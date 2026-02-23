‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de la disidencia de Calarcá con el Gobierno Petro, fue capturado en Guavire

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de las Farc, fue capturado en medio de un operativo de la Policía Nacional - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Según fuentes de Infobae Colombia, el domingo 22 de febrero se habría producido la captura de Óscar Ojeda, conocido como “Leopoldo Durán”, que hasta la fecha desempeña el rol de jefe negociador de la disidencia que opera bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), liderada por alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según la información proporcionada, la detención ocurrió en San José del Guaviare, tras ser ejecutada por la Policía Nacional en virtud de una orden internacional emitida por Interpol.

