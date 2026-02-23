Colombia

Zambrano, ganador del ‘Desafío Sigo XXI’, fue retado por un exparticipante en público y el competidor no aceptó

En redes sociales se ha hecho viral el episodio en el que se ve al desafiante entre el público, es invitado a pasar al frente en un evento, pero se niega a presentarse frente a los asistentes

Guardar

Zambrano se convirtió en el ganador de la más reciente temporada del Desafío Siglo XXI, duramente cuestionada en redes sociales por el método con el que eligieron al ganador, así como por el tiempo que duró la transmisión en el canal y los señalamientos de brujería para el desafiante.

En redes sociales se hizo viral un video en el que aparece el ganador del reality de Caracol Televisión, viendo una competencia en la que estaba participando un exparticipante de otra temporada.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención fue que Zambrano fue retado por Sensei ganador de la temporada 2023, pero el vencedor de la temporada 2025-2026 no aceptó, lo que provocó algunas risas entre los asistentes.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

Sensei, ganador del Desafío, le
Sensei, ganador del Desafío, le dará regalo a Yan - crédito cortesía Caracol TV/captura de pantalla.

La molestia del competidor que ostenta el título fue evidente, que con gritos le indicaba que no aceoptaba el reto. Pero, ante la insistencia del público decidió pasar al frente y exhibir un fajo de billetes, dando a entender que era el que en este momento tiene el poder.

“Vamos a demostrar de qué estamos hechos, aquí lo esperamos... Llegue mi muchacho, llegue. 20 millones de pesos, papito, no, nos mostró y no quiso. Aquí competimos en serio", expuso Sensei, el exdesafiante con el que los organizadores del evento pedían que se enfrentara.

El acto del ganador del Desafío generó indignación e incluso, se observa cómo uno de sus acompañantes en el momento en el que muestra el dinero a modo de respuesta al reto le baja la mano y le pide que lo guarde.

Anthony Zambrano se 'salió de
Anthony Zambrano se 'salió de los chiros' tras la intención de Rata por ponerse otro chaleco de sentenciado en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Entre los comentarios que dejaron los internautas en la publicación de Le tengo el chisme, destacan: “Zambrano es un ganador en coche, ficticio”; “le tuvo miedo y se supone que es el más, más”; “por qué le tiran, si nadie le ha aceptado el reto de 200 millones de pesos en su deporte, ahí si no hay miedo”; “es que ahí no podía aplicar la llamada ‘malicia indígena’”, entre otros.

Zambrano se defendió de las acusaciones de brujería y santería

El atleta Anthony Zambrano se pronunció tras las acusaciones sobre el uso de santería para obtener ventajas en el programa Desafío Siglo XXI. Luego de hacerse oficial su triunfo el 17 de febrero de 2026, Zambrano aclaró en una entrevista que su fe forma parte de una tradición familiar y negó cualquier vínculo entre su espiritualidad y la búsqueda de beneficios en la competencia.

Soy santero orgullosamente, mi santería no tiene que ver nada con hacerle daño a nadie”, aseguró el deportista, subrayando que la práctica busca protección y salud, no riquezas ni manipulación.

Durante su intervención, Zambrano explicó que los rumores sobre su supuesto uso de la santería para ganar el reality derivan del desconocimiento y la ignorancia. Afirmó: “Son cosas de gente ignorante, que no sabe”.

El ganador del 'Desafío Siglo XXI' se refirió al revuelo ocasionado alrededor de sus prácticas religiosas - crédito wil.castillo70 / TikTok

También descartó que su religión le haya dado alguna ventaja: “Si fuera así, no estuviera en el Desafío. Utilizara mi religión para volverme millonario”.

En medio del programa, Zambrano protagonizó una polémica al referirse a su compañera Valkyria como “bruja” por portar un amuleto de protección. Valkyria respondió en redes sociales, reivindicando la independencia y la resistencia ante el machismo.

Declaró que, si ser bruja significa no dejarse humillar ni permitir injusticias, entonces está orgullosa de ese calificativo.

Zambrano contó que sus creencias se reforzaron tras enfrentar problemas de salud y lesiones, motivado por el consejo de su fisioterapeuta y entrenador cubanos. Detalló el uso de amuletos como parte de su protección espiritual, y aclaró un incidente en la competencia final relacionado con la caída de una pulsera: descartó que formara parte de algún rito y afirmó que no la recogió porque “todo es vano, eso se recupera”.

Temas Relacionados

Anthony ZambranoZambranoDesafío Siglo XXIGanador del DesafíoSenseiColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así era la alianza entre “el Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo en Colombia

Las colaboraciones estratégicas entre agrupaciones de ambos países facilitaron el tráfico de estupefacientes, la división de rutas y la consolidación de novedosas prácticas criminales que eluden la respuesta estatal en diferentes territorios

Así era la alianza entre

En el Putumayo estarían amenazando a la gente para que solo voten por Iván Cepeda, denunció Álvaro Uribe: “A sangre y fuego”

El exmandatario colombiano y hoy aspirante al Senado indicó que esta denuncia fue conocida durante su recorrido de campaña por el sur del territorio colombiano

En el Putumayo estarían amenazando

Capturado en Armenia ciudadano alemán requerido por estafas millonarias en Europa: este era su ‘modus operandi’

Jurgen Lubke, conocido como “El Rey”, fue arrestado en Colombia por orden internacional por presuntamente haber engañado a decenas de personas con falsas ofertas de vehículos y servicios logísticos

Capturado en Armenia ciudadano alemán

Esta es la millonada que gana mensualmente cada integrante del Clan del Golfo: en algunos casos, supera el salario mínimo decretado por Petro

El informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz también reveló que el grupo armado creció un 140% entre 2022 y 2025

Esta es la millonada que

Intensa búsqueda por Diana Ospina, desaparecida tras salir de un bar en Chapinero: esto es lo que se sabe

La mujer abordó un taxi para su casa, pero desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero

Intensa búsqueda por Diana Ospina,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las

Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

Así reaccionó Nicolás Arrieta tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No aguantaba más”

Él es Nicolás Arrieta, el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ por votación del público

El estremecedor relato de Miguel Ayala tras dos meses de su secuestro: “Fue de película”

Lady Noriega sorprendió en ‘La casa de los famosos’ al contar que Pablo Escobar mató a su novio: “Me quedé con el vestido”

Deportes

Cuándo será el próximo partido

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe