombia.

El gobernante de los colombianos sostuvo que permitir la continuidad de dudas sobre la plataforma tecnológica habilita la deslegitimación del sistema democrático - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado vinculó públicamente a Thomas Greg & Sons con figuras del pasado político colombiano, afirmando: “Un expresidente fue copropietario de esta firma y algunos participaron en la junta directiva de la Nueva EPS. Hoy la misma firma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software”, señaló Petro, subrayando la continuidad de actores privados relevantes en el proceso electoral.

Según sus consideraciones, no existen garantías de transparencia mientras persista la gestión de este software. En un nuevo mensaje que se viralizó en redes sociales, insistió: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”. Por lo tanto, a juicio de Petro, permitir la continuidad de dudas sobre la plataforma tecnológica habilita la deslegitimación del sistema democrático.

El mensaje del procurador General a Petro

Gregorio Eljach sostuvo que la integridad y legalidad de los comicios legisltivos y presidenciales está respaldada por la Registraduría Nacional del estado Civil - crédito @PGN_COL/X

El procurador general Gregorio Eljach rechazó de inmediato las críticas presidenciales al sistema electoral. Eljach defendió que “la organización de los comicios de este año está garantizada por parte de la Registraduría”, y cuestionó la reciente convocatoria de Gustavo Petro para que los testigos electorales desobedezcan las normas establecidas en el formulario E-14 relativas a la consignación de votos, en particular, la instrucción de no tachar ni rellenar los espacios en blanco.

En un evento celebrado en Cartagena enfocado en la estrategia de Paz Electoral, Eljach dirigió palabras contundentes a Petro: “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tiene que respetar, y tiene que respetar las competencias del Ministerio Público. No puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”.

El procurador denunció, además, presiones pasadas para la realización de exámenes toxicológicos al presidente, recordando su oposición a tales prácticas cuando ejercía como secretario general del Senado.

Eljach comunicó que el miércoles 25 de febrero de 2025 sostendrá un encuentro con el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez para revisar la organización de los comicios. Garantizó que, si en el curso de estas labores de supervisión institucional detectan alguna irregularidad, “inmediatamente se lo harán saber al país”.

La controversia, surgida desde las denuncias por fallas en el software electoral, quedará en el centro del debate público mientras las principales cabezas del sistema de control anuncian nuevas medidas de vigilancia de cara a las próximas elecciones.

Empresa ASD a la que Petro señaló de presunto “fraude”, no participará en las elecciones de 2026

Frente a las presiones del presidente Petro, el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada (Grupo ASD S.A.S.) cedió su posición contractual en la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026) a la sociedad Manejo Técnico de Información S.A., reveló Caracol Radio.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó la cesión del integrante y los demás miembros de la unión temporal adoptaron la misma decisión. En ese sentido, se resolvió que la sociedad Thomas Greg & Sons tendrá el liderazgo de la unión temporal, lo que quiere decir que dictaminará las directrices necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato. También “podrá elaborar, radicar y cobrar las facturas resultantes de la ejecución del contrato, a nombre propio y/o de los demás integrantes”.