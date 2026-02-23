‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de la disidencia de Calarcá con el Gobierno Petro, fue capturado en Guavire

Según fuentes de Infobae Colombia, el domingo 22 de febrero se habría producido la captura de Óscar Ojeda, conocido como “Leopoldo Durán”, que hasta la fecha desempeña el rol de jefe negociador de la disidencia que opera bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), liderada por alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, con el Gobierno de Gustavo Petro.
Según la información proporcionada, la detención ocurrió en San José del Guaviare, tras ser ejecutada por la Policía Nacional en virtud de una orden internacional emitida por Interpol.
Noticia en desarrollo...
Más Noticias
Esta es la información financiera que debe recibir cada año para organizar su bolsillo: incluye pensión y créditos hipotecarios
Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a brindar información clara y completa a sus usuarios sobre los productos y servicios financieros que poseen
Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila por polémica de cargamento de petróleo colombiano que iría a Cuba: “¿Cómplice de qué?”
Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República trató de desviar los señalamientos de la periodista y aspirante al primer cargo de la nación, pues negó que hubieran existido irregularidades y aprovechó para cuestionar el embargo estadounidense y defender la cooperación energética con la isla
Salario mínimo de 2026: dieron la lista de personas que perdieron la posibilidad de pensionarse por el aumento del Gobierno Petro
Si la remuneración sube de manera tan abrupta y al mismo tiempo el mercado reacciona, el capital proyectado cambia, confirmó el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra
Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial
La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo
El impacto tras la caída de ‘El Mencho’: así podría cambiar el narcotráfico en Colombia tras la muerte del jefe del Cjng
El neutralización del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación sacude el equilibrio del mercado de la cocaína en Sudamérica y abre la puerta a nuevas disputas entre organizaciones criminales colombianas y mexicanas
MÁS NOTICIAS