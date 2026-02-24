Colombia

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

Efectivos de la Brigada 18 lograron ubicar y destruir cargas ocultas en carreteras del departamento con la modalidad de “reparcheo”, lo que dificulta la detección y mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de la región

Tropas hallan artefactos escondidos bajo asfalto en rutas clave del departamento, la técnica utilizada por el grupo armado busca camuflar los explosivos y poner en riesgo a conductores y comunidades rurales - crédito Ministerio de Defensa Nacional / Facebook

En las últimas semanas, las autoridades colombianas detectaron una modalidad sistemática de instalación de explosivos en las carreteras del departamento de Arauca.

Integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) emplean una técnica denominada “reparcheo”, que consiste en abrir huecos en las vías, ocultar artefactos explosivos y cubrirlos con material asfáltico para que pasen inadvertidos ante los usuarios habituales de estos corredores.

La estrategia busca afectar la movilidad en esta región fronteriza y generar un ambiente de temor constante entre la población civil. “Lo que hacen es que llegan a la carretera, abren un hueco, colocan el explosivo y luego hacen el reparcheo que termina haciendo que la vía no se vea mal, sino que pase desapercibida”, relató un miembro del equipo de inteligencia militar en declaraciones recogidas por Semana. El método dificulta la detección de explosivos, ya que el pavimento reconstituido no presenta señales evidentes de alteración.

La intervención militar evitó posibles daños a transportadores, estudiantes y familias, quienes dependen de esa carretera estratégica para movilizarse entre municipios del departamento de Arauca - crédito prensa Ejército Nacional

En el caso más reciente registrado por las autoridades, tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional de Colombia localizaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo instalado en la vía que conecta los municipios de Tame y Sácama, en el sector conocido como Caño Zorro.

La acción, desarrollada por unidades militares, evitó que el explosivo causara daños a transportadores, campesinos, familias y estudiantes que transitan diariamente por esta ruta estratégica.

El hallazgo fue confirmado y destacado por el propio Ministerio de Defensa, que a través de redes sociales afirmó: “Nuestras tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional de Colombia lograron la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo instalado por el ELN. Con esta acción contundente, evitamos una tragedia y garantizamos el derecho a la vida de quienes transitan por nuestro departamento”.

El ELN utiliza la modalidad
El ELN utiliza la modalidad de 'reparcheo' para instalar explosivos ocultos en las carreteras de Arauca, Colombia, según autoridades militares - crédito prensa Ejército Nacional

Este tipo de procedimientos no corresponde a hechos aislados, sino a una conducta reiterada del ELN en los principales corredores viales de Arauca. “Este nuevo hallazgo confirma la reiteración de una práctica criminal por parte de este grupo armado organizado, que insiste en emplear artefactos explosivos sobre corredores viales estratégicos del departamento, exponiendo de manera permanente a la población civil y afectando la movilidad regional. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta sistemática orientada a generar temor”, explicaron voceros del Ejército Nacional en declaraciones recogidas por el medio.

El accionar del ELN representa una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La instalación de explosivos en vías de tránsito frecuente pone en riesgo de manera indiscriminada a quienes dependen cotidianamente de estos corredores. Autoridades militares recalcaron que la práctica afecta especialmente a “campesinos, transportadores, familias y estudiantes que se movilizan diariamente por este eje vial”.

La técnica del reparcheo dificulta
La técnica del reparcheo dificulta la detección de artefactos explosivos al simular un asfalto reparado sin señales visibles de alteración - crédito prensa Ejército Nacional

La respuesta de la fuerza pública es mantener y fortalecer las operaciones militares en distintos puntos del departamento. El Ministerio de Defensa subrayó el propósito de preservar la seguridad ciudadana y la movilidad regional.

“En el departamento de Arauca, no daremos un paso atrás. Mantenemos y fortalecemos nuestros dispositivos de seguridad con el firme propósito de salvaguardar a la población civil. Neutralizaremos toda acción que pretenda generar zozobra”, puntualizó la cartera de Defensa en sus comunicados.

La reiteración de esta modalidad de ataque obligó a las autoridades a implementar mayores controles y dispositivos de vigilancia sobre las vías principales de Arauca. Los operativos buscan detectar y neutralizar de manera temprana cualquier intento del ELN por atentar contra la infraestructura vial o la integridad de los habitantes.

El uso sistemático de explosivos
El uso sistemático de explosivos en corredores viales afecta gravemente la movilidad regional y genera un clima de temor constante en Arauca - crédito prensa Ejército Nacional

Las autoridades llamaron a la población a alertar sobre cualquier irregularidad en el asfalto o señales que puedan indicar la presencia de artefactos. El objetivo principal es evitar que nuevos ataques impacten la vida y la tranquilidad de quienes dependen de estas carreteras para sus actividades diarias.

