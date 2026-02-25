Colombia

Petro respondió al procurador Gregorio Eljach por cuestionar sus exigencias de transparencia en el software electoral: “No es confiable”

El presidente de Colombia afirmó que mantener abiertas las dudas sobre la plataforma tecnológica facilita la deslegitimación del sistema democrático

Guardar
El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que es necesario que el procurador Gregorio Eljach de claridad sobre la transparencia electoral en Colombia - crédito Presidencia/@SenadoGovCO/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, avivó una disputa pública con el procurador General Gregorio Eljach, reiterando sus denuncias sobre presuntas irregularidades y falta de transparencia en el software que administrará el escrutinio de los próximos procesos electorales.

En ese sentido, advirtió que la persistencia de dudas técnicas sobre el sistema informático, suministrado por la firma Thomas Greg & Sons, pondría en riesgo la legitimidad democrática de Colombia.

Petro recordó, en su intervención por la red social X, una resolución judicial de alto impacto: “Hace 10 años que por sentencia del Consejo de Estado, falló que el software de cómputo de votos de la Registraduría es vulnerable desde adentro, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo (sic)”. Pese a esta resolución, según el mandatario, el software permanece sin modificaciones y la misma firma continúa controlando el conteo electrónico de votos en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El gobernante de los colombianos
El gobernante de los colombianos sostuvo que permitir la continuidad de dudas sobre la plataforma tecnológica habilita la deslegitimación del sistema democrático - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado vinculó públicamente a Thomas Greg & Sons con figuras del pasado político colombiano, afirmando: “Un expresidente fue copropietario de esta firma y algunos participaron en la junta directiva de la Nueva EPS. Hoy la misma firma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software”, señaló Petro, subrayando la continuidad de actores privados relevantes en el proceso electoral.

Según sus consideraciones, no existen garantías de transparencia mientras persista la gestión de este software. En un nuevo mensaje que se viralizó en redes sociales, insistió: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”. Por lo tanto, a juicio de Petro, permitir la continuidad de dudas sobre la plataforma tecnológica habilita la deslegitimación del sistema democrático.

El mensaje del procurador General a Petro

Gregorio Eljach sostuvo que la
Gregorio Eljach sostuvo que la integridad y legalidad de los comicios legisltivos y presidenciales está respaldada por la Registraduría Nacional del estado Civil - crédito @PGN_COL/X

El procurador general Gregorio Eljach rechazó de inmediato las críticas presidenciales al sistema electoral. Eljach defendió que “la organización de los comicios de este año está garantizada por parte de la Registraduría”, y cuestionó la reciente convocatoria de Gustavo Petro para que los testigos electorales desobedezcan las normas establecidas en el formulario E-14 relativas a la consignación de votos, en particular, la instrucción de no tachar ni rellenar los espacios en blanco.

En un evento celebrado en Cartagena enfocado en la estrategia de Paz Electoral, Eljach dirigió palabras contundentes a Petro: “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tiene que respetar, y tiene que respetar las competencias del Ministerio Público. No puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”.

El procurador denunció, además, presiones pasadas para la realización de exámenes toxicológicos al presidente, recordando su oposición a tales prácticas cuando ejercía como secretario general del Senado.

Eljach comunicó que el miércoles 25 de febrero de 2025 sostendrá un encuentro con el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez para revisar la organización de los comicios. Garantizó que, si en el curso de estas labores de supervisión institucional detectan alguna irregularidad, “inmediatamente se lo harán saber al país”.

La controversia, surgida desde las denuncias por fallas en el software electoral, quedará en el centro del debate público mientras las principales cabezas del sistema de control anuncian nuevas medidas de vigilancia de cara a las próximas elecciones.

Empresa ASD a la que Petro señaló de presunto “fraude”, no participará en las elecciones de 2026

Frente a las presiones del presidente Petro, el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada (Grupo ASD S.A.S.) cedió su posición contractual en la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026) a la sociedad Manejo Técnico de Información S.A., reveló Caracol Radio.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó la cesión del integrante y los demás miembros de la unión temporal adoptaron la misma decisión. En ese sentido, se resolvió que la sociedad Thomas Greg & Sons tendrá el liderazgo de la unión temporal, lo que quiere decir que dictaminará las directrices necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato. También “podrá elaborar, radicar y cobrar las facturas resultantes de la ejecución del contrato, a nombre propio y/o de los demás integrantes”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGregorio EljachEleccciones 2026Transparecia electoralThomas Greg & SonsFraude electoralProcuraduría General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de la cruz roja: resultado oficial hoy martes 24 de febrero de 2026

Como cada semana, aquí están los números sorteados en la última jugada

Lotería de la cruz roja:

Videos con imágenes de mujeres colombianas como si fueran mercancía sexual son generados con inteligencia artificial desde Alemania: hay más países afectados

La estrategia digital alemana populariza material en distintas regiones y expande consecuencias sociales, culturales y éticas para comunidades vulnerables

Videos con imágenes de mujeres

Camilo Romero criticó a Lafaurie tras su renuncia al Centro Democrático y cuestionó su postura sobre la izquierda: “El chiste se cuenta solo”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, anunció su llegada a Salvación Nacional y su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

Camilo Romero criticó a Lafaurie

Armando Benedetti se solidarizó con el macaco japonés Punch, viral en redes sociales, y dijo que comparten algo en común: “Injusticias”

El ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro aprovechó la ocasión para lanzar una crítica sobre lo que, según él, han sido varios episodios en los que se ha sentido como el pequeño primate que se hizo conocido en el zoológico de Ichikawa

Armando Benedetti se solidarizó con

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Dímelo King habló sobre la

Dímelo King habló sobre la situación de Juanda Caribe tras ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’ y explicó por qué debería salir

Jenny López destacó lo que más le gustó de su matrimonio con Jhonny Rivera: “Todo salió como queríamos”

Pipe Bueno sorprendió al compartir la experiencia de un retiro espiritual que transformó su vida: “Estuve años alejado de Dios”

Video: Bomba Estéreo tuvo un paso agridulce por el Festival de Viña del Mar, pero no se fue con las manos vacías

Silvestre Dangond relató su experiencia con la ayahuasca y las lecciones que le dejó: “Sanar no es un camino fácil ni inmediato”

Deportes

Colombia vs. Venezuela - EN

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Ramón Jesurún dio parte de tranquilidad a la selección Colombia frente a la situación que vive México por la muerte de “El Mencho”

Atlético Nacional aclaró por qué Westcol llegó junto al equipo a Bogotá previo al duelo ante Santa Fe

Colombianos en la Clásica Faun-Ardèche: Egan Bernal liderará la presencia nacional en Francia

Medellín avanzó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: eliminó a Liverpool con empate sin goles en la vuelta