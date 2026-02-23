Mujeres en Cartagena, que se pelearon por un cliente, tuvieron que ser separadas con ayuda de la comunidad: la Policía envió fuerte advertencia

Las autoridades buscan proteger la normalidad en las áreas de más tráfico turístico durante la noche - crédito Colombia Oscura / X

Una pelea entre dos mujeres en el Centro Histórico de Cartagena durante la noche del jueves 19 de febrero de 2026 se viralizó el 22 del mismo mes a través de las diferentes plataformas digitales. El hecho generó alerta entre visitantes y vecinos, luego de que estallara la brutal riña a golpes en plena zona turística.

Las involucradas, conocidas por ofrecer servicios de masajes en el sector, discutieron por la posibilidad de atender a un cliente, lo que llevó a la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena que separaron a las dos mujeres y se encargaron de restablecer el orden.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante lo ocurrido, comerciantes y residentes mostraron preocupación por la frecuencia de los conflictos entre trabajadoras informales y advirtieron que estos hechos son perjudiciales para la imagen del sector turístico y afectan la experiencia de aquellos que llegan a la ciudad con el fin de conocer lo mejor de ella.

Los residentes y comerciantes expresaron inquietud por el impacto de los enfrentamientos reiterados en el sector - crédito Colombia Oscura / X

Tras el episodio, las autoridades locales informaron que fortalecerán los controles en los puntos de mayor concurrencia del casco antiguo, para evitar nuevas alteraciones que pongan en riesgo el ambiente nocturno y turístico.

Según testigos de los hechos, que fueron citados por portales digitales como Noticias Cartagena, en un principio los presentes observaron la confrontación de manera pasiva, pero luego algunas personas se involucraron e intentaron separar a las involucradas para impedir que siguieran las agresiones, debido a que ya se estaba saliendo de control, pues ninguna de las involucradas pretendía dar el brazo a torcer.

El enfrentamiento quedó registrado en videos, que difundieron fragmentos en redes sociales en los que se ve la magnitud del ataque. Versiones preliminares señalaron que, además de motivos laborales, podría haber existido un componente pasional en la disputa.

Y es que algunos de los internautas se atrevieron a asegurar que las mujeres se dedicaban a labores sexuales. Sin embargo, este es solo un rumor que no ha sido confirmado o desmentido por las autoridades locales que están verificando el sector a diario para evitar casos de inseguridad similares.

Tras lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a la resolución pacífica de los conflictos y a priorizar la sana convivencia en los sectores turísticos.

Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad en la región - crédito @DirectorPolicia / X

Inseguridad en la región preocupa a las autoridades

Además de las riñas, los ataques sicariales tienen en alerta a la comunidad, pues Luis Fernando Martínez Prada, conocido como alias el Bebé, fue asesinado en la tarde del 20 de febrero dentro de su vivienda, ubicada en la carrera 57B del barrio 20 de Julio, en Cartagena. El ataque fue perpetrado por dos sicarios en motocicleta y elevó a 18 el número de homicidios registrados en la ciudad durante febrero.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana, la víctima fue localizada sin vida en su domicilio tras recibir múltiples disparos de un hombre que ingresó a la vivienda y le disparó a quemarropa. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección judicial al cadáver a las 3:50 p. m.

Varios actos de violencia tienen preocupadas a las autoridades - crédito Policía de Cartagena

Las autoridades confirmaron que Martínez Prada tenía nueve anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía. Los antecedentes incluían concierto para delinquir (2021), fuga de presos (2019, 2020, 2021), hurto (2020), amenazas (2018) y porte ilegal de armas de fuego (2018, 2021, 2025).

Por otra parte, los testigos citados en el informe policial indicaron que el agresor desenfundó su arma y disparó varias veces, provocando la muerte inmediata de la víctima. El suceso se produjo apenas horas antes de otro asesinato en Bayunca, en el que la víctima fue identificada como un joven de 21 años fue identificado como Josué David Orozco Gonzales.