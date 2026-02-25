Juan Fernando Cristo afirmó que a Iván Cepeda le falta experiencia para ser presidente de Colombia: “Un poco ingenuo”

Juan Fernando Cristo advirtió falta de experiencia de Iván Cepeda en la ejecución de la Paz Total - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE-Luisa González/REUTERS/Montaje Infobae

El exministro del Interior y candidato presidencial Juan Fernando Cristo ofreció su visión sobre el senador y también aspirante presidencial Iván Cepeda Castro durante una reciente entrevista.

La conversación se desarrolló en el contexto del debate nacional sobre los perfiles más visibles en la política colombiana.

Cristo señaló en LA FM que el candidato del Pacto Histórico “conoce el país” y cuenta con un reconocimiento amplio por su trayectoria, aunque enfatizó la necesidad de mayor experiencia en la gestión pública.

“Para mí, Iván Cepeda es un hombre serio, responsable y transparente, que conoce el país. Sin embargo, le falta experiencia en ejecución y, en su firme convicción por la paz, hay cierta ingenuidad frente a la llamada Paz Total con los grupos armados”, afirmó el exministro en diálogo con el medio.

Juan Fernando Cristo resaltó la trayectoria y el compromiso de Iván Cepeda - crédito @CristoBustos/X

El pronunciamiento de Cristo ocurre cuando la iniciativa de la Paz Total liderada por el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta cuestionamientos sobre la efectividad de sus mecanismos y la relación con los grupos armados ilegales.

En este escenario, la figura de Cepeda ha cobrado relevancia como uno de los articuladores del proceso, rol que lo expone a críticas y respaldos dentro y fuera del Congreso.

Durante la entrevista, Cristo insistió en que “la convicción de Cepeda en la búsqueda de acuerdos es real, pero enfrenta desafíos en la ejecución de políticas y el trato con estructuras armadas ilegales”.

En cuanto a la figura de Abelardo de la Espriella, Cristo señaló que conoce poco su trabajo público y subrayó: “Un abogado penalista tiene derecho a defender a quien considere, pero no creo que le convenga al país tener un presidente que haya defendido a paramilitares o a Alex Saab o a David Murcia”.

Además, remarcó que “Colombia no está para improvisaciones” y que el país requiere experiencia en el sector público.

Juan Fernando Cristo habló sobre Iván Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE

Consultado sobre una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Cristo descartó apoyar a este último y respondió: “No, no voto. Con todo el respeto”.

Al ser interrogado si esa posición implicaba respaldo a Cepeda, evitó comprometerse y recordó que en 2018 optó por el voto en blanco.

Juan Fernando Cristo descartó participación en consultas del 8 de marzo

El aspirante presidencial Juan Fernando Cristo confirmó en el programa Tarde, pero llego de La FM que competirá en la primera vuelta electoral y no participará en las consultas del 8 de marzo.

Durante la entrevista, el dirigente expuso sus argumentos para tomar distancia de ese proceso, explicó su postura ante otros candidatos y detalló las primeras medidas que impulsaría si asume la jefatura del Estado. Cristo insistió en que su proyecto político se mantendrá independiente y focalizado en la contienda principal.

Cristo se describió como “liberal social demócrata”, enfatizando que, aunque suele ubicarse en la centro izquierda, su identidad está anclada en el liberalismo.

Juan Fernando Cristo se aparta de las consultas y apuesta por la primera vuelta con proyecto independiente - crédito Ministerio del Interio

Al abordar el llamado a la abstención en las consultas, señaló que “el voto no es obligatorio en Colombia, el voto es un derecho”. Añadió que las personas que no se sienten representadas “tienen todo el derecho a no votar”.

Respecto a la decisión de no unirse a ninguna de las tres consultas, Cristo explicó que su movimiento había evaluado participar junto al Pacto Histórico, Fuerza de la Paz y Camilo Romero en una consulta de centro izquierda.

No obstante, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió el panorama al excluir a Iván Cepeda: “El Consejo Nacional Electoral decidió expulsar a uno de los jugadores, al candidato Iván Cepeda, y eso alteró el proceso”, declaró el exministro.

Según el candidato, apartarse de las consultas representa una “expresión de rechazo” frente a esa exclusión y un acto de “solidaridad con el candidato Cepeda”.

Cristo anunció que su organización priorizará la campaña al Senado en la coalición de Alianza Verde y En Marcha, mientras que para la presidencial avanzarán “directamente a la primera vuelta en el mes de mayo”.

A juicio del aspirante, el escenario de la consulta “ha perdido mucho interés” y la atención política se desplazará al 31 de mayo.