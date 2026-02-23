Colombia

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de la disidencia de Calarcá con el Gobierno Petro, fue capturado en Guavire

La detención de Óscar Ojeda fue realizada por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden internacional emitida por Interpol

Guardar
Leopoldo Durán, jefe negociador de
Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de las Farc, fue capturado en medio de un operativo de la Policía Nacional - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Según fuentes de Infobae Colombia, el domingo 22 de febrero se habría producido la captura de Óscar Ojeda, conocido como “Leopoldo Durán”, que hasta la fecha desempeña el rol de jefe negociador de la disidencia que opera bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), liderada por alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según la información proporcionada, la detención ocurrió en San José del Guaviare, tras ser ejecutada por la Policía Nacional en virtud de una orden internacional emitida por Interpol.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Leopoldo DuránJefe negociador de las disidencias de CalarcáOscar OjedaDisidencias de CalarcáMesa de Paz con PetroDiálogos de pazAlias CalarcáGuaviareOperativo en GuaviareColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la información financiera que debe recibir cada año para organizar su bolsillo: incluye pensión y créditos hipotecarios

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a brindar información clara y completa a sus usuarios sobre los productos y servicios financieros que poseen

Esta es la información financiera

Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila por polémica de cargamento de petróleo colombiano que iría a Cuba: “¿Cómplice de qué?”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República trató de desviar los señalamientos de la periodista y aspirante al primer cargo de la nación, pues negó que hubieran existido irregularidades y aprovechó para cuestionar el embargo estadounidense y defender la cooperación energética con la isla

Gustavo Petro respondió a Vicky

Salario mínimo de 2026: dieron la lista de personas que perdieron la posibilidad de pensionarse por el aumento del Gobierno Petro

Si la remuneración sube de manera tan abrupta y al mismo tiempo el mercado reacciona, el capital proyectado cambia, confirmó el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra

Salario mínimo de 2026: dieron

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

El impacto tras la caída de ‘El Mencho’: así podría cambiar el narcotráfico en Colombia tras la muerte del jefe del Cjng

El neutralización del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación sacude el equilibrio del mercado de la cocaína en Sudamérica y abre la puerta a nuevas disputas entre organizaciones criminales colombianas y mexicanas

El impacto tras la caída
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay

Harold Tejada finalizó cuarto en el UAE Tour 2026: así les fue a los otros colombianos

Gustavo Puerta: protagonismo en España con Real Racing y la oportunidad de ir al Mundial FIFA 2026

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA