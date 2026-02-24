Corte Constitucional dio el visto bueno a ley que obliga a congresistas a rendir cuentas: hubo cambios en materia de recursos y acceso a medios

La decisión elimina el acceso libre y gratuito de los congresistas a medios públicos y comunitarios para divulgar sus informes - crédito Corte Constitucional

La Corte Constitucional aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley estatutaria que impone a los congresistas la obligación de rendir cuentas al término de cada legislatura.

Según la sentencia C-028 de 2026, redactada por el magistrado Vladimir Fernández, el tribunal respaldó la mayor parte de la norma, aunque declaró inconstitucionales apartados sobre financiación y difusión mediática.

La decisión elimina el acceso “libre y gratuito” de los congresistas a medios públicos y comunitarios para divulgar sus informes, tras determinar la Corte que dicha medida no supera el principio de necesidad. Además, quedó sin efecto la disposición que responsabilizaba a los legisladores o bancadas de “garantizar los recursos” para los espacios de diálogo público.

La normativa establece que cada parlamentario debe presentar, en los diez días hábiles posteriores al cierre de legislatura, un informe de gestión - crédito Canal del Congreso

El proyecto, identificado como Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, busca consolidar la rendición de cuentas como un pilar de la democracia participativa y un mecanismo de transparencia entre el Congreso de la República y la ciudadanía.

La normativa establece que cada parlamentario debe presentar, en los diez días hábiles posteriores al cierre de legislatura, un informe de gestión en formato digital, de datos abiertos y lenguaje claro, con detalles sobre sus iniciativas legislativas, intervenciones y otras actividades.

Transcurrida la publicación del informe, la ley obliga a convocar, en un plazo máximo de 30 días, un espacio de diálogo público –virtual o presencial– donde el congresista explique el informe y atienda preguntas de la sociedad civil. El alto tribunal confirmó que la propuesta cumplió los requisitos de las leyes estatutarias, incluidos los cuatro debates en una única legislatura y mayorías absolutas.

Con los cambios impuestos, el texto deberá volver al Congreso para ser ajustado y, posteriormente, remitido al presidente de la República para su sanción.