Paro arrocero programado para el 2 de marzo pierde apoyo de importantes sectores: “No deben ponerse en riesgo”

Los distritos de riego del Huila y el Tolima confirmaron que no participarán en el paro arrocero convocado para el 2 de marzo. Argumentaron avances en el diálogo con el Ministerio de Agricultura y su compromiso con soluciones técnicas e institucionales.

Los representantes informaron por medio de un comunicado que “respetamos el derecho a la movilización. No obstante, como representantes de productores y distritos de riego, hemos decidido no participar en la jornada de movilización convocada para el próximo 2 de marzo, en la medida en que actualmente se viene adelantando un trabajo técnico e institucional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, líderes del sector arrocero a nivel nacional y actores de la cadena productiva”.

La decisión oficial de los distritos de riego representa un distanciamiento respecto a la protesta nacional impulsada por otros productores. Los directivos resaltaron que las resoluciones expedidas en el último periodo representan avances concretos fruto del diálogo institucional. Destacaron que estos logros “deben consolidarse y fortalecerse, no ponerse en riesgo”.

Argumentos de los distritos de riego sobre su decisión

Los distritos señalaron que el sector arrocero enfrenta dificultades estructurales que afectan la rentabilidad de los productores, la sostenibilidad de la actividad agrícola y la estabilidad socioeconómica de las regiones productoras. Resaltaron que la solución a estos desafíos exige soluciones de fondo, técnicas y sostenibles.

A su vez, enfatizaron que prefieren priorizar el trabajo técnico y el diálogo institucional ante acciones que puedan fragmentar la interlocución sectorial. Según ellos, “las resoluciones recientemente expedidas por el Ministerio de Agricultura constituyen medidas coyunturales que, si bien no solucionan de manera estructural la problemática del sector, representan avances concretos producto del diálogo institucional”.

Críticas a la movilización y advertencia sobre intereses ajenos

Un motivo de inquietud para los distritos es la posible presencia de “intereses políticos y electorales en algunos sectores que promueven esta movilización, los cuales no representan directamente a los productores de arroz ni hacen parte real de la cadena productiva”. Advirtieron que la convocatoria a marchas puede debilitar los avances alcanzados y ser utilizada para agendas ajenas al sector agrícola.

“El contrabando de arroz es una de las principales amenazas para el ingreso de los productores nacionales y la estabilidad del mercado”, recalcaron los distritos. Solicitaron fortalecer de manera real y efectiva los controles institucionales como parte integral de cualquier respaldo estatal.

Situación del mercado arrocero

Al respecto, el gerente del distrito Usocoello, Carlos Rojas, reiteró la importancia de mantener la negociación sectorial. Declaró que, aunque respetan “totalmente el hecho de salir a marchar, de la protesta”, no acompañarán el proceso en esta oportunidad, ya que “en la actualidad se están adelantando los diálogos con el Ministerio de Agricultura”.

Rojas expresó que “ya se expidieron dos resoluciones”, y esperan que esos actos administrativos cuenten con el respaldo de los agricultores y que la industria arrocera continúe comprando el arroz como hasta ahora. Admitió que los acuerdos aún no solucionan la totalidad de las demandas estructurales y coyunturales, en especial, en cuanto a precios, pero consideran que es una solución que deben aceptar en el panorama actual.

Acciones del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que lidera Martha Carvajalino, aseguró que no existe riesgo alguno de desabastecimiento de arroz en Colombia, contrario a lo informado por algunos medios de comunicación. La entidad precisó que, durante diciembre y enero, se registró el segundo mayor nivel de inventarios del cereal desde 2015, lo que garantiza el abastecimiento nacional.

Según la cartera, el área sembrada de arroz en el segundo semestre de 2025 se redujo en un 17,4% respecto a 2024, sin afectar los niveles de oferta en el mercado interno. Carvajalino dijo que “ratificamos nuestro compromiso con la estabilidad y sostenibilidad de la producción arrocera en el mediano y largo plazo”.

Dentro de las políticas implementadas por el Ministerio figura el mantenimiento del precio regulado, apoyos directos a los productores por medio del Presupuesto General de la Nación, la activación del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia) y la creación del Fondo Nacional de Salvamento Arrocero (Fonsa), respaldado por la Resolución Conjunta No. 000013 de 2026.

Desafíos estructurales y amenazas para el sector

Como se recordará, el sector arrocero enfrenta emergencias climáticas que impactaron ocho departamentos, entre ellos Bolívar, Sucre y Córdoba. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, existe riesgo para más de 6.000 toneladas de arroz de la cosecha del primer semestre y se reportaron 1.400 hectáreas afectadas, la mitad en La Mojana y la cuenca de San Jorge.

A esto se suma la amenaza permanente del contrabando, que compromete los ingresos de los productores nacionales y la estabilidad de la cadena productiva. En este contexto, los distritos reiteraron su llamado a reforzar controles y mecanismos institucionales, considerando estos aspectos como esenciales para cualquier apoyo estatal.

Tanto los representantes de los distritos como el Ministerio destacan la importancia de avanzar en la gestión del riesgo climático, fortalecer los apoyos financieros directos y garantizar un presupuesto robusto que permita responder a desafíos internos y externos de la cadena arrocera.